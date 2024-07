NHL, či univerzita? Bělorus si vybral Chicago. Těšíme se na něj, říká manažer

„Podpis smlouvy nám dává možnost pokračovat v jeho rozvoji a udělat další krok k profesionálnímu hokeji. Je to silný obousměrný obránce a my se těšíme, že bude pokračovat ve svém růstu,“ dodal Davidson.

Levšunov už má za sebou v Chicagu týden na rozvojovém kempu. „Snažíme se navzájem lépe poznat. Je to pro mě dobrá zkušenost, spíše takové učení,“ pochvaloval si osmnáctiletý Bělorus.

Dvojka letošního draftu podpisem tříleté smlouvy podstoupila obdobný krok jako jednička Macklin Celebrini v San Jose. Oba si během sezon vydělají 975 tisíc dolarů. Jako vůbec prvnímu z letošního draftu se stejné pocty dostalo českému obránci Adamu Jiříčkovi v St. Louis.

Rozhodování přitom pro Levšunova nebylo snadné, zvažoval i setrvání v univerzitní lize. Za tým Michigan State University odehrál v NCAA jedinou sezonu a zažil velmi povedený ročník. Z pozice obránce zapsal ve 38 duelech 35 bodů (9+26).

„Nemyslím, že existuje špatná možnost,“ uvedl Davidson ještě před podpisem nováčkovského kontraktu. „Trenér Michiganu Adam Nightingale a jeho tým mají vývojový program světové úrovně. Takže pokud by se vrátil na univerzitu, bude mít k dispozici skvělé zázemí,“ vysvětlil.

„Pokud se stane profesionálem, můžeme se každý den podílet na jeho vývoji, hře a životním stylu. Ať se rozhodne jakkoliv, bude mít skvělou příležitost se posunout,“ popisoval Davidson před pár dny.

Teď už je jasné, že přednost dostala profesionální kariéra před univerzitní dráhou. Levšunovovi s důležitým rozhodováním pomohla rodina, podporu získal také od Michiganu.

„Měl skvělé možnosti a neliší se od ostatních hráčů, kteří sní o profesionální kariéře,“ řekl Nightingale pro server The Athletic. „Nepřekvapilo mě to. Když před rokem přišel, říkal jsem si, že tu stráví jen jeden rok. Jako hráč hodně vyrostl, na ledě nás vedl, stal se nováčkem roku mezi obránci. Chicago odvádí dobrou práci, předáváme ho do skvělých rukou.“

Prosadit se okamžitě v týmu Blackhawks bude ale pro mladého beka složité, tým totiž nově doplnili zkušení obránci Alec Martinez a T.J. Brodie. Pravděpodobněji se tak Levšunov dočká většího vytížení na farmě v Rockfordu v AHL.

„Možnost spolupracovat prakticky každý den je obrovský bonus. Můžeme urychlit posun mezi tím, kde je a kam se potřebuje dostat,“ přiblížil asistent generálního manažera pro rozvoj hráčů Mark Eaton.

Jak rychlý posun Levšunov zaznamená, se uvidí v průběhu další sezony.