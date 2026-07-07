Chaos v Anaheimu, za rohem katastrofa. Manažer ztrácí kontrolu, platí za vyčkávání

Hlavní viník? I tady se názory ze zámoří velice často potkávají. Generální manažer Pat Verbeek, který přitom na jaře podepsal nový víceletý kontrakt.
„Jak je možné, že si ještě udržel pozici?“
„Vždyť vůbec neví, co dělá. Vyhoďte ho!“
I takové příspěvky na vás vyskočí na sociálních sítích. Ale nejde ani zdaleka jen o naštvané fanouškovské výkřiky, kritika zaznívá i z řad povolanějších.
Pat Verbeek has done a horrible job at managing the Ducks cap situation— Top Tier Hockey (@TopTierPucks) July 6, 2026
- AJ Greer ($4.25M)
- Chris Kreider ($6.5M)
- Frank Vatrano ($4.5M)
- Ryan Poehling ($3.75M)
- Alex Killorn ($6.25M)
- Pavel Mintyukov ($7.2M)
- Leo Carlsson ($18M)*
$51M spent on a very lackluster core pic.twitter.com/qRAbLKWWkF
„Přestal být ostražitý, neuvědomil si, co se může stát,“ řekl v podcastu 32 Thoughts přední hokejový novinář Elliotte Friedman. „Nad strukturou organizace úplně ztratil kontrolu.“
Verbeeka provází pověst tvrdého vyjednavače, který nerad dělá ústupky. Nejen ostatním týmům při řešení výměn, ale i vlastním hráčům.
Když renomovaný web The Athletic zveřejnil výsledky anonymní ankety agentů, Ducks patřila v kategorii mužstev, s nimiž je komunikace nejsložitější a hledání kompromisů kolikrát zdlouhavou ztrátou času, vedoucí příčka.
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Momentálně je generálnímu manažerovi vyčítáno, že s podpisem Carlssona otálel, neudělal dohodu s dostatečným předstihem a poskytl Philadelphii šanci, aby jej mohla ukrást.
Největší hvězda žádala kolem patnácti milionů dolarů ročně, Verbeek chtěl částku stlačit mezi dvanáct a třináct milionů. Po zásahu Flyers zůstaly jen dvě možnosti: buď osmnáct, nebo nic.
Jasno bude v pátek, do té doby se musí Anaheim rozhodnout, zda ze Švéda udělá nového rekordmana NHL, nebo offer sheet nedorovná, nechá ho jít a dostane čtyři volby v prvním kole draftu jako kompenzaci, které by obratem mohl využít k zisku nového centra elitní formace.
Názory se různí, spíš se očekává první varianta, ale ani opačný konec není vyloučený.
„Vyčkávací strategie se vymstila, Carlssona musí udržet za každou cenu. Jsou na vzestupu, bylo by hloupé všechno zahodit jen proto, že se dál budou chovat neústupně,“ napsal pro The Athletic novinář Eric Stephens.
Verbeek je tak jako tak v defenzivě, zahnaný do kouta. Názorně to předvedl při prodloužení spolupráce s Pavlem Minťukovem, kterého si pojistil na dalších pět let za šestatřicet milionů dolarů.
Ptáte se, proč ruského beka přeplatil? Protože v zámoří se o víkendu začaly vynořovat informace, že i na něj může dorazit offer sheet.
Elliotte Friedman believes the team that was considering an offer sheet for Pavel Mintyukov was the Hurricanes. 👀— NHLMuse (@NHL_Muse) July 7, 2026
Carolina was apparently doing its homework before Mintyukov signed his extension. 🌪️ pic.twitter.com/VoWpZAQdXd
Tlak se stupňuje. Pokud Ducks podepíšou i Carlssona, pod platovým stropem jim zbyde 9,97 milionu dolarů.
A nutno dodat, že nový kontrakt, takřka jistě přesahující tuto sumu, potřebuje i Cutther Gauthier, nejlepší střelec týmu v uplynulé sezoně (41 branek).
„Nastal čas, aby dali jasně najevo, že elitní hráči, které sami draftovali, jsou pro budoucnost organizace nepostradatelní,“ poznamenal Stephens.
V minulosti to ne vždy tak bylo. Anaheim nenašel společnou řeč s Trevorem Zegrasem ani Jamiem Drysdalem, minulý týden vyměnil Masona McTavishe do St. Louis.
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Počítal i další ztráty, oslabil především v defenzivě, kde se rozloučil s Johnem Carlsonem, Olenem Zellwegerem, Jacobem Troubou i kapitánem Radkem Gudasem, jenž si plácl s Floridou.
„Poskytlo nám to větší flexibilitu pro jednání s Leem a Cutterem,“ vysvětloval Verbeek na konci června po draftu.
Jestli má v plánu podepsat oba stěžejní útočníky, musí objevit způsob, jak ušetřit peníze jinde. A fanoušky příliš neuklidňuje, že jednání s Gauthierem zatím údajně nikam nevedou.
Když kritizovaný generální manažer na jaře podepisoval smlouvu, majitelé Samueliovi si spokojeně notovali: „Splnil naše očekávání, jsme přesvědčení, že tým se v příštích deseti letech zařadí mezí stálé uchazeče o Stanley Cup.“
Teď je situace úplně jiná, daleko složitější. Důvody k optimismu se hledají stěží. „Jak dosavadní průběh léta vystihnout? Krajně neuspokojivý, ale velmi rychle se může zvrhnout v katastrofu,“ uvedl Stephens.
Komplikace si na sebe Ducks přivolali především sami.