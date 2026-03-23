Tisící kariérní zásah: pro Ovečkina důležitý, ale zastíněný. Mohlo být líp, znělo ze šatny

„Hráli jsme proti jednomu z nejlepších týmů, je vidět, že bojujeme a byl to vyrovnaný zápas,“ snažil se Ovečkin alespoň hledat pozitiva.
Na dlouhé rozpravy ale evidentně neměl náladu, zůstával stručný, nejevil žádné výraznější emoce. Spíš působil jen apaticky.
Skvělý Nečas přihrál na dva góly, Ovečkin slavil 1 000. trefu kariéry
Jeho Washington aktuálně ztrácí na play off už šest bodů, několik jeho konkurentů ještě navíc disponuje zápasy k dobru. Postup do vyřazovacích bojů nevyhlíží příliš reálně.
Možná právě tento fakt se odráží v Ovečkinově reakci, ještě po ráně v podobě nedávného trejdu jeho dlouholetého spoluhráče a kamaráda Johna Carlsona, kdy hovořil o nejsmutnějším dni v kariéře.
Velké nadšení projevil akorát na ledě, když v 55. minutě po nabití od Stroma vypálil ze své typické pozice v pokleku na levém kruhu, využitou přesilovkou vyrovnal stav utkání a poslal jej do prodloužení.
Gól s pořadovým číslem 1 000. Ohromná meta.
„Byl důležitý. Je příjemné vždy něčeho dosáhnout,“ poznamenal však Ovečkin bez náznaku jakéhokoli úsměvu.
Další velký milník, který kromě něj zdobí už jen Waynea Gretzkého s 1 016 trefami (894 v základní části a 122 v play off), těžce zapadl vedle rekordu z předešlé sezony, kdy se ruský křídelník stal nejlepším střelcem v historii NHL, do níž se zápasy v play off nezapočítávají.
„Ale mě vždycky zaujme, jak to dělá, když tehdy udělal rekord, ten způsob při zakončení byl dost podobný,“ zavzpomínal Spencer Carbery, kouč Capitals. „Tohle je pro něj jen další ocenění v úchvatné kariéře, ještě doma, typickou střelou. Samozřejmě to není na té úrovni jako před rokem, ale pořád to pro nás byl velice důležitý gól.“
Kariérní gól č. 1000 v NHL v podání Alexandera Ovečkina:
Washingtonu ale vynesl jeden bod, který nepůsobí dojmem, že by příliš řešil.
„Je to samozřejmě úžasné, super, máme z něj všichni radost,“ komentoval například mladý centr Justin Sourdif, vzápětí ale doplnil: „Jen škoda, že jsme s tím nebrali i výhru, pak mohlo být v kabině líp.“
Čtyřicetiletý Ovečkin, jehož odkaz kalí přátelství s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem, který rozpoutal válku na Ukrajině, má aktuálně na kontě 923 branek v základní části.
Od překonání prestižnější tisícovky ho tak dělí ještě pořádná porce gólů. Navíc jeho pokračování v NHL zůstává s otazníkem. Třeba právě v noci na pondělí zapsal poslední z velkých milníků.