Z pouště k ledu. Vábila ho rolba, teď je nejbohatší hokejista světa se slevou

Američanův podpis je přelomový pro klub, který půlstoletí vyhlíží titul, i celou NHL. Také dokládá, jak je pro hokejovou říši významný i Matthews.

„Cítím se šťastný, že mohu pokračovat v cestě jako člen Maple Leafs před nejlepšími fandy,“ vzkázal na síti X, dřívějším Twitteru. „Udělám vše, co bude v mých silách, abych nám pomohl až na vrchol.“

Bude za to královsky odměněn. Od příštího roku začne pořízkovi s typickým knírkem platit kontrakt, díky němuž mu Toronto za čtyři sezony dohromady vysází 53 milionu dolarů. Průměrná roční gáže činí 13,25 milionu, čímž o 650 tisíc dolarů trumfne centra Nathana MacKinnona z Colorada, aktuálně nejvýdělečnějšího plejera NHL.

A to renomované weby jako například The Athletic referují: Matthews je nejbohatší, ale stále finančně podhodnocený.

Pokud by nehodlal dál spojit budoucnost s Torontem, jistě by se na trhu našel zájemce, který by na stůl přihodil na stůl ještě nějaký milion navíc.

Zaujme také, že pětadvacetiletý centr ani neuzavřel kontrakt na nejdelší možnou dobu osmi let, což je u největších kontraktů v NHL pravidlem. Upsal se „jen“ do jara 2028. Ve třiceti se může stát volným hráčem a předpokládaný růst platového stropu mu umožní podepsat ještě štědřejší smlouvu. A klidně i na zmíněných osm let, vždyť takový střelec Ovečkin se řadí k nejlepším střelcům soutěže i v sedmatřiceti.

Zpět ale k Matthewsovi, jehož úpis vyvolal v Torontu bezbřehou euforii. „Je to to nejlepší, co se mohli fanoušci dozvědět,“ vykládal i John Tavares, kapitán Maple Leafs. Slavný, ale po desetiletí neúspěšný klub si amerického teenagera vybral jako jedničku draftu v roce 2016. Matthews se hned stal nováčkem sezony. Nyní už vlastní i dvě ceny pro nejlepšího střelce ročníku, loni získal i Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL. Analytici a zámořští experti jej označují za nejlepšího hokejistu světa mimo Edmonton, kde válí nezastavitelné duo McDavid s Draisaitlem.

A možná víc než Matthesovy činy na ledě vypovídají věty, které o něm pronáší torontský kapitán Tavares: „Bylo vidět jeho dospívání i vůdčí schopnosti. Má vyváženou hru stejně jako ohromný vliv na spoluhráče na ledě i mimo něj. Znamená hodně pro tým i celý sport.“

Matthews coby Američan exceluje v zavedeném kanadském mančaftu z Original Six. Navíc má mexické předky. Pochází ze Scottsdale, města u arizonské pouště. Už dvakrát se objevil na přebalu videohry NHL. Pro ligu a její rozvoj v hispánské komunitě představuje dar. Obzvlášť když hokej v Arizoně stále úplně nezdomácněl.

Ostatně i malý Auston jako capart mydlil s dětmi ze sousedství basket, baseball nebo fotbal – ten se šišatým míčem. Návštěva zimáku ho ale poblouznila. Matthewsův otec Brian před lety barvitě líčil, jak synka zprvu konsternovala rolba. „Dokud nevyjela, bylo mu všechno fuk,“ přibližoval. „A já záhy pochopil, že hokej bude správná volba.“

Měl recht.

Z jeho potomka vyrostl boháč