Snad jsou temné časy pryč. Anaheim zlomil bídnou sérii, Dostál po delší době zazářil

Autor:
  15:40
Na ten moment čekali dlouho. Konkrétně 24 dní. Po takové době hokejisté Anaheimu konečně zvítězili. Navíc proti Dallasu, jednomu z favoritů celé NHL. „Když hrajeme, jak máme, výsledky se dostaví,“ pochvaloval si po cenném triumfu 3:1 Lukáš Dostál.
Lukáš Dostál se raduje se spoluhráči z Anaheimu z výhry nad Dallasem.

foto: Reuters

Lukáš Dostál z Anaheimu v utkání s Dallasem.
Lukáš Dostál z Anaheimu v utkání s Dallasem.
Colin Blackwell (15) a Radek Faksa (12) z Dallas Stars krotí puk v zápase s...
Lukáš Dostál v bráně Anaheimu proti dallaskému Mattovi Duchenemu.


Český brankář čelil 25 střelám, duel zakončil s úspěšností zákroků 96 % a stal se první hvězdou zápasu.

V úvodní třetině musel zasahovat například proti pokusu Jasona Robertsona. Proti americkému útočníkovi nejprve puk vyrazil do tyčky, díky rychlému přesunu a zásahu betonem posléze zabránil také dorážce.

Příliš nechybělo a Dostál se mohl dočkat také úvodního čistého konta v sezoně. Až dvě minuty a 12 vteřin před koncem překonal brněnského rodáka Roope Hintz.

Podívejte se na zákrok Lukáše Dostála:

„Ve třetí třetině jsme si konečně začali vytvářet šance a tlačit na ně. Ale začali jsme příliš pozdě,“ mrzelo finského forvarda.

Jeho tým se v uplynulých týdnech možná až nečekaně trápí, vždyť z posledních deseti zápasů vyhrál pouze dva.

S ještě horší bilancí se pak musejí potýkat v Anaheimu. Ducks padli devětkrát v řadě, v tabulce se propadli mimo postupové pozice do play off.

Pastrňák a Zacha bodovali u další výhry, slavili i Vejmelka s Dostálem

„Nechtěli jsme, aby se ta série protáhla na číslo 10. Jsme nadšení, že jsme se konečně vrátili na vítěznou vlnu,“ zářil Beckett Sennecke, jenž si proti Stars připsal rozhodující trefu.

V kalifornském celku nyní doufají, že skalp průběžně druhého týmu Západní konference zafunguje jako odrazový můstek k lepším výkonům.

„Trvalo nám to dlouho. Snad jsou temné časy za námi a můžeme na tomto vítězství stavět,“ přál si Dostál.

Lukáš Dostál v bráně Anaheim Ducks

Také on se s nevalnými výsledky svezl. V nevydařeném období se v úspěšnosti nemohl vyšvihnout nad 90 procent. To se mu tentokrát povedlo poprvé od 15. prosince.

A po utkání obdržel mimo jiné dotaz, zda právě ve střetnutí s Dallasem podal se spoluhráči nejlepší výkon v ročníku.

„Řekl bych, že ano. Ale takhle jsme se v podstatě snažili přistupovat i k předchozím zápasům, jen se nám to výsledkově zkrátka nedařilo,“ líčil Dostál.

Lukáš Dostál z Anaheimu v utkání s Dallasem.

Zda se Anaheimu podaří na první triumf po dlouhé době navázat, ukážou následující duely. A hned ty nejbližší budou velmi pikantní, dva večery po sobě se totiž Ducks utkají s rivalem Los Angeles Kings.

Dokáže se parta kolem kapitána Radka Gudase vyšplhat opět na příčky zajišťující boje o Stanley Cup?

