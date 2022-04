Po třicítce zpět do NHL? Bláznovství. Šustr hraje a učí zázračné mladíky

Trochu nenápadně píše jeden z nejpoutavějších českých příběhů současné NHL. „Někteří lidé to viděli jako bláznovství, že se do ní pokusím v 31 letech vrátit,“ poví Andrej Šustr. Možná ani on sám nečekal, že ke stabilnějšímu místu mezi hokejovou smetánkou povede tak klikatá cesta.