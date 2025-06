Důvod?

V daném roce mohli být totiž vybráni pouze hráči, kteří se narodili nejpozději 15. září 1985. Ovečkin tuto lhůtu nesplňoval o dva dny, proto se musel draftu zúčastnit až o rok později.

Přesto se ho Florida pokusila získat.

„Bylo to asi špatně, zřejmě to byla hloupost. Ale majitel Alan Cohen byl chytrý člověk a myslel si, že to stojí za to, tak jsme to zkusili,“ popisoval tehdejší generální manažer Rick Dudley.

Alexandr Ovečkin z Washingtonu slaví se spoluhráči rekordní 895. gól v NHL v duelu proti New York Islanders.

V klubu netradiční krok vnímali jako legitimní. Nicméně přišli s bizarním vysvětlením.

Podle nich byl totiž Ovečkin už dostatečně starý díky přestupným rokům. Pokud by se dny navíc z těchto let započítaly, ruský kanonýr by podmínky dle jejich slov splňoval.

Jak i rodák z Moskvy později sám poodhalil, plán Floridy ho velmi zaujal, a dokonce s ním měl souhlasit.

„Někdo řekne, že to byl neotřelý nápad. Někteří řeknou, že to byl nesmysl. Devětkrát jsem jel do centrálního registru a pokaždé jsem jim řekl, co máme v plánu. Oni reagovali, že nejenže nezískáme Ovečkina, ale přijdeme o volbu v draftu,“ přiblížil související problémy Dudley.

Tomu měli zástupce zámořské ligy opakovaně oznámit, že takový krok nepovolí a nenechají Floridu takto významný zásah uskutečnit. Přesto si Panthers postavili hlavu a v devátém kole draftu svůj plán zkusili.

Ovečkina chtěli zvolit na 265. místě, zástupci soutěže posléze klubu vypnuli mikrofon a udělili napomenutí. Jako náhradníka si pak Florida vybrala útočníka Tannera Glasse.

Alexandr Ovečkin a Marc-André Fleury se zdraví po zápase Washingtonu s Minnesotou.

Jedničkou draftu se tehdy stal brankář Marc-André Fleury, jehož si vybral Pittsburgh, který získal volbu právě od Floridy. Ta nakonec vybírala jako třetí a sáhla po Nathanu Hortonovi.

O rok později už draftu vládl Ovečkin, jenž se stal jedničkou před reprezentačním parťákem Jevgenijem Malkinem, po kterém sáhl Pittsburgh.

Mimochodem – Florida si v roce 2004 na sedmém místě vybrala českého forvarda Rostislava Olesze, jenž v organizaci strávil šest sezon.

Větší rozruch na draftu ale klub z jihovýchodu Spojených států způsobil bizarním momentem o dvanáct měsíců dříve.

„Kdybychom to tehdy zvládli, myslím, že bychom na tom byli docela dobře. Pár lidí bychom asi naštvali,“ tušil Dudley.

A současná NHL by pak vypadala jinak.