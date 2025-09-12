Premium

Překvapivá šance na návrat, obránce Šustr s Rangers zabojuje o místo v NHL

Autor:
  17:13
Hokejový obránce Andrej Šustr se podle informací zámořských médií domluvil na zkušební smlouvě s týmem New York Rangers a v přípravě se pokusí vybojovat si návrat do NHL. Čtyřiatřicetiletý bek, který minulou sezonu začal v extraligových Pardubicích, má na kontě 362 startů v elitní kanadsko-americké soutěži a dalších 46 utkání odehrál v play off.
Andrej Šustr

Andrej Šustr | foto: Jan Beneš

Novým nejvyšším mužem pardubické sestavy je obránce Andrej Šustr (uprostřed)....
Obránce Andrej Šustr u mantinelu v souboji s Mathiasem Fromem z Dánska.
Obránce Andrej Šustr se snaží získat kotouč proti britskému soupeři Liamu...
Andrej Šustr z Anaheimu oslavuje svůj gól se spoluhráči.
11 fotografií

Plzeňský odchovanec se do NHL prosadil i přesto, že nebyl draftovaný. Po úspěšném angažmá v univerzitní soutěži NCAA podepsal v roce 2013 smlouvu s Tampou, se kterou o dva roky později postoupil až do finálových bojů o Stanleyův pohár.

Zacha na odchodu z Bostonu? Zajímají se o něj v Kanadě, ve hře je pikantní přesun

Šustr, který reprezentoval Česko na Světovém poháru v roce 2016 a mistrovství světa 2021, hrál později v NHL i za Anaheim. V roce 2019 odešel do Evropy, dvě sezony nastupoval v KHL, ale poté se do zámoří vrátil. Před dvěma lety zamířil do Kolína nad Rýnem a loni přišel do Pardubic. Po 16 zápasech ale v Dynamu skončil a sezonu dohrál v Tappaře Tampere.

Vstoupit do diskuse
