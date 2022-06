Levně nakup a doufej. Jak „rental“ Lehkonen po roce znovu vystřelil finále

Během aktivní kariéry produktivní centr Sakic s milimetrovou střelou zápěstím dovedl Avalanche až na úplný vrchol dvakrát - v roce 1996 v inaugurační sezoně po vzniku klubu a v roce 2001. Po jedenadvaceti letech je blízko znovu, tentokrát už zápasy sleduje z manažerské lóže.

Za necelou dekádu dokázal mužstvo přebudovat tak, že patří mezi nejžhavější adepty na titul. A letos k němu má vůbec nejblíž, čeká jej totiž finále.

Postup do něj by však zřejmě nebyl tak hladký, kdyby Sakic neprovedl před březnovou uzávěrkou přestupů několik tahů, které se nyní zpětně jeví jako geniální.

Pojďme cestovat časem.

14. březen. Sakic jedná s Patem Verbeekem. Nový generální manažer Anaheimu ví, že sezona je ztracená, a tak se snaží zbavit svých veteránů, kteří by mohli klubu přinést aspoň pár výběrů v draftu.

Dohoda je na světě. Do Colorada míří třicetiletý bek John Manson, opačným směrem putuje mladý obránce Drew Helleson a výběr ve druhém kole pro rok 2023.

18. květen. Začíná série druhého kola play off. St. Louis srovnává na 2:2 a posílá zápas do prodloužení. Domácí Avalanche tlačí. Na modré čáře si sbírá puk Manson. Trochu zaváhá, se střelou otálí. Pak na branku jemně nahodí kotouč, který k překvapení všech končí v brance.

Colorado vítězí.

A zase zpátky do minulosti...

15. březen. Sakic nemá dost. O den dříve přivedl Mansona, jenže teď by se mu hodil nějaký defenzivně laděný útočník. A pokud by navíc znamenala taková výměna i zvýraznění rezervy pod platovým stropem, rázem by se Coloradu zvětšil manévrovací prostor.

Generální manažer Avalanche naštěstí nachází pro svou myšlenku partnera. Minnesota si trochu finančního luxusu může dovolit, navíc Nico Sturm ji neoslnil. Wild tak přivádějí Tysona Josta, opačným směrem míří právě sedmadvacetiletý německý forvard.

A šup znovu do play off...

A co je s dalšími? Letošní dění před uzávěrkou přestupů bylo v NHL skutečně bohaté. Kromě Colorada se trefila i Tampa Bay, která přivedla z Ottawy útočníka Nicka Paula. Ten v novém dresu výrazně vylepšil svá čísla a živí sen o postupu do finále. Edmontonu vyšla sázka se zlobivým Evanderem Kanem, jemuž dal šanci po několika incidentech. V tomto případě nešlo o výměnu, ale o podpis. Kanaďan střílel v play off průměrně téměř gól na zápas, o poslední duel však přišel kvůli distancu za faul.

6. května. Tentokrát se nacházíme teprve v úvodním kole vyřazovacích bojů. Jak se ukazuje, Nashville nemá proti rozjetému Coloradu nárok. Ve druhém utkání však bojuje, duel míří za stavu 1:1 do nastaveného času.

Sturm jakožto centr čtvrtého útoku dostává možná trochu překvapivě prostor i v prodloužení. Protlačí se ke střele, která se od blokujícího beka odráží k Makarovi. Elegantní obránce pálí ke vzdálenější tyči a trefí se přesně nad beton gólmana Ingrama.

Další zvládnutý klíčový moment pro Avalanche.

Ještě ale nekončíme...

21. březen. Začínají se dít věci. Poslední den přestupového okna je v NHL tentokrát pořádně divoký. Rušno je i v Denveru, odkud Sakic obvolává své kolegy napříč soutěží.

Tuší, že San Jose se některého ze svých starších borců zbaví s radostí. Ukáže na Andrewa Cogliana. Produktivita čtyřiatřicetiletého Kanaďana je v posledních letech slabá, do kabiny by se však se svými zkušenostmi mohl hodit náramně. Navíc cenovka v podobě výběru v pátém kole draftu je lákavá.

Levný nákup s minimálním rizikem.

V závěru základní části Cogliano nepřesvědčuje. 18 zápasů a jediný bod? Mizerná statistika.

Sakic ovšem zůstává v klidu. Opět věděl, co dělá.

4. května a 1. června. Někdejší pětadvacítka draftu zazářila hned dvakrát.

Vzpomínáte na hororovou třetinu Davida Ritticha v brance Nashvillu v prvním duelu úvodního kola, kdy pětkrát inkasoval? Jeden kousek obdrží i od Cogliana, který v oslabení obírá laxního beka Ekholma a zvyšuje na 3:0. Tahle branka je zároveň i vítěznou.

Stejně tak rozhoduje o úspěšném vstupu do série s Edmontonem. Po pár minutách vítá střídajícího gólmana Koskinena přesnou ranou poté, co jej v přečíslení vybízí O’Connor. Výhra 8:6, další fajfka do jízdy Colorada, další úsměv pro generálního manažera.

Že ještě někdo chybí?

Brankář Pavel Francouz z Colorada přijímá gratulaci a poděkování od spoluhráče Artturiho Lehkonena.

Ne, na Artturiho Lehkonena nezapomínáme. A zřejmě ho z hlavy jen tak nedostanou ani McDavid s Draisaitlem, superhvězdy Edmontonu, které musí vstřebat až nečekaně hladké vyřazení 0:4 na zápasy před branami přímého boje o Stanley Cup.

Ale jistě čekáte na historku z uzávěrky přestupů.

Přesně o 18 minut dříve, než liga oficiálně převádí Coglianova práva na Colorado, se do podhorského města položeného přesně míli nad mořem stěhuje drobný Fin, který se o rok dříve postaral o senzaci.

Při vší úctě, soupiska Montrealu v uplynulé sezoně hrůzu nenaháněla. Canadiens se však prodrali až do finále, kam je nasměroval právě Lehkonen, když v prodloužení překonal brankáře Lehnera a poslal Vegas na dovolenou.

Nejde o výměnu, která vzbudí bůhvíjaký ohlas. Za rodáka z nyní už neexistujícího městečka Piikkiö dostává Montreal výběr ve druhém kole draftu a nadějného obránce Justina Barrona, jenž do NHL teprve nakukuje. Navíc si kanadský celek musí ponechat i padesát procent z končícího Lehkonenova kontraktu.

A teď už konečně zpět do probíhajícího play off. Naposledy...

Šestadvacetiletý finský křídelník se usazuje ve druhé formaci. Na spoluhráče si nemůže stěžovat, vždyť většinu vyřazovacích bojů tráví po boku Nazema Kadriho a Gabriela Landeskoga.

Pravidelně boduje, navíc jako by si byl čím dál jistější svými schopnostmi. Zvlášť série s Edmontonem mu vychází parádně, jen ve třetím duelu vyjde naprázdno.

Zato utkání číslo čtyři, nakonec zároveň i poslední, si vychutnává. V přesilovce nabíjí na gól Makarovi, poté vybízí pasem do jízdy MacKinnona, který srovnává na 4:4.

Peter Baugh @Peter_Baugh Nathan MacKinnon on the Artturi Lehkonen addition: "I'd trade 10 first-rounders for him right now." oblíbit odpovědět

„Za Artturiho bych obětoval klidně deset výběrů v prvním kole,“ smál se po utkání kapitán Colorada.

Jak příběh končí, zřejmě tušíte.

Z prodloužení je pryč sotva minuta, když Makar nahazuje od modré čáry puk na branku. Možná jej Lehkonen tečuje, možná jen Smith předvede další ze svých nepřesvědčivých zákroků.

Gólman Edmontonu každopádně končí na břiše a marně se natahuje po jednoduchém zakončení, kterým finský hrdina sérii uzavírá. Ještě zvedá levou ruku, reklamuje hru vysokou holí, jenže marně. Oilers ve finále nebudou.

Naopak Lehkonen dostává šanci na reparát. Loni Montrealu ke Stanley Cupu nepomohl, Tampě stačilo pět zápasů.

Teď bude už jako hráč Colorada na svého soupeře ještě čekat. Třeba to budou opět Lightning. Nebo snad New York Rangers?

Lehkonen, Sakic a spol. každopádně píšou story, které chybí už jen ta vítězná tečka s pohárem nad hlavou.