Ten se aktuálně musí obejít bez Mrázka, jenž naposledy chytal na začátku ledna a od té doby laboruje s komplikacemi s kyčlí.
„Je to škoda, že se Petr zranil. S tím se nedá nic dělat. Myslím si, že Lukáš ovšem chytá skvěle a stále se zlepšuje. Sezona je skrz olympiádu náročnější. Já se snažím pro něj vše monitorovat, ale on je poctivec. Super člověk a spolupráce s ním je velmi příjemná,“ líčil Budaj.
Dostál dosud zasáhl do 46 zápasů sezony, což je pátý nejvyšší počet v lize po krajanovi Vejmelkovi (52), Juuse Sarosovi z Nashvillu (50), Dustinu Wolfovi z Calgary (49) a Loganu Thompsonovi z Washingtonu (46).
„Je to náročné, jedničky v NHL nemají tolik prostoru k oddychu. Máknou si fyzicky, ale hlavně je to o hlavě. Snažíme se, aby byl připravený pro závěr sezony. Po příchodu Villeho Hussa si oba rychle sedli, podporují se a makají na tréninku společně,“ komentoval nabitý program Budaj, jenž se k pozici u Ducks dostal v roce 2024 přes angažmá u týmu AHL Colorado Eagles.
Během své hráčské kariéry rodák z Banské Bystrice absolvoval 368 zápasů v dresu čtyř klubů. Začínal v Coloradu, později si vyzkoušel štace u Montrealu, Tampy a Los Angeles, za které v sezoně 2019 končil.
Se 158 vychytanými výhrami je druhý nejlepší slovenský gólman v historii NHL, lepší je pouze Jaroslav Halák s 295 výhrami. Během kariéry se Budaj potkal s hvězdnými parťáky jako Carey Price či Andrej Vasilevskij, z čehož čerpá i při současné roli trenéra.
„Od každého jsem si mohl vzít něco jiného. Ať už Price, Vasilevskij nebo i Jose Theodore s Jonathanem Quickem byli velmi dobří brankáři. Nedivil bych se, kdyby minimálně tři z nich byli později jmenování do Síně slávy NHL,“ uvedl Budaj.
„Když má člověk hokej rád, tak se vlastně může učit celý život. Z pozice druhého gólmana jsem se fyzicky dokázal držet dobře, důležitá ale byla hlava. Když odejdete z ledu, tak přijdou životní trable a někdy to může být náročné. Takže je podstatné ulevit hlavě ať je člověk připravený do zápasu. Po nástupu se musí soustředit pouze na ten puk.“
Bývalá hvězda Montrealu Price se v médiích vyjádřil, že během kariéry měl nejlepší vztah právě s Budajem. Ten si na pohodě mezi maskovanými muži v týmu zakládá. V Anaheimu to má o to snadnější, že Dostál je velice přátelský a otevřený člověk.
„Je to důležité, protože v šatně se tráví spousta času. Náhradník častokrát bývá nejbližší nebo i jediný člověk v týmu, který chápe jak se jeho kolega cítí. Musí tam ale být zdravá rivalita, aby se jeden na druhého tlačili. Když je gólman na tréninku poctivec, tak to nabádá i toho druhého.“
A koho mu Dostál svým brankářským stylem připomíná? Finského gólmana Juuseho Sarose z Nashvillu, jenž stejně jako brněnský rodák plnil roli jedničky své země na nedávných olympijských hrách.
„Každý to dělá trochu jinak, ale oba jsou velmi rychlí a dobří bruslaři. Na Lukášovi se mi hlavně líbí, že se nesnaží někoho napodobovat. Některé věci si může vyzkoušet, ale drží si vlastní styl,“ oceňoval Budaj.
„To už tak neplatí o nadcházející mladé generaci gólmanů. Ta mi přijde, že všichni vypadají tak nějak podobně. Na jedné straně je to dobře, že mají nějaký brankářský základ. Vytrácí se tam však originalita a individuální styl. Technicky jsou na tom skvěle, ale v zápase to někdy působí strojově a nevidím tam přirozenost. U nás mají Lukáš i Ville odlišné styly, ale každý spoléhá na své silné stránky a využívá toho.“
NHL také v rámci vývoje uzpůsobuje podmínky a pravidla k co nejofenzivnějším výsledkům, které budou atraktivitou rozšiřovat fanouškovské základny. Své o tom ví i gólmani. Po úpravách výstroje si nejnověji liga posvítila na kritéria pro uznaný brankářský zákrok.
Sám Dostál si postěžoval, že v oficiálních zápisech jich dle svého posouzení mívá o dost méně, než předvede na ledě. Projeví se to i na procentuální úspěšnosti zákroků, brankářský top se snižuje, a liga tak přichází o možnost srovnání s předchozími generacemi.
„To je vše analytika. Nově se posuzují očekávané góly a očekávané góly proti. Procentuální úspěšnosti už se nedává taková váha. Spíš jde o to, zda gólman umí předvést zákrok, kdy to mužstvo potřebuje. Ty zažité statistiky se tak už trochu upozadily,“ uzavřel Budaj.