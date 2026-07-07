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Chaos v Anaheimu, za rohem katastrofa. Manažer ztrácí kontrolu, platí za vyčkávání

Autor:
  15:40
Pat Verbeek, generální manažer Anaheimu.

Pat Verbeek, generální manažer Anaheimu. | foto: CTK / AP / Ashley Landis ČTK

Manažer hokejistů Anaheimu Pat Verbeek se usmívá, právě angažoval proslulého...
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David Kämpf z Vancouveru a Leo Carlsson z Anaheimu se natahují po puku.
Švédský útočník Leo Carlsson.
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V dubnu postoupili do play off. Poprvé od roku 2018. Posezonní dění ale účast v bojích o Stanley Cup přebíjí. Zmítají se v chaosu a panice, vycházející především z offer sheetu od Philadelphie na Lea Carlssona. Není divu, že při výběru týmu, který zahájil hokejové léto v NHL nejhůř, padá volba nejčastěji právě na Anaheim.

Hlavní viník? I tady se názory ze zámoří velice často potkávají. Generální manažer Pat Verbeek, který přitom na jaře podepsal nový víceletý kontrakt.

„Jak je možné, že si ještě udržel pozici?“

„Vždyť vůbec neví, co dělá. Vyhoďte ho!“

I takové příspěvky na vás vyskočí na sociálních sítích. Ale nejde ani zdaleka jen o naštvané fanouškovské výkřiky, kritika zaznívá i z řad povolanějších.

„Přestal být ostražitý, neuvědomil si, co se může stát,“ řekl v podcastu 32 Thoughts přední hokejový novinář Elliotte Friedman. „Nad strukturou organizace úplně ztratil kontrolu.“

Verbeeka provází pověst tvrdého vyjednavače, který nerad dělá ústupky. Nejen ostatním týmům při řešení výměn, ale i vlastním hráčům.

Když renomovaný web The Athletic zveřejnil výsledky anonymní ankety agentů, Ducks patřila v kategorii mužstev, s nimiž je komunikace nejsložitější a hledání kompromisů kolikrát zdlouhavou ztrátou času, vedoucí příčka.

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Momentálně je generálnímu manažerovi vyčítáno, že s podpisem Carlssona otálel, neudělal dohodu s dostatečným předstihem a poskytl Philadelphii šanci, aby jej mohla ukrást.

Největší hvězda žádala kolem patnácti milionů dolarů ročně, Verbeek chtěl částku stlačit mezi dvanáct a třináct milionů. Po zásahu Flyers zůstaly jen dvě možnosti: buď osmnáct, nebo nic.

Jasno bude v pátek, do té doby se musí Anaheim rozhodnout, zda ze Švéda udělá nového rekordmana NHL, nebo offer sheet nedorovná, nechá ho jít a dostane čtyři volby v prvním kole draftu jako kompenzaci, které by obratem mohl využít k zisku nového centra elitní formace.

Manažer hokejistů Anaheimu Pat Verbeek se usmívá, právě angažoval proslulého kouče Joela Quennevilla (vpravo).

Názory se různí, spíš se očekává první varianta, ale ani opačný konec není vyloučený.

„Vyčkávací strategie se vymstila, Carlssona musí udržet za každou cenu. Jsou na vzestupu, bylo by hloupé všechno zahodit jen proto, že se dál budou chovat neústupně,“ napsal pro The Athletic novinář Eric Stephens.

Verbeek je tak jako tak v defenzivě, zahnaný do kouta. Názorně to předvedl při prodloužení spolupráce s Pavlem Minťukovem, kterého si pojistil na dalších pět let za šestatřicet milionů dolarů.

Ptáte se, proč ruského beka přeplatil? Protože v zámoří se o víkendu začaly vynořovat informace, že i na něj může dorazit offer sheet.

Tlak se stupňuje. Pokud Ducks podepíšou i Carlssona, pod platovým stropem jim zbyde 9,97 milionu dolarů.

A nutno dodat, že nový kontrakt, takřka jistě přesahující tuto sumu, potřebuje i Cutther Gauthier, nejlepší střelec týmu v uplynulé sezoně (41 branek).

„Nastal čas, aby dali jasně najevo, že elitní hráči, které sami draftovali, jsou pro budoucnost organizace nepostradatelní,“ poznamenal Stephens.

V minulosti to ne vždy tak bylo. Anaheim nenašel společnou řeč s Trevorem Zegrasem ani Jamiem Drysdalem, minulý týden vyměnil Masona McTavishe do St. Louis.

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Počítal i další ztráty, oslabil především v defenzivě, kde se rozloučil s Johnem Carlsonem, Olenem Zellwegerem, Jacobem Troubou i kapitánem Radkem Gudasem, jenž si plácl s Floridou.

„Poskytlo nám to větší flexibilitu pro jednání s Leem a Cutterem,“ vysvětloval Verbeek na konci června po draftu.

Jestli má v plánu podepsat oba stěžejní útočníky, musí objevit způsob, jak ušetřit peníze jinde. A fanoušky příliš neuklidňuje, že jednání s Gauthierem zatím údajně nikam nevedou.

Leo Carlsson mává fanouškům po utkání s Winnipegem.

Cutter Gauthier se raduje z gólu ve druhém utkání série s Edmontonem.

Když kritizovaný generální manažer na jaře podepisoval smlouvu, majitelé Samueliovi si spokojeně notovali: „Splnil naše očekávání, jsme přesvědčení, že tým se v příštích deseti letech zařadí mezí stálé uchazeče o Stanley Cup.“

Teď je situace úplně jiná, daleko složitější. Důvody k optimismu se hledají stěží. „Jak dosavadní průběh léta vystihnout? Krajně neuspokojivý, ale velmi rychle se může zvrhnout v katastrofu,“ uvedl Stephens.

Komplikace si na sebe Ducks přivolali především sami.

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