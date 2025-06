Ovečkin navštívil ruský parlament. Pózoval s dalšími politiky, odpůrci ho kritizují

V něm se setkal mimo jiné s Valentinou Matvijenkovou, předsedkyní horní komory a zároveň blízkou Putinovou spolupracovnicí.

Předal jí svůj podepsaný dres Washingtonu. Trochu paradoxně převzala s širokým úsměvem suvenýr z hlavního města Spojených států, přitom právě na území USA jí v roce 2014 tehdejší prezident Barack Obama v reakci na dění na Krymu zakázal vstup a také zmrazil majetek.

Postižena sankcemi je také v Evropské Unii nebo ve Švýcarsku. V minulosti Matvijenkovová udělila Putinovi souhlas k tzv. speciálním vojenským operacím na Krymu i před třemi lety na východě Ukrajiny.

Hokejista Alexandr Ovečkin diskutuje s předsedkyni horní komory ruského parlamentu Valentinou Matvijenkovovou.

Ovečkin po konci sezony s přeletem do rodného Ruska dlouho neotálel a přestože si činovníci v NHL dávají záležet, aby média nespojovala jejího nejlepšího střelce historie s politickým děním a nekladla mu otázky na téma války na Ukrajině, sám hráč dál potvrzuje, jak s tamním režimem sympatizuje.

Ve středu se při návštěvě horní komory potkal s Matvijenkovovou nebo ministrem sportu Michailem Děgťarjovem.

Netrvalo dlouho a na sociálních sítích se začaly šířit hlasy Ovečkinových odpůrců. Vyjádřil se třeba bývalý ruský novinář Slava Malamud: „Matvijenkovová je jedna z nejvěrnějších Putinových podřízených. Ale, fanoušci NHL, Ovečkin přece není politik a nepodporuje válku, ne? Je opravdu šílené, jakou kolem něj vytvořili Capitals a liga neproniknutelnou zeď, aby se do jeho honu za Gretzkým nevměstnal politický narativ.“

A ještě dodal: „Jakmile se ale vrátil do Ruska, vzkázal: ‚Haha, jděte do hajzlu, ať žije Putin!“

Reagoval také legendární český brankář Dominik Hašek, jenž kroky NHL i dalších institucí kritizuje už od roky.

„Těch akcí ho v Rusku čeká více a samozřejmě ho řádně využijí k podpoře (zlo)činů jejich russké země. S tím nic dělat nemůžeme. Ale řekněme si zde, kdo se o to zasloužil a mohl to změnit. Je to USA a Kanada, které mu na svém území umožňovaly od počátku války do teď veřejně vystupovat (hrát hokej atd.),“ napsal na sociální síti X.

Těch akcí ho v russku čeká více a samozřejmě ho řádně využijí k podpoře (zlo)činů jejich russké země. S tím nic dělat nemůžeme. Ale řekněme si zde, kdo se o to zasloužil a mohl to změnit. Je to země USA a Kanada, kteří mu na svém území umožňovali od počátku války do teď veřejně… https://t.co/1sMCa9SpN7 — Dominik Hasek (@hasek_dominik) June 4, 2025

„NHL se stala reklamou na russkou imperialistickou válku a je odpovědná za obrovské množství zabitých a zmrzačených lidí v této válce. A samozřejmě tu odpovědnost mají obě země, které tu reklamu na svém území povolily,“ doplnil.

Ovečkin má na instagramovém profilu fotku přímo s Putinem. K válce se dlouhodobě nevyjadřuje, pouze den po jejím vypuknutí neurčitě hlásil: „Prosím, ne válce“.

„Putin je můj prezident. Ale já nejsem součástí politiky. Jsem sportovec, ale doufám, že to brzy skončí. Teď je to pro obě strany i celý svět složité, ale já tuhle situaci neovládám,“ dodal v únoru před třemi lety.

Už dříve založil na prezidentovu podporu „Putin tým“, se kterým organizuje mnohé akce. V květnu zase Ovečkin poslal svůj dres běloruské hlavě státu Alexandru Lukašenkovi.