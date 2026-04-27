Už se učí plést dceřiny copánky. Kopitar se těší z nové role: Budu táta na plný úvazek

Autor:
  12:37
V poslední minutě ztráceli s Coloradem 1:5, přesto jste v Los Angeles mohli slyšet hlasité skandování. Důvod byl prostý, na ledě v tu dobu kroužil domácí kapitán Anže Kopitar. Naposledy ve své bohaté hokejové kariéře v NHL.
Anže Kopitar z Los Angeles se loučí s fanoušky po konci kariéry.

Anže Kopitar z Los Angeles se loučí s fanoušky po konci kariéry. | foto: AP

Anže Kopitar z Los Angeles se raduje z gólu svého týmu v utkání s Coloradem.
Anže Kopitar z Los Angeles přijímá gratulaci ke konci kariéry od Gabriela...
Anže Kopitar z Los Angeles se snaží tečovat puk v utkání s Coloradem.
Anže Kopitar, kapitán Los Angeles Kings, během utkání s Colorado Avalanche.
33 fotografií

„Thank you, Kopi!“ znělo napříč Crypto.com Arenou, přičemž pokřik příznivci doplňovali potleskem vestoje.

Už krátce předtím fanoušci vyvolávali svého osmatřicetiletého oblíbence skandováním „Kopi, Kopi, Kopi“.

„Asi pět nebo šest minut před koncem mi to došlo, za posledních dvacet let jsem tenhle pocit nezažil. Pokaždé jsem si říkal: ‚Vždycky je tu příští rok, vždycky je tu příští rok.‘ Teď je konec. Je to těžké pochopit,“ soukal ze sebe Kopitar.

Anže Kopitar z Los Angeles se raduje z gólu svého týmu v utkání s Coloradem.

Právě na něj byla z pochopitelných důvodů upřena pozornost po závěrečné siréně. Uznávaný forvard se dočkal ocenění ze všech možných stran, kromě spoluhráčů, fanoušků či rozhodčích také od hráčů Colorada.

„Mám k němu obrovský respekt za to, jak hraje, jak reprezentuje sebe, tým i město. Myslím, že to tak cítíme všichni v celé lize. Je to zkrátka naprostý profesionál,“ líčil kapitán soupeře Gabriel Landeskog.

Po něm se u Kopitara zdrželo i několik dalších hráčů Avalanche, mezi nimiž nechyběl ani Martin Nečas. Kratší promluvu ke slovinské hvězdě měl i trenér Jared Bednar, klub z Denveru poté ke skvělé kariéře pogratuloval také na sociálních sítích.

Anže Kopitar z Los Angeles přijímá gratulaci ke konci kariéry od Gabriela Landeskoga z Colorada.

Jen to dokazuje, jak respektovaným Kopitar v NHL byl. Vždyť také hned třikrát získal Lady Byng Trophy pro nejslušnějšího hráče soutěže, za své vůdčí schopnosti na ledě i mimo něj obdržel také Mark Messier Leadership Award.

„K lidem v zákulisí, které nikdo nevidí, se chová úplně stejně jako ke svým spoluhráčům. Zná jména dětí všech. Tyto věci už mnozí z hvězdných sportovců nedělají. Kopi je v tomhle stará škola a velmi elegantní člověk,“ přibližoval prozatímní trenér D.J. Smith.

Výčet individuálních trofejí u rodáka z Jesenice nekončí, všestranný a poctivý centr také dvakrát získal Frank J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka NHL.

Anže Kopitar z Los Angeles Kings s Frank J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka v NHL

Ale především – s Kings dvakrát zvedl nad hlavu Stanley Cup. V letech 2012 a 2014 byl při tažení za ním hlavní postavou. V obou případech se stal nejproduktivnějším hráčem celého play off, shodně si při nich udržel bilanci jednoho bodu na zápas.

Pro kalifornský celek jde o jediné dva triumfy v NHL v historii, klub na vytouženou trofej nedosáhl ani s legendárním Waynem Gretzkým mezi lety 1988 až 1996.

I proto bude Kopitar v Los Angeles už navždy zapsán jako jedna z nejvýraznějších osobností. A za poslední dvě dekády tou vůbec největší.

Anže Kopitar, slovinský držitel Stanley Cupu

Organizace ho draftovala v roce 2005 na celkovém 11. místě, už o rok později se stal plnohodnotným členem kádru. Od třetí sezony plnil roli jednoho z asistentů, od ročníku 2016/17 zastával funkci kapitána.

Nyní ale toto spojení po 20 letech končí.

„Snažím se na to teď nemyslet. Ale páni, měl neuvěřitelnou kariéru. Pro tenhle klub znamenal prostě strašně moc a bez něj to bude těžké,“ říkal emotivně obránce Drew Doughty, jenž s Kopitarem u Kings odehrál 18 sezon.

POLIJTE SLOVINCE. Hvězdný útočník Los Angeles Kings Anže Kopitar řádí v kabině po zisku Stanley Cupu.

Společně v jednom klubu se rozloučili porážkou 1:5 a vyřazením v prvním kole play off s Coloradem po sérii 0:4 na zápasy.

„Je to rozhodně velmi hořkosladké. Určitě poteče pár slz, ale tak už to v životě chodí, ne? Je to koloběh. Byla to za těch dvacet let pořádná jízda. Jak jsem už řekl, mělo to své dobré, špatné i ošklivé stránky. Není to způsob, jakým jsme chtěli skončit, ale stalo se to, musíme se s tím smířit,“ hodnotil s nadhledem Kopitar.

Ve vyřazovacích bojích nebodoval, v polovině března však ještě stihl předstihnout v historické klubové produktivitě Marcela Dionneho a s NHL se loučí s 1316 body (452+864) v 1521 zápasech. V play off se zapsal do statistik 27 góly a 62 asistencemi ve 107 duelech.

A Kopitarovy plány do budoucna?

„Jsou dva důvody, proč si příští rok opravdu užiju,“ nastínil dojatě na tiskové konferenci, kde po jeho boku seděla jedenáctiletá dcera Neža a devítiletý syn Jakob.

Právě jim se totiž nyní chce věnovat: „Je to už jedenáct a devět let, kdy jsem byl takzvaným tátou na částečný úvazek. Teď ho budou mít na plný. Mohou se ráno probudit, vtrhnout do pokoje a vidět mě tam... To si zaslouží.“

Těší se, že už nezmešká žádné z narozenin svých potomků, od dcery se začíná učit, jak uplést různé druhy copánků.

A nejen Los Angeles, ale celá NHL přichází o jednu z nevýraznějších osobností tohoto tisíciletí.

„Doufáme, že ovlivnil dost lidí pro novou éru, vezmou si to k srdci a navážou na něj. Nikdo není větší než tým a Kopi to dokazoval každý den, co jsem tu byl,“ shrnul kouč Smith.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

