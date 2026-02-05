Zní to možná zvláštně, trochu komplikovaně. Ale vlastně vůbec není.
Klíčovou roli hrála ve výměně Panarina do Los Angeles hráčova smlouva. V ní totiž stojí tzv. klauzule o nevyměnitelnosti, na které se obě strany – tedy agent s hokejistou a klubem samotným (Rangers) – domluvily.
V praxi to znamená, že Rangers nemohli Panarina nikam vytrejdovat bez jeho vědomí a především souhlasu. Jinými slovy, Panarin mohl skončit jenom tam, kam si sám přál odejít.
A podle zámořských zdrojů dal zelenou pouze pro Los Angeles, pro klub z New Yorku tak bylo prakticky zbytečné vůbec jednat s kýmkoliv jiným.
Proto kývl na nabídku ve znění Liam Greentree (dvacetiletý mladík z kanadské juniorky a 26. volba draftu z roku 2024), podmíněné třetí kolo draftu (které se stane druhým, pokud Kings vyhrají alespoň jednu sérii v play off), a podmíněné čtvrté kolo draftu (které Rangers dostanou, pokud LA přejde přes druhé kolo play off).
Tudíž ačkoliv se fandové Rangers čílí, že vedení jejich oblíbeného klubu v čele s generálním manažerem Chrisem Drurym získalo za ligovou superstar „směšnou“ protihodnotu, trochu paradoxně na něm Rangers stejně vydělali.
Jednak skvělými výkony na ledě, ve 482 zápasech posbíral parádních 607 bodů (205+402).
Druhak ho před necelými sedmi lety získali na trhu volných hráčů zadarmo.
Teď se Panarin s východním velkoměstem loučí, stěhuje se na opačný konec Spojených států. S Los Angeles krátce po příchodu podepsal novou dvouletou smlouvu, během níž si dohromady vydělá 22 milionů dolarů (zhruba 450 milionů korun).
S Kings se pokusí o největší klubový úspěch v kariéře, Stanley Cup totiž doposud nezískal. Nejdále došel s Rangers v roce 2022 do konferenčního finále.
Ovšem především se musí Los Angeles do play off nejdříve probojovat, aktuálně totiž drží jen první nepostupové místo Západní konference. I proto se Kings rozhodli Panarina získat už na začátku února.