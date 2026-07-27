Panarin přiznal, že během zápasu pil kvůli migréně alkohol. Pomohl mu na MS v Praze

V rozhovoru pro ruskou Fametime TV vysvětlil, že ho trápí oční migrény. A že právě alkoholem se je pokoušel zažehnat.
„Potkávají mě během zápasů, zhruba jednou za sezonu,“ pravil.
O co přesně jde? Jedná se o stav, který se projevuje přechodnými poruchami zraku, výpadky zorného pole či světelnými záblesky. Trvat může až půl hodiny a může ho doprovázet i celková bolest hlavy.
„Je to podobné, jako když hledíte do ostrého světla a pak vejdete do klidně normální, ale temnější místnosti. Všechno je pokryté černými skvrnami,“ říkal.
Tyto problémy trápí Panarina už od patnácti let. Jenže vystupňovaly až do bodu, kdy ruský hokejista nemohl vlézt na led. Poprvé ještě v době, kdy hrával v KHL za Petrohrad.
„Řekl jsem trenérovi, že nic nevidím. Odvedli mě nejprve do kabiny a pak i na kliniku, ale nic nenašli. Údajně to mohla zapříčinit krční tepna,“ hlásil.
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Prý těmto strastem nejde zdárně předcházet. Lékaři mu doporučili užívat hořčík, ale ten mu nepomáhá. Proto zkrátka Panarin jen pár minut čeká, než bolest odezní.
Přeci jen však v minulosti jeden speciální postup zkusil. Konkrétně na mistrovství světa v Praze před jedenácti lety. Tehdy ho migréna zasáhla až po jednom ze zápasů při cestě z arény.
„Seděli jsme v autobuse, jeli jsme do restaurace. Nemohl jsem nikomu nic říct. A tak jsem si dal panáka vodky a přešlo to,“ líčil.
Vsugeroval si, že právě vodka ho z nejhoršího dostane. Když se pak tedy přesunul do NHL, zašel za klubovým lékařem, aby měl během utkání po ruce nějaký druh alkoholu.
A jednou na něj skutečně došlo. V duelu s New Jersey se Panarinovi opět udělalo špatně, ovšem až zhruba dva roky poté, co s doktorem hovořil.
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„Už ani nevěřil, že tento okamžik někdy přijde. Dva roky s sebou nosil whiskey, tak ji nalil do lahve, aby nikdo nic nepoznal. Zápas plynul, já seděl na střídačce a v klidu popíjel whiskey,“ vykládal Panarin.
Tentokrát však alkohol nepomohl. Dál měl před očima mžitky, úlevu opět přinesl pouze čas.
Nyní Panarin nastupuje za Los Angeles. A pokud na chvíli vypadne ze zápasu, už budete vědět, co za tím možná vězí.