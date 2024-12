Rychlý comeback. Dva týdny po zlomení nohy už Ovečkin lehce bruslil

„Abych byl upřímný, myslím si, že není skutečný,“ řekl washingtonský útočník Pierre-Luc Dubois. „Je to dva týdny, co si zlomil nohu a je zpátky na ledě. Je to stroj. Je skvělé vidět ho zpátky na ledě. Byl celý nadšený, když tam naskočil. Všichni jsme byli nadšení. Je to dobré znamení, krok správným směrem,“ dodal Ovečkinův spoluhráč.

Trenér Spencer Carbery uvedl, že na předpokládané Ovečkinově absenci se nic nemění. „Bylo fajn ho vidět. Je to jen první krok v jeho návratu,“ řekl.

Zranění zbrzdilo Ovečkina v honbě za střeleckým rekordem NHL Wayna Gretzkého. Dosud ruský hráč v lize nasbíral 868 gólů. Gretzky dal o 26 branek více.