Hit jak od Gudase, jenže zakázaný. Češka v ženské NHL srazila sokyni, fandové se diví

Takový kontakt je v ženské NHL, zvané PWHL, zakázaný. Hráčka nesmí trefit soupeřku v pohybu proti ní. Přesně toho se Tejralová dopustila.
Sarah Fillierová přijala kotouč ve středním pásmu, nestihla se podívat před sebe a za okamžik už ležela na ledě.
Seattle's Aneta Tejralová hits New York's Sarah Fillier in the head and Fillier is down. Tejralová has been ejected from the game and the Sirens will go on a 5 minute major power play.— 𝘿𝙖𝙫𝙮 𝙅𝙤𝙣𝙚𝙨' 𝙇𝙤𝙘𝙠𝙚𝙧 𝙍𝙤𝙤𝙢 (@DavyJonesLR) December 28, 2025
Unlike a normal power play, this one does not end if the power playing team scores.#Torrent pic.twitter.com/1ig9b59BIu
Tejralová tak oplatila náraz na mantinel, který ji pár chvil předtím uštědřila právě Fillierová. Ten však rozhodčí neposoudili jako nedovolený.
Na rozdíl od tohoto, po kterém se na ledě strhla i menší šarvátka, jež ovšem další tresty nepřinesla.
Tejralová tak vydržela v zápase jen jedenáct a půl minuty, než ji sudí poslali předčasně do kabiny.
V ten moment Seattle ještě vedl, nakonec však její spoluhráčky musely skousávat s New Yorkem těsnou porážku 3:4.
Těžko říct, jak by se celá situace posuzovala v mužské NHL. Šlo o tvrdý náraz, avšak hráčka v moment střetu držela kotouč. Posuzovalo by se hlavně umístění kontaktu, zdali šlo primárně o atak na hlavu, či hruď. A v tom se názory v tomto případě liší.
Jinak ovšem fanoušci na sociálních sítích hit spíše vyzdvihují, byť si mnozí z nich uvědomují, že v PWHL za něj správně vylučovali. Někteří se i tomuto vyústění avšak diví a volají po změně. Prý by mohla pomoci popularizaci ženského hokeje i její nejlepší lize na světě.
Ta ovšem doposud nenastala, Tejralová proto duel po trestu na pět minut a do konce utkání nedohrála.