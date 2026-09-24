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Kuzmenko opustil kemp Pittsburghu, jeho otce na Sibiři zabil medvěd

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  18:53
Andrej Kuzmenko v souboji u mantinelu s Ryanem Johnsonem.

Andrej Kuzmenko v souboji u mantinelu s Ryanem Johnsonem. | foto: Reuters

Útočník Calgary Andrej Kuzmenko (v bílém dresu) se natahuje po puku, zastavit...
Filip Hronek (vlevo) z Detroitu a Andrej Kuzmenko z Vancouveru.
Otso Rantakari (vlevo) z Finska a Andrej Kuzmenko z Ruska.
Ruský hokejista Andrej Kuzmenko proti švédskému brankáři Magnusi Hellbergovi
6 fotografií
Ruský útočník Andrej Kuzmenko se odpojil od hokejistů Pittsburghu, kteří se připravují na start nové sezony NHL, aby se vyrovnal se smrtí svého otce. Ten podle oficiálního webu soutěže, který se odkazuje na ruský zpravodajský server ren.tv, zemřel po napadení medvědem.

Dvaašedesátiletý Alexandr Kuzmenko podle dostupných informací zahynul v úterý při rybaření během pobytu v Tuvě na jižní Sibiři. Hokejistův otec po napadení utrpěl rozsáhlá poranění, když ho šelma, která se vynořila z nedalekého lesa, pokousala na hlavě.

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Podle ruských médií byl uznávaný hokejový trenér v době útoku se šesti společníky. Těm se podařilo medvěda odehnat a poté Kuzmenka přepravit do nedaleké osady, odkud byl pak letecky transportován do nemocnice v Kyzylu, hlavním městě Tuvinské republiky. Jeho život se už však lékařům nepodařilo zachránit.

Třicetiletá letní posila Penguins ještě ve čtvrtek s Penguins trénovala, následně ale Kuzmenko odcestoval do Ruska. „Andrej se rozhodl, že dnes dopoledne zůstane se spoluhráči a bude s týmem trénovat, než se odpoledne vrátí do Moskvy za rodinou,“ uvedl v prohlášení generální manažer Pittsburghu Kyle Dubas.

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„Zprávu o úmrtí Andrejova otce přijal náš klub s hlubokým zármutkem. V myšlenkách jsme s rodinou Kuzmenkových i jejich blízkými a vyjadřujeme jim upřímnou soustrast v době, kdy truchlí nad ztrátou Alexandra. Andrej i jeho rodina mají v této době plnou podporu organizace Penguins,“ doplnil Dubas.

Kuzmenko, jenž v NHL hájil v minulosti barvy Vancouveru, Calgary, Philadelphie a Los Angeles, podepsal s Pittsburghem hned začátkem července po otevření trhu s volnými hráči roční kontrakt na pět milionů dolarů.

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