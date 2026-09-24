Dvaašedesátiletý Alexandr Kuzmenko podle dostupných informací zahynul v úterý při rybaření během pobytu v Tuvě na jižní Sibiři. Hokejistův otec po napadení utrpěl rozsáhlá poranění, když ho šelma, která se vynořila z nedalekého lesa, pokousala na hlavě.
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Podle ruských médií byl uznávaný hokejový trenér v době útoku se šesti společníky. Těm se podařilo medvěda odehnat a poté Kuzmenka přepravit do nedaleké osady, odkud byl pak letecky transportován do nemocnice v Kyzylu, hlavním městě Tuvinské republiky. Jeho život se už však lékařům nepodařilo zachránit.
Třicetiletá letní posila Penguins ještě ve čtvrtek s Penguins trénovala, následně ale Kuzmenko odcestoval do Ruska. „Andrej se rozhodl, že dnes dopoledne zůstane se spoluhráči a bude s týmem trénovat, než se odpoledne vrátí do Moskvy za rodinou,“ uvedl v prohlášení generální manažer Pittsburghu Kyle Dubas.
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„Zprávu o úmrtí Andrejova otce přijal náš klub s hlubokým zármutkem. V myšlenkách jsme s rodinou Kuzmenkových i jejich blízkými a vyjadřujeme jim upřímnou soustrast v době, kdy truchlí nad ztrátou Alexandra. Andrej i jeho rodina mají v této době plnou podporu organizace Penguins,“ doplnil Dubas.
Kuzmenko, jenž v NHL hájil v minulosti barvy Vancouveru, Calgary, Philadelphie a Los Angeles, podepsal s Pittsburghem hned začátkem července po otevření trhu s volnými hráči roční kontrakt na pět milionů dolarů.