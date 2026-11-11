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Nikdo mě k propagandě nevyužívá, říká Ovečkin. Fanoušci prý Rusy chtějí vidět

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  13:22
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Alexandr Ovečkin z Washingtonu v zápase proti Ottawě.

Alexandr Ovečkin z Washingtonu v zápase proti Ottawě. | foto: AP

Fanoušci v Ottawě protestují proti Alexandru Ovečkinovi.
Fanoušci v Ottawě protestují proti Alexandru Ovečkinovi.
Fanoušci v Ottawě protestují proti Alexandru Ovečkinovi.
Fanoušci v Ottawě protestují proti Alexandru Ovečkinovi.
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Tušil, že ho v Ottawě čekají nepříjemné chvíle. Lidé v kanadské metropoli už před utkáním NHL s Washingtonem (2:3P) pořádali protesty proti Alexandru Ovečkinovi. A ten dle očekávání čelil dotazům novinářů na návrat ruských hokejistů do mezinárodních soutěží.

Tou vůbec první akcí, kde by se Rusové měli představit, je juniorský šampionát na přelomu roku. Odehraje se právě v Kanadě, konkrétně v Edmontonu a Red Deer.

Vůči jejich účasti má však zámořská velmoc jasno. „U nás hrát nebudete,“ vyslala jednoznačný vzkaz kanadská vláda v čele s premiérem Markem Carneym.

„To je jeho názor a jeho rozhodnutí,“ reagoval nyní Ovečkin. „Nevím, jak to celé dopadne, ale jsem si celkem jistý, že kdybyste se zeptali fanoušků, chtěli by vidět ty nejlepší hráče.“

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„Chtěli by vidět mladé hokejisty, z nichž se stanou budoucí hvězdy a hráči NHL. Ale nezáleží to na nás,“ doplnil historicky nejlepší střelec elitní hokejové ligy světa.

Rusové se už podle informací Švýcarů a Norů měli objevit v novém rozpisu mistrovství světa dvacítek, Mezinárodní hokejová federace (IIHF) tuto zprávu zatím oficiálně nepotvrdila.

Kanadský postoj mezitím i nadále zůstává stejný, Rusům neudělí víza, už dříve v týdnu se tajemník pro sport Adam van Koeverden vymezil rovněž proti variantě startu s neutrálním statusem.

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Hned několik zemí včetně Česka navíc oznámilo bojkot případných zápasů s Rusy. To vše po rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS), jenž sbornou na konci října s okamžitou platností vrátil zpět do mezinárodních turnajů.

I na to samozřejmě v Ottawě padly dotazy novinářů, Ovečkin ale tradičně zaujal zdrženlivější postoj.

„Nejsem tam, nesedím u toho stolu a nerozhoduji o ničem. My sportovci chceme hrát, chceme reprezentovat svou zemi. A nezáleží na tom, jestli jde o mistrovství světa, olympijské hry. Prostě chcete jít na led, hrát a reprezentovat svou zemi,“ hlásil moskevský rodák.

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Ten je známý blízkým vztahem s prezidentem Vladimirem Putinem, k čemuž se rovněž vyjádřil. „Je to můj prezident, ale já se politice nevěnuji. Jsem sportovec,“ prohodil stručně.

A to i přesto, že se během září objevil ve volebním spotu Putinovy vládnoucí strany Jednotné Rusko.

„Nikdo mě nevyužívá,“ čelil dotazu ohledně názoru, že funguje jako součást propagandy Kremlu.

Fanoušci v Ottawě protestují proti Alexandru Ovečkinovi.
Fanoušci v Ottawě protestují proti Alexandru Ovečkinovi.

Jinak to však vidí kanadští fanoušci, na jejichž území se objevil poprvé v této sezoně. Proto v Ottawě před zápasem s Washingtonem uspořádali v blízkosti arény protesty s názvem „Žádné válečné zločiny v hokeji“.

Za iniciativou stál Ukrajinsko-kanadský kongres, jenž upozorňoval právě na Ovečkinovo spojení s Putinem. K vidění byly ukrajinské vlajky či cedule s nápisy „Putin – válečný zločinec“ nebo „Zakažte Ovečkina“, čímž shromáždění požadovalo nepovolit vstup ruského forvarda do země, jako to už dříve udělalo Lotyšsko.

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„Dozvěděl jsem se o tom teprve ráno a nevím, co na to říct. Po celém světě probíhá spousta protestů,“ vyjádřil se ještě před začátkem akce jedenačtyřicetiletý útočník.

V samotném duelu si pak v prodloužení připsal asistenci u rozhodujícího gólu Colea Hutsona, čímž ukončil sedmizápasovou šňůru bez bodu.

Další zápas na kanadském území ho čeká až na začátku prosince v Edmontonu, na který navážou také utkání v Calgary a ve Vancouveru. Jakého přijetí se dočká tam?

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