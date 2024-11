Nejasno kolem Matthewse, zotavuje se v Německu. Chráním hráče, líčí manažer

„Jedná se o celkovou prohlídku, ale také o to, aby se něco s jeho situací udělalo,“ uvedl generální manažer Brad Treliving.

Konkrétnější ohledně Matthewsova zranění v horní části těla být nechtěl: „Chráním naše hráče. Chceme sdílet co nejvíce, ale ne to, co by mohlo hráče ohrozit. Nejedná se o žádný chirurgický zákrok ani o žádné podobné spekulace.“

Aby proces zotavení urychlil, vydal se sedmadvacetiletý útočník na specializovanou kliniku do Evropy, kde se léčil už dříve. Podle Trelivingových slov probíhá léčba nadějně.

Toronto využívá aktuálního programu, kdy hraje jediný zápas během sedmi dní. Ve středu ho čeká duel s Vegas, který Matthews ještě nestihne. U nedělního střetnutí s Utahem už se o jeho účasti uvažuje.

„Možná nastoupí, možná ne,“ tajil Treliving. „Potom jedeme na Floridu, tam to vidím pravděpodobněji.“

Maple Leafs prožívají bez Matthewse druhou nejdelší sérii, v sezoně 2018/19 chyběl kalifornský rodák kvůli zranění ramene hned čtrnáct střetnutí.

Naposledy naskočil do utkání 3. listopadu s Minnesotou a odehrál přes 22 minut. I přes asistenci ale prohře 1:2 nezabránil.

Smutný kanonýr Auston Matthews.

Kanadský celek nicméně ztrátu nejlepšího střelce loňské sezony zatím nepociťuje. Během jeho absence zvítězil hned v pěti duelech ze šesti. Ve Východní konferenci mu nyní patří šesté místo.

Torontu se ale v útoku nashromáždilo komplikací více. Postrádá také Maxe Paciorettyho, Calle Järnkroka a českého centra Davida Kämpfa, jehož klub zařadil v úterý na seznam zraněných hráčů s poraněním v dolní části těla.

Stopku na pět utkání navíc obdržel Ryan Reaves za zásah do hlavy obránce Darnella Nurse z Edmontonu. Maple Leafs tak v návaznosti na personální problémy v ofenzivě povolali z farmy forvarda Frasera Mintena.

Pokud ale vše i nadále půjde hladce, měl by být návrat vítěze Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče z roku 2022 otázkou pouze několika dní.

Letos zatím ve třinácti utkáních skóroval pětkrát, k tomu přidal šest asistencí. Že byl na začátku za očekáváním, potvrzuje i úspěšnost střelby. Tu má momentálně necelých devět procent, přičemž nejhorší bilanci měl za celou sezonu stále lehce přes dvanáct procent.

Proti předchozím ročníkům byste ho tak v čele střeleckých tabulek nenašli. Těm vévodí Alexandr Ovečkin s patnácti trefami.

Útočník Auston Matthews během finále Utkání hvězd.

Pokud tak Matthews chce obhájit trofej pro nejlepšího kanonýra, kterou minule získal díky kariérnímu maximu 69 branek, bude muset po návratu zabrat.

„Jak se udržuje? Chce hrát, ale zároveň ví, že máme dlouhou sezonu. Daří se mu dobře, absolvuje všechna cvičení,“ nastínil Treliving.

I on se už těší, až se Matthews opět představí na ledě. „Ale v této lize vás nikdo litovat nebude. Zranění jsou součástí NHL. Pokud je nedokážete ustát, pravděpodobně nebudete mít moc úspěchů.“