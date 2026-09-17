Ovečkin o podpoře Putinovy strany: Jsem pro mír a lásku. Požádali mě, já souhlasil

Usmíval se, otázky na zapojení do kampaně politické strany, jejímž lídrem na kandidátce je ministr zahraničí Sergej Lavrov, před parlamentními volbami v Rusku jej evidentně nerozhodily.
„Požádali mě o to a já souhlasil, snad to všichni chápou,“ poznamenal Ovečkin. Na další dotaz, zda ohledně účasti ve videu případně váhal, jen stručně odpověděl: „Ne.“
Alex Ovechkin makes a statement regarding the video for the United Russia party.— Sammi Silber 🏒 (@sammisilber) September 17, 2026
“I hope everything’s going to be okay… I’m for peace and love.”
Says he’s Russian and he supports his country. pic.twitter.com/TZixY17zLG
Nebylo překvapením, že se v něm objevil. Putinovi, jehož vojska už více než čtyři a půl roku útočí na sousední Ukrajinu, v minulosti veřejně vyjádřil podporu již několikrát.
„Jakmile skončím s hokejem, do Ruska se vrátím a zůstanu tam. Budu tam žít se svou rodinou, s dětmi,“ líčil nejlepší střelec v historii NHL.
A posléze doplnil: „Jsem pro mír a lásku. Stejně jako každý doufám, že všechno bude v pořádku a že ve světě nezáleží na tom, kým jsme. Tak, pojďme k hokeji, prosím.“
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Jeho podpora strany Jednotné Rusko vyvolala znepokojivé reakce i v zámoří. Nejen mezi novináři, ale také v řadách politiků.
„Nemusel to dělat, ale rozhodl se tak. Kdysi jsem byl jeho fanouškem,“ napsal na sociální síť X Michael McFaul, americký velvyslanec v Rusku v letech 2012 a 2014.
Republikánský kongresman Joe Wilson, jenž od roku 2001 působí jako člen Sněmovny reprezentantů ve Spojených státech za 2. obvod státu Jižní Karolína, své znepokojení vyjádřil v dopise adresovaném Garymu Bettmanovi, šéfovi NHL.
The Washington Capitals Alexander Ovechkin has just appeared in a campaign video for Putin’s United Russia party.— Visegrád 24 (@visegrad24) September 14, 2026
The Russian hockey player stands right behind Putin’s main propagandist Margarita Simonyan when Foreign Minister Lavrov gives a speech justifying the full-scale…
„Vystoupení Alexandra Ovečkina, kapitána týmu Washington Capitals, v politické předvolební kampani strany Jednotné Rusko, diktátorské politické straně ruského válečného zločince Vladimira Putina, který aktivně usiluje o utlačování ruského lidu formou potlačování svobody slova a spravedlivých voleb, je absolutně nepřípustné,“ napsal Wilson.
„Tato kampaň představuje alarmující případ, kdy jedna z nejvýraznějších osobností NHL propůjčuje svou tvář a mezinárodní renomé straně, která umožňuje Putinovu brutální vládu a jeho pokračující útočnou válku proti Ukrajině,“ doplnil.
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Podle něj je zcela nedostatečné vše přejít jen mávnutím ruky.
V dopise, jehož kopii zaslal i Tedu Leonsisovi, majiteli Capitals, připomněl rok 2017, kdy Ovečkin založil PutinTeam. Zmínil také jeho účet na Instagramu, kde na profilové fotografii stále pózuje s ruským prezidentem.
„I když má plné právo na osobní politické názory, jeho aktivní účast v předvolebních materiálech Putinovy strany v době, kdy působí jako kapitán týmu z hlavního města naší země, vyvolává vážné otázky ohledně standardů očekávaných od hráčů NHL,“ poznamenal Wilson.
Na Bettmana naléhal, aby situaci prošetřil a veřejnosti objasnil pravidla týkající se podpory zahraničních diktátorských režimů ze strany hokejistů.
Na vedoucí představitele soutěže i Washington zároveň apeloval, aby jasně deklarovali, že nejde o jejich oficiální postoj: „Doufám, že k celé záležitosti přistoupíte s vážností, kterou si zaslouží.“
Capitals za Ovečkinem stojí, stejně jako v minulosti jej brání, což ukázalo i oficiální stanovisko, které ve středu poskytl agentuře Associated Press tiskový mluvčí klubu Sergej Kočarov.
„Alex Ovečkin je ruský občan, který v pauze mezi sezonami žije se svou rodinou v Moskvě a bude tam žít i po ukončení kariéry. Letos v létě, když byl v Rusku, ho jeho země požádala o účast na video kampani. Jako nejdéle působící sportovec ve Washingtonu a opora místní komunity se on i my soustředíme na nadcházející sezonu a na jeho trvalý přínos na ledě i v našem městě,“ stojí v prohlášení.
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Trenér Spencer Carbery na setkání s novináři kroky jedenačtyřicetiletého hokejisty blíže komentovat nechtěl, ale rovněž se za něj postavil.
„Vím, jaký je. Znám ho i jeho rodinu, všechny je mám rád. To video jsem neviděl, ale jedno vím jistě. Za dobu, co tu jsem, odvedl úžasnou práci. Je důležitou součástí našeho týmu, na můj vztah s ním nemají události posledních dnů žádný vliv,“ pronesl.
Ovečkin se s mužstvem chystá na novou sezonu, velmi pravděpodobně poslední v NHL. V červenci podepsal s Washingtonem roční smlouvu za 4,25 milionu dolarů.
Pak se nejspíš vrátí do Ruska a dohraje kariéru v Dynamu Moskva.