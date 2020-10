Kdo se půjde soudit o miliony? Goalofsson, žák krasobruslařky a kanón

Buffalo už podepsalo své omezeně volné hráče - útočníka Reinharta a brankáře Ullmarka. Zbývá mu uzavřít dohodu s Victorem Olofssonem. Všeobecně se předpokládá, že šikovný švédský forvard si může „vytrucovat“ 3,5 až 4 milionů za rok. Tedy tolik, kolik dostanou hráči stejné kvalitativní úrovně Ondřej Palát z Tampy, či Dominik Kubalík z Chicaga.



Jako pádný argument poslouží i jeho nominace mezi trojici kandidátů na zisk Calder Trophy určené pro nejlepšího nováčka roku. Nebýt zranění v aktuální sezoně, stihl by víc než 54 zápasů a 42 kanadských bodů (20+22). Fanoušky i média uhranuly jeho střelecké schopnosti natolik, že dostal přezdívku Goalofsson.

Z neperspektivního „skrčka“ hvězdou v oboru dříčů

Warren Foegele (13) brání spoluhráče před detroitským Tylerem Bertuziim.

Pak je tu Warren Foegele z Caroliny. Žádná velká star s manýry, ale mistr v odebírání puku. Naháněč, jak se mu v zámoří říká. Protihráče otravuje, osekává, forčekuje, dokud kotouč není jeho. Jako teenager měl vůbec problém prorazit v profesionálním hokeji. Zatímco ostatní kluci rostli, on byl skrček, jak sám v rozhovorech poznamenává. Vědělo se, že má talent, ale kluby odradila jeho výška.

Hurricanes tušili, co v něm dříme, a tak mu dali šanci. Foegele hokejem žije naplno. Je ponořený do statistik, pořád čte o soupeřích. Aby byl ještě lepší, před dvěma lety si vzal lekce precizního bruslení do stran u bývalé kanadské krasobruslařky Ashley Jonesové. To aby posílil svou obratnost. Jeho nováčkovský kontrakt mu vynesl 800 tisíc dolarů ročně. Carolina si jeho práce cení a jemu se zase nechce odcházet.

Pulock: Smutný muž s dělbuchy v rukách

Třetí pozoruhodnou postavou před soudcem bude zadák Islanders Ryan Pulock. Příběh skromného chlapa je hořkosladký. Rodák z Dauphin pochází z velké hokejové rodiny. V šestnácti přišel o mladšího sourozence Brocka po fatální autonehodě cestou na zápas staršího bratra Derricka.

Semjon Varlamov (40) a Ryan Pulock (6) oslavjí výhru New York Islanders.

Smrt Brocka ho citelně poznamenala, vždyť ti dva se od sebe nikdy nehnuli. Pulock byl zničený a dodnes připomíná, že jen hokej mu zachránil život. Přes pyramidu severoamerického výchovného systému se propracoval až do NHL. Dnes je jedním z mála hráčů, co mají v ruce „dělbuchy“. Puk z jeho hole létá rychlostí až 168 kilometrů za hodinu.



U Islanders bral 2 miliony ročně. Na čem se dohodnou a zda v klubu vydrží, není vůbec jasné. Newyorčané podepsali draho jiného beka Devona Toewse a podle kuloárních informací připravují velký trejd za účelem získat z Winnipegu gólového, leč náladového Patricka Laineho.



Součástí výměny by pak mohl být i kanadský pravák s dělovou ránou. Pulock je produktivním bekem. Za poslední tři sezony zapsal na obránce velmi solidních 104 bodů, a tak se nemusí bát, že by mu hokejový soud nepřiznal adekvátní výplatu.

Kdo další? Slovenský bek a pracanti z útoku

Tahanice o miliony dolarů čekají také New York Rangers a jejich útočníky Ryana Stromea s Brendanem Lemieuxem. Ke slyšení je přihlášený také slovenský zadák Ottawy Christian Jaroš, o kontraktu bude smlouvat i floridský MacKenzie Weegar. Všechna jednání jsou naplánovaná na první listopadové dny. Dohodnou se všichni nakonec předem, než aby na sebe obě strany sporu vzájemně plivaly?