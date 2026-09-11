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Musíš jít, potřebujeme peníze. Anaheim platí za chybu, sáhl k ráznému řešení

Autor:
  14:36
Chris Kreider v akci v dresu Anaheimu.

Chris Kreider v akci v dresu Anaheimu. | foto: Kyusung GongAP

Leo Carlsson a Chris Kreider se radují z gólu v utkání proti Edmontonu.
Útočník NY Rangers Chris Kreider operuje před brankovištěm Floridy.
Útočník NY Rangers Chris Kreider slaví se spoluhráči svou trefu v šestém zápase...
Chris Kreider (vlevo) z New York Rangers a Jalen Chatfield z Carolina...
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Bylo jasné, že někdo nemilou situaci odnese odchodem. Chris Kreider patřil k hlavním kandidátům, v jeho neprospěch hovořil fakt, že měl jednu z nejnákladnějších smluv. A skutečně, volba padla na něj. Už není hokejistou Anaheimu, nýbrž volným hráčem, který si může nové angažmá v NHL vybírat.

Důvod jeho loučení bez fanfár je zcela prostý: generální manažer Pat Verbeek si čistí prostor pod platovým stropem.

Potřebuje za každou cenu udržet Cuttera Gauthiera, vycházející americkou hvězdu a vynikajícího střelce, který zatím čeká na podpis nového kontraktu.

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Po nejlepší sezoně v kariéře (41+28) si zcela logicky nárokuje vylepšené podmínky, v potaz bere i skokově rostoucí platový strop, který lukrativnějším podpisům jen nahrává.

Aby si Anaheim mohl jeho služby pojistit, musel sáhnout k ráznému řešení a říznout do stávajícího kádru. Tím se dostáváme zpět ke Kreiderovi, jemuž Verbeek ukončil smlouvu.

„Potřebovali jsme flexibilitu pod platovým stropem. Chrisovi bych chtěl poděkovat za jeho úsilí a ocenit profesionalitu, kterou prokázal i v průběhu tohoto celého procesu,“ uvedl generální manažer v klubovém prohlášení.

Pat Verbeek, generální manažer Anaheimu.

Právě on je experty a fanoušky označován za strůjce svízelných okolností, které tým na vzestupu potkaly. Někteří dokonce během léta volali po jeho odvolání, majitelé se za zkušeného funkcionáře postavili.

Jistě si vybavíte, jak Verbeekovo vyčkávání a nerozhodnost v jednáních s prvním centrem Leem Carlssonem v červnu přilákaly Philadelphii a poskytly jí příležitost k „pokusu o krádež“ prostřednictvím offer sheetu (smlouva na 5 let za 90 milionů), který Ducks museli dorovnat. Pokud by tak neučinili, hlavní tvář organizace by zamířila k Flyers.

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Záchrana na poslední chvíli proběhla úspěšně, Anaheimu zůstalo k dispozici jen 9,07 milionu dolarů. Bylo jasné, že taková částka čekajícího Gauthiera ani v nejmenším neuspokojí.

Po odbavení kontraktu s ročním příjmem 6,5 milionů dolarů, který Kreiderovi platil ještě pro nadcházející sezonu, už jsou vyhlídky o poznání optimističtější.

Bude to na další nezbytný podpis stačit? A co teď čeká odstaveného veterána?

Odchod dle informací ze zámoří přijal, s vedením Ducks se na všem dohodl. Zároveň musel projít waiver listem, kam týmy odkládají hokejisty za účelem rozvázaní kontraktu.

A protože po Kreiderovi za čtyřiadvacet hodin jiný zájemce nesáhl, stal se volným hráčem. Jeho smlouva se ruší, podepíše novou, velmi pravděpodobně za méně peněz.

„Naznačil, že by se rád vrátil na východ, kde strávil prvních 13 let kariéry v New York Rangers. Chce být zase blíž rodině,“ napsal pro web Sportsnet renomovaný novinář Elliotte Friedman.

Pětatřicetiletý Američan má pořád co nabídnout, minulou sezonu v Anaheimu zakončil s bilancí 22+28. Je platný na přesilovce, velice dobře se orientuje kolem brankoviště. Připočtěme i jeho vůdčí schopnosti.

Útočník NY Rangers Chris Kreider operuje před brankovištěm Floridy.

Takový hráč, řekněme, za 4 miliony dolarů? Proč ne, řadě mužstev může angažování prověřeného veterána s více než tisíci starty v NHL dávat smysl.

V prvotních spekulacích se zmiňují Philadelphie, Pittsburgh, Montreal nebo Buffalo, do sestavy by jej snadno zvládli napasovat také obhájci Stanley Cupu z Caroliny.

Nebo že by snad mohlo dojít k návratu do New Yorku? A co takhle Boston? Přece jen zde po draftu strávil tři sezony na univerzitě, navíc jde o rodáka z Massachusetts.

Možností je několik, nová sezona číhá za dveřmi. Ať se Kreider rozhodne jakkoliv, volným hráčem by neměl být dlouho.

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