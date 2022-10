Od práce v obchodě k prvnímu gólu v NHL. Bek s českým pasem baví Montreal

Xhekaj má totiž vedle kanadského občanství i to české. Jeho příběh je poněkud spletitý.

Přezdívají mu „Wi-Fi“, zkrátka proto, že jeho příjmením by se taková síť dala velice slušně zaheslovat a zároveň různé náhodné šifry připomíná. Je také vůbec prvním hráčem v NHL, jehož příjmení začíná na X.

A sám se při pohledu na něj tak trochu zasměje. Jak říká pro The Hamilton Spectator: „Je to, jako když člověk něco vyplivuje.“

Kanadsko-český obránce s albánskými kořeny Arber Xhekaj (72) z Montrealu u kotouče

Doplňuje, že se čte „Jack-eye“ a zdědil ho klasicky po otci, kosovském Albánci, který se probíjel lesy, udělal si falešný pas a pouze s párem bot překonal kanadské hranice.

V Hamiltonu se tehdy v hotelu Sheraton potkal s Xhekajovou budoucí matkou, která emigrovala právě z České republiky. Pro změnu s jedním kufrem. Tak se dali dohromady fotbalista s volejbalistkou, kteří nadějného hokejistu vychovali „svojí angličtinou se zřetelnými přízvuky“, jak hrdě tvrdí.

A že z něj vyrostl statný chasník. Pro porovnání, říznému českému obránci Floridy Radku Gudasovi do Xhekaje chybí přibližně deset centimetrů a navrch ještě patnáct kilogramů.

Na rozdíl od hokejisty z Ontaria je ale v Česku podstatně známější. Chlapík s celosvětově unikátním příjmením, 193 centimetry a 108 kilogramy totiž logicky neprošel tuzemským systémem. A ani na draftu juniorské OHL, natož v NHL, si jej nikdy nikdo nevybral.

„To bylo hodně těžké, myslel jsem, že budu muset skončit,“ přiznával.

Přesto si ho před čtyřmi lety všiml jeden celek OHL – Kitchener Rangers. Viděli v důrazném útočně laděném bekovi potenciál a pozvali ho na vlastní kemp.

Nelze říct, že by vyčníval.

Navrch přišla pandemie koronaviru, která pozastavila sezonu 2019/20 a následující ročník soutěže zrušila úplně. Zatímco jiní si během tohoto období našli hokejové angažmá, on šel makat do velkoobchodního řetězce Costco. A pokud to protipandemická opatření dovolila, chodil si zabruslit.

Generální manažer Hamiltonu Steve Staios mu údajně právě při „udržovacích trénincích“ začal najednou věnovat vyšší pozornost. Xhekaj rostl a Staios zavolal Mikeovi McKenziemu, generálnímu manažerovi Kitcheneru.

Zřejmě nebyl jediný. Když se měl na podzim 2021 kanadsko-český hokejista vrátit ke své oblíbené činnosti, ozval se Montreal. Následoval posun z nováčkovského kempu přes hlavní kemp až ke smlouvě, kterou Canadiens na Xhekaje získali práva a výhledově jej výrazně přiblížili k vysněné NHL. Navzdory roku a půl bez ostrého zápasu.

„Takovému klukovi prostě fandíte. Sám se vypracoval. V Costcu fakt dělal, je to pravda,“ přísahal pro The Athletic McKenzie. „V létě někdy zmeškal naše videohovory na Zoomu, protože měl šichty v obchodě. Pracoval tam a tři měsíce nato už měl smlouvu v NHL... Je to skvělý kluk, bereme ho jako příklad a moc mu to přejeme.“

Letos v lednu se navíc upekla důležitá výměna. Kluk s charakteristickým knírkem se vrátil domů, z Rangers šel do Hamiltonu, s nímž nakonec vyhrál i nejcennější kanadskou juniorskou trofej – Memorial Cup.

Jeho působení v rodném městě tak skončilo. Přesun do Montrealu už byl i díky velkému úspěchu v podstatě definitivní.

Xhekaj má nyní za sebou úvodních šest zápasů v nejslavnější lize na světě. A jako bonus zaznamenal už tři body.

V noci ze čtvrtka na pátek se popral s ostříleným tvrďákem Arizony Zackem Kassianem. A bez známky respektu mu řádně namlátil.

Bitka mezi Arberem Xhekajem a Zackem Kassianem:

„Usmíval jsem se na něj při vhazování. Tak se ptal, čemu se tak směju. Odpověděl jsem, že jemu, hned přišla rána a dotaz, jestli chce jednu taky. Říkal, že určitě...,“ vracel se Xhekaj k momentu, pro nějž si ho asi příznivci Montrealu zamilovali.

Tenhle silák se rád pouští do osobních soubojů a rozdává rány. Trestné minuty, a někdy i zápasové suspendace, jej proto nemíjí.

„Zamlouvá se mi pozice zlého muže, jakmile jsem na ledě, kde dokážu rychle přepnout. Jinak jsem klidný a přátelský,“ vysvětluje Xhekaj.

V následujícím víkendovém utkání proti Dallasu ukázal i útočné kvality. Nahodil od modré čáry puk, který přes klubko těl prošel až do sítě. Oslavoval první úspěšný zásah v NHL.

První trefa Arbera Xhekaje v NHL:

Stále se teprve rozkoukává, ale v průměru na ledě dostává přes patnáct minut prostoru. „A může hrát klidně i padesát. Je tak velký a silný, že hra je pro něj bez námahy,“ domníval se ještě při jeho působení v Hamiltonu McKee.

Ačkoli si „Wi-Fi“ pohrával i s variantou, že půjde hrát do Česka, zřejmě nebude potřeba.

A kterou zem by reprezentoval? O českém národním týmu se zmínil v tom smyslu, že matka by byla pyšná...