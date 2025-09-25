Rodiče nám obětovali všechno. Bratři hráli poprvé spolu, českou maminku dojali

„To, že na zápase byla a viděla, kam jsme se dostali, je opravdu výjimečný okamžik,“ zářil starší Arber.
„Slovy to nelze popsat. Před 29 lety jsem přistála na letišti Pearson s kufrem a spoustou otázek, co bude dál. O dva týdny později jsem potkala bláznivého Albánce. Zbytek je historie,“ vyťukala hrdá maminka na sociální síť X.
Právě na této platformě je velmi aktivní, pravidelně zde sdílí příspěvky týkající se synů. V zámoří je i díky tomu populární, také proto si ji kamery vybraly po emotivním momentu v přípravném duelu proti Philadelphii.
Podívejte se na gól Floriana Xhekaje a reakci jeho matky:
Florian Xhekaj gets a goal with his brother watching from the bench and their mom watching from the stands 🥹
V něm po deseti minutách zvyšoval na 2:0 mladší z bratrů Florian, když se prosadil z pravého kruhu. Starší Arber byl v tu chvíli na střídačce, paní Simona na vše dohlížela z tribuny.
Jak přiznala, synové o její návštěvě nevěděli. O to více si pak společný moment mohli vychutnat.
A její radost nakonec byla dvojnásobná. Čtrnáct vteřin před koncem stvrdil v oslabení výhru Canadiens 4:2 gólem do prázdné čtyřiadvacetiletý Arber.
Kanadský celek tak v přípravě uspěl i podruhé, předtím si poradil s Pittsburghem (2:1N). A zatímco proti Penguins bratrská dvojice ještě nenastoupila, s Flyers už si oba rodinný milník odškrtnout mohli.
Arbera čeká v tradičním klubu NHL čtvrtá sezona, to Florian se v elitní zámořské soutěži ještě nepředstavil. Minulý ročník odehrál na farmě, i díky 38 bodům (25+13) v 82 zápasech dostal příležitost na kempu o úroveň výše.
O důvěru kouče Martina St. Louise bojuje ukázkově.
Nejenže skóroval, ale ve druhé třetině zaujal také bitkou. Geny tak rozhodně nezapřel, zkušenější Arber je rvačkami proslulý, nebojí se za tým postavit. Vždyť v minulé sezoně i s přípravou shodil rukavice podle serveru hockeyfights.com hned osmkrát.
A například už v listopadu 2022 se na ledě střetl s Nicolasem Deslauriersem. Zkuste hádat, kdo byl nyní Florianovým soupeřem. Přesně tak, právě obránce Philadelphie.
„Na trestné lavici mi řekl, že musí dostat oba bratry,“ zavtipkoval Florian, jehož Deslauriers také ocenil. „Prý jsem odvedl dobrou práci, že jsem se nějakou dobu udržel.“
Pravdou je, že v obou zmiňovaných soubojích, které dělily téměř tři roky, měl urostlý forvard Flyers navrch.
Bojovnost se ale Florianovi upřít nedá, v prvním utkání zanechal v Montrealu výraznou stopu. Možná i díky dozoru staršího sourozence.
„Myslím, že to byl opravdu náš vůbec první společný zápas. A ano, šel jsem do toho nabuzený,“ přiznal jedenadvacetiletý útočník.
„Uzmul si pro sebe show, byla to dobrá rvačka. Na chvíli jsem se bál. Musím si uvědomit, že už je dospělý, je stejně velký jako já, už to není malý kluk. Jsem na něj pyšný, zná svou roli a plní ji opravdu dobře,“ měl pouze slova chvály Arber.
On i jeho bratr se narodili v kanadském Hamiltonu albánskému otci a české matce. A právě odtamtud neváhala paní Xhekajová na zápas synů dorazit. Z města nedaleko Toronta musela absolvovat cestu dlouhou přibližně 600 kilometrů.
I to vypovídá o její oddanosti.
„Rodiče obětovali celý svůj život pro mě a mého bratra. Spali v autě, vozili nás na každý trénink do Toronta, na turnaje, investovali do mě a Floriana každou korunu, kterou měli,“ popisoval Arber.
Vzhledem ke kanadsko-českému občanství se nabízí i otázka, zda by Xhekajovi nemohli reprezentovat matčinu vlast. Jenže to by museli odehrát dvě po sobě jdoucí sezony v tuzemských soutěžích.
A to vzhledem k aktuálnímu působení v zámoří příliš reálně nevypadá.