Když dorazí modla, poušť se zbarví do modra. Matthews míří k bájným 70 gólům

Výhradně se jmenovkou Austona Matthewse. „Auston je náš!“

Když Matthews ve čtvrtek Arizoně vstřelil dva góly, aréna v obou případech jásala. Že je to soupeř? Nezájem. Ze čtyřapůltisícové návštěvy většina lidí fandila právě jemu a v modro-bílé mase byste nepoznali, že Toronto nehraje doma. Snad jen chybějící patra obří torontské haly by vám napověděla.

Místním v městečku Tempe nedaleko Phoenixu nejspíš ani příliš nevadilo, že Coyotes prohráli 3:6, mnohem více se řešily Matthewsovy góly.

Číslo 50 a 51. Hlavní příběh večera.

„Je to úplně elektrizující. Jsme pyšní,“ vyprávěli jeho rodiče Brian a Ema v průběhu duelu.

Nastřílet za 82 zápasů základní části přes 50 gólů vypovídá samo o sobě o brilantních výkonech.

Jenže pozor, Matthewsovi k téhle metě stačilo těžko uvěřitelných 54 utkání.

„Šílené,“ kroutil hlavou spoluhráč z útoku William Nylander. Trenér a spoluhráči přidali slovíčka jako báječné, výjimečné, unikátní.

„Čekal jsem, že to trefí zrovna proti Arizoně,“ chlubil se zarostlý obránce Timothy Liljegren.

Auston Matthews slaví gól se spoluhráči z Toronta.

Matthews už pár parádních sezon zažil. Před dvěma lety se zastavil na 60 gólech (v 73 zápasech), teď už pošesté překonal hranici 40 branek za sezonu. Tentokrát však nastavil zcela jiné tempo. Jestli bude takhle sázet branky dál, může jich dát klidně 77. Trocha statistiky: jen osm hráčů v historii NHL překonalo sedmdesátibrankovou metu. Čtyřikrát Wayne Gretzky v osmdesátých letech (92, 87, 73 a 71 gólů), ve stejné době ho následovali dvakrát Mario Lemieux (85 a 70) a jednou Jari Kurri (71) a Bernie Nicholls (70).

V devadesátkách se přidali třikrát Brett Hull (86, 72 a 70), Teemu Selänne (76) a Alexandr Mogilnyj (76).

Ti všichni navázali na Phila Esposita ze sezony 1970/71 a jeho 76 branek.

K těmto velikánům NHL se v posledních dekádách hráči jen přiblížili. Zvlášť v nedávné době tyhle mety působily skoro nedosažitelně. Ano, právě Matthews dal 60 gólů předloni, před ním to samé ale dokázal naposledy Steven Stamkos v sezoně 2011/12.

Není divu, že Matthews dokáže pobláznit i jiné město než to, za které zrovna hraje. V Arizoně mu situaci ulehčuje fakt, že v ní vyrostl, v dětství klubu Phoenix Coyotes sám zarytě fandil a pravidelně se do pouště vrací. Každé léto tam podstupuje přípravu na další sezonu. A lidi ho za to zbožňují. Jezdí domů, i když by jinde určitě našel víc elitních parťáků pro trénink.

„Auston je průkopníkem zdejšího hokeje,“ má jasno jeho dávný bruslařský kouč pocházející z Ukrajiny Boris Doroženko.

I když není jasné, jestli hokej na úrovni NHL v poušti zůstane, čísla jasně říkají, že efekt Matthews zabírá, počet hráčů tam konstantně roste. Před šesti lety se registrovalo 7,7 tisíce hokejistů, dnes jich je skoro deset tisíc, u nejmladších dětí napočítali 45procentní nárůst.

Ti všichni teď budou sledovat, jestli jejich Auston v dresu Toronta překoná bájnou sedmdesátku.

„Trenéři mě pravděpodobně sjedou, že jsem nestřílel v situacích, kdy bych měl. Snažil jsem Austonovi ten puk dát, kdykoliv to šlo,“ říkal v mírném žertu další hvězdný útočník Mitch Marner po výhře nad Arizonou.

K nastřílení 70 branek má Matthews ještě skoro 30 duelů.