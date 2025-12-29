Premium

Hit jak od Gudase, jenže zakázaný. Češka v ženské NHL srazila sokyni, fandové se diví

  14:14
Po takové srážce by fanoušci při zápase NHL vstali a začali tleskat. Koneckonců i tato vyvolala v aréně značný rozruch, ovšem spíše z šoku. Česká obránkyně Aneta Tejralová totiž srazila soupeřku ostře k ledu způsobem, jaký je v ženském hokeji nedovolený. Vyfasovala trest do konce utkání. Celá situace se ve velkém řeší i na sociálních sítích.
Souboj českých hokejistek v ženské NHL. Tereza Vanišová z Vancouveru nahání...

Souboj českých hokejistek v ženské NHL. Tereza Vanišová z Vancouveru nahání Anetu Tejralovou ze Seattlu. | foto: ČTK

Slzy zklamání na tváři české kapitánky Anety Tejralové po prohře s Finkami.
Hokejistka Aneta Tejralová
Aneta Tejralová, hokejistka Nižního Novgorodu, vedoucího týmu ruské WHL.
Aneta Tejralová, hokejistka Nižního Novgorodu, vedoucího týmu ruské WHL.
Takový kontakt je v ženské NHL, zvané PWHL, zakázaný. Hráčka nesmí trefit soupeřku v pohybu proti ní. Přesně toho se Tejralová dopustila.

Sarah Fillierová přijala kotouč ve středním pásmu, nestihla se podívat před sebe a za okamžik už ležela na ledě.

Tejralová tak oplatila náraz na mantinel, který ji pár chvil předtím uštědřila právě Fillierová. Ten však rozhodčí neposoudili jako nedovolený.

Na rozdíl od tohoto, po kterém se na ledě strhla i menší šarvátka, jež ovšem další tresty nepřinesla.

Tejralová tak vydržela v zápase jen jedenáct a půl minuty, než ji sudí poslali předčasně do kabiny.

V ten moment Seattle ještě vedl, nakonec však její spoluhráčky musely skousávat s New Yorkem těsnou porážku 3:4.

Těžko říct, jak by se celá situace posuzovala v mužské NHL. Šlo o tvrdý náraz, avšak hráčka v moment střetu držela kotouč. Posuzovalo by se hlavně umístění kontaktu, zdali šlo primárně o atak na hlavu, či hruď. A v tom se názory v tomto případě liší.

Jinak ovšem fanoušci na sociálních sítích hit spíše vyzdvihují, byť si mnozí z nich uvědomují, že v PWHL za něj správně vylučovali. Někteří se i tomuto vyústění avšak diví a volají po změně. Prý by mohla pomoci popularizaci ženského hokeje i její nejlepší lize na světě.

Ta ovšem doposud nenastala, Tejralová proto duel po trestu na pět minut a do konce utkání nedohrála.

