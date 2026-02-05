Premium

Superstar za hubičku. Fanoušci Rangers kritizují výměnu hvězdy. Nešlo to jinak?

Autor:
  15:30
Fanoušky hokejových New York Rangers zpráva zaskočila, ačkoliv s ní počítali. Už před více jak dvěma týdny se dozvěděli, že jejich oblíbenec Artěmij Panarin z klubu odejde. Ale tajně doufali v trochu lepší odstupné, než s jakým klub nakonec souhlasil. Musel. Nic jiného mu totiž více méně nezbývalo.
Artěmij Panarin

Artěmij Panarin | foto: Profimedia.cz

Artěmij Panarin přejíždí s pukem modrou čáru.
Generální manažer Chris Drury se zamýšlí, koho bude draftovat do Rangers.
Generální manažer Chris Drury (vlevo) a trenér Mike Sullivan na tiskové...
Arťom Panarin z New York Rangers střílí na bránu Washington Capitals, brání ho...
60 fotografií

Zní to možná zvláštně, trochu komplikovaně. Ale vlastně vůbec není.

Klíčovou roli hrála ve výměně Panarina do Los Angeles hráčova smlouva. V ní totiž stojí tzv. klauzule o nevyměnitelnosti, na které se obě strany – tedy agent s hokejistou a klubem samotným (Rangers) – domluvily.

Ruská hvězda mění v NHL dres. Opora Rangers Panarin se stěhuje do Los Angeles

V praxi to znamená, že Rangers nemohli Panarina nikam vytrejdovat bez jeho vědomí a především souhlasu. Jinými slovy, Panarin mohl skončit jenom tam, kam si sám přál odejít.

A podle zámořských zdrojů dal zelenou pouze pro Los Angeles, pro klub z New Yorku tak bylo prakticky zbytečné vůbec jednat s kýmkoliv jiným.

Proto kývl na nabídku ve znění Liam Greentree (dvacetiletý mladík z kanadské juniorky a 26. volba draftu z roku 2024), podmíněné třetí kolo draftu (které se stane druhým, pokud Kings vyhrají alespoň jednu sérii v play off), a podmíněné čtvrté kolo draftu (které Rangers dostanou, pokud LA přejde přes druhé kolo play off).

Newyorský útočník Artemi Panarin s pukem proti Camu Yorkovi z Philadelphie

Tudíž ačkoliv se fandové Rangers čílí, že vedení jejich oblíbeného klubu v čele s generálním manažerem Chrisem Drurym získalo za ligovou superstar „směšnou“ protihodnotu, trochu paradoxně na něm Rangers stejně vydělali.

Jednak skvělými výkony na ledě, ve 482 zápasech posbíral parádních 607 bodů (205+402).

Druhak ho před necelými sedmi lety získali na trhu volných hráčů zadarmo.

Tradiční klub na ústupu, co dál s Rangers? Manažer je v pasti, pustí ruskou superstar

Teď se Panarin s východním velkoměstem loučí, stěhuje se na opačný konec Spojených států. S Los Angeles krátce po příchodu podepsal novou dvouletou smlouvu, během níž si dohromady vydělá 22 milionů dolarů (zhruba 450 milionů korun).

S Kings se pokusí o největší klubový úspěch v kariéře, Stanley Cup totiž doposud nezískal. Nejdále došel s Rangers v roce 2022 do konferenčního finále.

Ovšem především se musí Los Angeles do play off nejdříve probojovat, aktuálně totiž drží jen první nepostupové místo Západní konference. I proto se Kings rozhodli Panarina získat už na začátku února.

5. února 2026  15:53

Superstar za hubičku. Fanoušci Rangers kritizují výměnu hvězdy. Nešlo to jinak?

Artěmij Panarin

5. února 2026  15:30

