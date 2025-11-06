Premium

Jako první v dějinách. Ovečkin vstřelil gól číslo 900, soupeř mu chtěl ukrást puk

Autor:
  8:37
Historický rekord NHL i nadále posouvá. V nočním duelu proti St. Louis (6:1) se vyhoupl na kulaté číslo 900. Ruský útočník Alexandr Ovečkin zapsal jubilejní trefu, zastavit se na ní ale nehodlá. „Stále s hokejem pokračuju, zbývá mi ještě hodně zápasů,“ hlásil kapitán Washingtonu.
Alex Ovečkin z Washington Capitals s pukem, kterým trefil svůj 900. gól v...

Alex Ovečkin z Washington Capitals s pukem, kterým trefil svůj 900. gól v základní části NHL. | foto: Nick WassAP

„Každý milník je něčím speciální. A tento díky tomu, že jsem první, komu se podařil,“ říkal Ovečkin.

Když přesnou trefou proti Islanders překonal v historických tabulkách legendárního Waynea Gretzkého, slavil ve větší euforii. Tehdy začal mohutně křičet a odrazil se do dálky tak silně, že vyklouzal až do středního pásma.

Gól číslo 895. Ovečkin překonal Gretzkého rekord, stal se nejlepším střelcem v NHL

Tentokrát jen plácl do plexiskla a nechal se obejmout spoluhráči.

Na led se vydali k Ovečkinovi všichni. Tedy i ti, kteří v době góly seděli na střídačce. Stejně jako na den přesně před sedmi měsíci, když trumfl kanadskou legendu.

Předtím pálil ze své typické pozice na vrcholku kruhu, při brance s pořadovým číslem 900 proti St. Louis měl značnou dávku štěstí.

Podívejte se na jubilejní gól Ovečkina:

Nepřesná střela obránce Chychruna se totiž odrazila od zadního mantinelu přímo k Ovečkinovi, který si puk u brankové čáry přehodil na bekhend a přesně ho poslal za klouzajícího gólmana Jordana Binningtona.

Na začátku druhé třetiny zvyšoval na 2:0, gól to byl nakonec při výhře 6:1 vítězný.

„Někdo se mě před pár dny ptal, jestli o tom přemýšlím. Jasně, že jo, je to obrovské číslo, nikdo se na něj v historii NHL nedostal a kdyby se mi to podařilo jako prvnímu, bylo by to úžasné. Takže jsem rád, že je po všem a že jsem ho vstřelil doma, tudíž u toho mohli být naši fanoušci a rodina,“ těšilo ho.

Ovečkinovi před sezonou k této metě chyběly tři trefy. Té jubilejní se dočkal až ve 13. zápase. Poslední čtyři utkání čekal na jakýkoliv bod, sám ale věděl, že dřív nebo později jednu branku zkrátka dá.

„Jeden gól prostě vstřelíte, i kdyby mělo jít třeba o zásah do prázdné branky,“ pravil. „Ale stále hraju, takže o tomhle počinu budu víc přemýšlet, až skončím. Nicméně hodně kluků na lavičce mi říkalo, že 900 už je výjimečné číslo.“

„Je neuvěřitelné, co dokázal. Hraju po jeho boku už opravdu dlouho, pokořil spoustu mezníků a tohoto se už možná nikdy nikdo nedotkne,“ hlásil Ovečkinův dlouholetý parťák John Carlson.

Přesný zásah měl tak výrazný punc, že upoutal pozornost i brankáře soupeře. Když Binnington inkasoval, schoval puk nejprve do své lapačky, aby pak z brankoviště mírně poodjel a snažil se kotouč schovat do kalhot.

Chvíli poté dělal jako by nic, nicméně jeden z čárových rozhodčích ho načapal. Když se tedy Binnington vrátil mezi tři tyče, sudí ho konfrontoval a gólman zase trochu poodjel.

Začal hrabat v kalhotách a po chvilce puk vytáhl. Ovečkin se jej tak nakonec přece jen dočkal a po zápase s ním mohl v šatně tradičně pózovat.

