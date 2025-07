Hokejový útočník Artěmij Panarin (10) v dresu New York Rangers | foto: NHL/ via Getty Images

„Panarin byl pohodový kluk. Přišel, když jsme se vrátili ze série venkovních utkání a měli jsme volno,“ začal vyprávění Reaves v populárním podcastu The Cam & Strick, za kterým stojí bývalý hráč Cam Janssen a dlouholetý reportér Andy Strickland.

„Dorazil třeba v jednu ráno, vzal si doma láhev ruské vodky a pak jsme seděli, dávali si panáky a hráli basketbal ve čtyři ráno,“ popisoval Panarinův bývalý parťák z New York Rangers společné trávení času.

Artěmij Panarin (vpravo) v dresu výběru ruských hvězd z NHL bojuje o puk s Nikolajem Goldobinem v charitativním utkání proti hráčům KHL.

Ruský forvard obdržel na zmíněnou situaci dotaz po exhibičním utkání mezi hvězdami NHL a hráči KHL, které nabitý zámořský výběr ovládl 15:3.

„Nemáte se na co ptát, tak jen rýpete do toho, kdo co řekl,“ odvětil ostře novinářům s tím, že na Reavese reagovat dál nebude.

Jejich společné angažmá probíhalo kompletní sezonu 2021/22 a část ročníku následujícího. A kanadský útočník prý v tomto období působil i jako „sekretářka“ o čtyři roky mladšího kolegy.

Artěmij Panarin se raduje z gólu proti New York Islanders.

„Nenosil u sebe iPhone. Používali jsme aplikaci, kde jsme měli rozvrh, ale on ji postrádal. Tak jsem mu každý den musel psát zprávy, kdy máme meeting nebo kdy ho vyzvednu.“

Reaves New York opustil v listopadu 2022, když odešel do Minnesoty a posléze strávil dva roky v Torontu. Ani v něm ale pokračovat nebude, po stížnostech na nedostatek důvěry ho další angažmá čeká v San Jose.

To Panarin u Rangers zahájí už sedmou sezonu, pravidelně se pohybuje kolem 90 bodů za sezonu, v ročníku 2023/24 dokonce nastřádal hned 120 zápisů do statistik (49+71).

V klubu pobírá nejvíce peněz, čeká ho poslední rok smlouvy s výdělkem 11,64 milionu dolarů. O jeho hokejových dovednostech v zámoří nepochybují. Auru prvotřídní hvězdy mu ale opakovaně snižují různé incidenty.

V dubnu se objevily informace o jeho sexuálním napadení jedné z klubových pracovnic. Už dříve dostal ve své domovině pokutu kvůli nedovolenému použití zbraně na veřejnosti.

Ještě předtím dokonce čelil obvinění z napadení a těžkého ublížení na zdraví. Tehdy se spekulovalo, že jde o politicky motivovanou kauzu, kterou rozjel Panarinův bývalý trenér Andrej Nazarov.

Třiatřicetiletý útočník se tehdy znelíbil ruskému režimu v čele s prezidentem Vladimirem Putinem, kterého veřejně kritizoval. Po zmíněném obvinění se ale k politické situaci přestal vyjadřovat.

I přesto se zdá, že kauzy kolem rodáka z Korkina vyplouvají na povrch i nadále. Tak jako v aktuálním případě konzumace vodky a ponocování při basketbalu.