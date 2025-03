Ovečkinův konec v NHL? Za rok návrat do Ruska. Když nevyjde rekord, nevadí, říká

„S největší pravděpodobností se vrátím do Dynama, pokud to zdraví dovolí. Teď je ale těžké dělat dlouhodobé plány,“ uvedl pro server sport.expres.ru.

Reagoval tak na dotaz, zda se fanoušci mohou těšit na podpis nové smlouvy po případném vstřelení 900. gólu a následný útok na metu 1000 tref.

Jenže Ovečkin, jenž letos v září oslaví 40. narozeniny, dal najevo, že pravděpodobnější je návrat do rodného Ruska. Nyní je ve čtvrtém roce pětiletého kontraktu na 47,5 milionu dolarů, zřejmě posledního v nejlepší hokejové soutěži světa.

Ačkoliv je na ledě stále velmi platný a pravidelně boduje, vzhledem k věku je případný návrat domů pochopitelný. V moskevském týmu vyrůstal, než se v sezoně 2012/13 rozjela se zpožděním NHL, stihl Ovečkin odehrát právě za Dynamo 31 zápasů.

Díky výkonům v klubu z ruského hlavního města si ho v roce 2004 jako jedničku draftu vybral Washington. A hned o rok později už začal v zámoří řádit, když během 81 duelů zapsal v premiérovém ročníku hned 106 bodů (52+54).

V průběhu dvaceti let se stal klubovou ikonou, za Capitals odehrál 1474 utkání, bodový zisk v neděli zaokrouhlil na 1600 (886+714).

Útočník Washingtonu Alexandr Ovečkin oslavuje vstřelenou branku.

A tabulka vstřelených gólů nyní zajímá celý hokejový svět. Na zájem je Ovečkin za dlouhé působení v zámoří zvyklý, letošní ročník se ale přece jenom vymyká.

S blížícím se rekordem Gretzkého navíc očekává také větší pozornost soupeřových obránců. „Ale po celou kariéru mě bedlivě sledovali a nedávali mi prostor. Nějak se mi dařilo skórovat, takže budu dál dělat všechno možné, abych je naštval,“ nastínil ruský kanonýr.

Ten v sezoně více jak měsíc laboroval se zlomenou lýtkovou kostí, přesto se po návratu dostal do solidní formy.

Aktuálně už je na metě 886 gólů, do konce sezony zbývá 18 zápasů. Pokud si udrží aktuální tempo, Gretzkého překoná ještě v tomto ročníku.

Kanonýr ale opakovaně přiznává, že tak daleko nekouká: „Když to vyjde, tak to vyjde, když ne, není to velký problém.“

To spoluhráči ruskému kanonýrovi věří, tým šlape a vládne Východní konferenci. A těží z toho pochopitelně i kapitán.

„Ať už jste na střídačce, na tribuně, s ním na ledě nebo mu přihráváte a on skóruje, všichni jsou nadšení. Je kolem toho pořádný šrumec a mít místo v první řadě je zkrátka výjimečné,“ líčil spoluhráč Tom Wilson.

I díky Ovečkinovým příspěvkům může Washington pomýšlet na týmový úspěch a navázat na zisk Stanley Cupu z roku 2018. Těžko ale nemyslet také na unikátní individuální zápis.

DVACET SEZON V JEDNÉ LIZE. Sidney Crosby z Pittsburghu (87) a Alexandr Ovečkin z Washingtonu (8) stále baví hokejové fanoušky nejen v zámoří a překonávají další a další milníky. V noci na sobotu proti sobě svedli jubilejní sedmdesáté utkání pouze v základní části NHL.

„Snažíme se stále soustředit. Jsem si jistý, že to tak mají i spoluhráči z lajny, kteří se Alexovi starají o servis. Góly pak přijdou. A bezpochyby všichni cítí, že už se to blíží,“ řekl trenér Spencer Carbery.

„Mluvíme tu o historii a největším gólovém rekordu všech dob. Lidé oceňují, co dokázal, je fajn vidět respekt a obdiv, který k němu hokejový svět chová. Diváci na každém stadionu si toho musí vážit, protože jakmile jednou odejde, už si před nimi nezahraje,“ dodal brankář Charlie Lindgren.

A pokud se Ovečkinova slova o neprodloužení smlouvy potvrdí, mají zámořští fanoušci možnost sledovat ruského střelce už jenom rok.