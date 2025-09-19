Gentleman končí. Legendární Kopitar oznámil: Tohle bude moje poslední sezona

„Proč jsem to oznámil už teď? Protože to chci mít za sebou, aby se to neřešilo během sezony, kdy by to akorát rozptylovalo tým,“ řekl Kopitar na tiskové konferenci, které se s ním účastnila také manželka i jejich dvě děti.
O rozhodnutí osmatřicetiletého slovinského útočníka informoval web zámořské soutěže.
„Tihle tři (žena a děti) tady byli pro mě přes dvacet let a teď si zaslouží, abych byl jako jejich táta a manžel s nimi doma,“ přidal Kopitar.
„Navíc z dětí budou za chvíli teenageři a všichni víme, jak moc důležitá životní etapa to je. A já jim chci být co nejvíce na blízku,“ pravil.
Do koloběhu NHL naskočil už v roce 2006, kdy se v ní objevil jako první slovinský hráč v historii. Nejen proto vám velmi pravděpodobně při vyslovení této malé hokejové země jako první v hlavě vyskočí právě Kopitar.
Celou kariéru strávil v Los Angeles, které si ho v roce 2005 vybralo jako jedenáctého hráče draftu. V letech 2012 a 2014 získal s Kings Stanley Cup a od roku 2016 tým vedl jako kapitán.
V minulém ročníku odehrál Kopitar 81 zápasů a zaznamenal 21 gólů a 46 asistencí. Stále tak bez problémů dokazoval, že se může měřit s těmi nejlepšími.
„Na další sezonu se ale extrémně těším, pořád mám obrovskou motivaci. Také energii a touhu bojovat na té nejvyšší úrovni. Podle změn, které jsme v létě provedli, si myslím, že jsme lepší tým než posledně, takže už se nemůžu dočkat,“ vyhlíží blížící se start sezony.
Ačkoliv individuálně pravidelně patří k nejlepším hráčům týmu, kolektivně se Kings tolik nedaří. Čtyřikrát za sebou sice postoupili do play off, pokaždé ale vypadli už v prvním kole, navíc vždy v sérii s Edmontonem.
Během dosavadních 19 sezon v zámoří nastoupil Kopitar v základní části k 1454 utkáním s bilancí 440 branek a 838 přihrávek. Ve 103 duelech vyřazovací fáze přidal 27 gólů a 62 asistencí.
S celkovým počtem 1278 bodů je v historickém pořadí NHL na 40. místě. Před poslední sezonou v kariéře ho pouhých 29 bodů dělí od nejproduktivnějšího hráče v historii Kings Marcela Dionnea. Což je číslo, jaké by měl komfortně trumfnout.
Kopitar také třikrát obdržel Lady Byng Memorial Trophy, udělovanou v NHL hráči, v němž se nejvíce skloubí sportovní a gentlemanské chování a zároveň také hokejový um (2016, 2023, 2025). Dvakrát získal Frank J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka (2016, 2018).