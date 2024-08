Rekord Gretzkého? Washington pomůže Ovečkinovi a věří: Ve formě bude

Rodákovi z Moskvy chybí k předstižení Gretzkého 42 branek. „A to je pořád hodně,“ uvedl Ovečkin před pár měsíci. Stále ovšem nejde o nic nereálného, matematika mluví na první pohled jasně.

Ovečkin během devatenácti sezon v zámoří zaznamenal 853 zásahů, průměrně si tak každý rok připsal téměř 45 gólů. Počet branek, který mu chybí k rekordu, překonal nebo vyrovnal hned ve třinácti ročnících.

V minulé sezoně se ale trápil.

Nevydařil se mu vstup, když měl po 43 kláních na kontě pouhých osm tref. Poté ztracenou formu přece jenom našel a zastavil se na 31 brankách. Ani takový zápis by mu ovšem na rekord v nadcházející sezoně pochopitelně nestačil.

„Musí se pohybovat okolo brankoviště, trávit hodně času v útočném pásmu, my musíme hrát přesilovky a v nich se tlačit do zakončení. A pokud se nám vše podaří, není přehnané říci, že má na to dát 42 gólů. Bez ohledu na věk, protože jeho střelecký talent je výjimečný,“ popsal kouč Carbery.

Právě datum narození může být při honbě za rekordem dalším faktorem, Ovečkinovi totiž v září bude 39 let. A jediný Gordie Howe zatím dokázal v tomto či vyšším věku vstřelit v sezoně přes 40 branek.

Pokud by ale měl někdo Howea v této společnosti doplnit, je to právě ruský kanonýr. Ten má u Capitals kontrakt ještě na dva roky, překonat Gretzkého tak případně může ještě po čtyřicítce.

Také kvůli věku se rozhodl obměnit letní přípravu. Některé jeho fotky z červnové dovolené, na kterých měl zavalitější postavu, ale příliš optimismu nevzbuzovaly.

„Hokej hraje opravdu dlouho, má rodinu a děti, takže po sezoně potřebuje dobít baterky, fyzicky i mentálně. Když odjede na dovolenou a začátkem července se vrátí k tréninku, bude se mu do posilovny chodit lépe,“ hájil ho Carbery.

V organizaci mají rovněž plán, jak stíhání rekordní mety ruské hvězdě ulehčit. Podle generálního manažera Chrise Patricka by mohl naskakovat na led častěji proti papírově lehčím soupeřům: „Ale nejlepší cestou, jak toho docílit, je mít silnější kádr. V tomto ohledu si myslím, že by mu naše přestupové tahy měly pomoci.“

Právě od příchodu ofenzivních hráčů si ve Washingtonu hodně slibují. V létě přišli útočníci Pierre-Luc Dubois a Andrew Mangiapane či bek Jakob Chychrun.

Alexandr Ovečkin slaví svůj 767. gól v NHL. Stal se tak nejlepším evropským střelcem v soutěži, když překonal Jaromíra Jágra.

Posílený kádr má vytáhnout celek z hlavního města k lepším výsledkům. Klub v poslední sezoně proklouzl do play off na poslední chvíli, v prvním kole pak bleskově vypadl s newyorskými Rangers ve čtyřech zápasech.

K úspěšnějším zítřkům budou Capitals bezpochyby potřebovat i Ovečkinův přínos. „Pro mě je klíčové, abychom ho byli schopní dostávat do gólových pozic. Protože on každý rok dokazuje, že když se takové šance naskytnou, končí pak puky v soupeřově síti,“ nastínil Carbery.

Pokud ruský střelec překoná brankáře ve 42 případech, přeskočí legendárního Kanaďana.

Nastane tento okamžik už v nadcházející sezoně?

„Je bez debat, že se všichni na ten den těšíme. A chceme ho zažít co nejdříve,“ uzavřel Carbery.