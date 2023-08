Možná poslední šance. Terč posměchu vzdoruje stěhování, Arizona má dohodu

Po dvou odmítnutích mají v Arizoně zase naději, že snad přece jen zůstanou na mapě NHL. Coyotes v žalostné situaci bojují, aby tým pod vzrůstajícím tlakem nezamířil jinam. A že by zájem rozhodně byl. Snaha udržet špičkový hokej v obřím státě na americkém jihozápadě ale zatím převládá. Klub na oficiálních stránkách oznámil záměr koupit pozemek v Mese. V půlmilionovém městě by rád vybudoval důstojnou arénu, která by odpovídala jménu soutěže.