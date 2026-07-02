Ještě jeden rok. Ovečkin v NHL nekončí, díky nové smlouvě zaútočí i na Lemieuxe

„Ještě to nekončí!“ oznámil nejprve klub v příspěvku na sociální síti X s Ovečkinovou fotkou.
Posléze Capitals zveřejnili i video, kde ruský kanonýr podepisuje smlouvu a fanouškům ukazuje palec nahoru: „Jsem zpět.“
„Děkuji vám všem, že jste mi a mé rodině poskytli čas na to, abychom se mohli rozhodnout. Jsem zdravý. Miluju hokej a boj o vítězství. Těším se, až se vrátím a připojím se ke svým spoluhráčům, abychom mohli bojovat o místo v play off a měli šanci na vítězství. Uvidíme se v září, DC!“ uvedl ve vyjádření na klubovém webu.
Podívejte se na Ovečkinův podpis nové smlouvy:
July 2, 2026
Spekulovalo se, zda se Ovečkin po vypršení smlouvy nevrátí do Ruska, o čemž už dříve několikrát mluvil. V září mu bude 41 let, i přesto se ale rozhodl setrvat v NHL, kde přidá už 22. sezonu se stejným klubem.
„Rok co rok dokazuje, že je schopen přispívat v útoku a že je i nadále hnací silou našeho týmu. Věříme, že náš kádr je dobře vyvážený a pomůže Alexovi vytvářet více příležitostí k útočným akcím a vstřelování gólů,“ doufal generální manažer Chris Patrick.
Právě góly jsou doménou moskevského rodáka. Loni v dubnu překonal úchvatný rekord Waynea Gretzkého, když v zápase proti New York Islanders vstřelil už 895. branku.
Jenže ani poté nezastavil, aktuálně je na metě 929 přesných zásahů, v uplynulé sezoně jich přidal 32. Nepřekvapí, že byl nejlepším střelcem svého týmu, bombarďáka Toma Wilsona překonal o dvě trefy. A další může přidávat i v dalším ročníku nejlepší hokejové ligy světa.
„Kromě toho bude jeho přítomnost v naší šatně – zejména pro naše mladé hráče – i nadále obrovským povzbuzením pro naši organizaci a pomůže utvářet kulturu našeho týmu v následujících letech,“ dodal Patrick.
Ten se s největší hvězdou klub dohodl na roční smlouvě v hodnotě 4,25 milion dolarů, z čehož 3,25 milionu tvoří podpisový bonus. Pokud navíc Ovečkin odehraje alespoň 10 zápasů, obdrží dalších 4,75 milionu.
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„Jsme nadšeni, že bude Alex pokračovat ve své slavné kariéře. Od chvíle, kdy jsme ho draftovali, se dvě věci nezměnily: jeho láska k hokeji a jeho neúnavná touha po vítězství. Vždy prokazoval hlubokou oddanost svým spoluhráčům, této organizaci a fanouškům, kteří ho po celou dobu jeho kariéry podporovali,“ přidal šéf klubu Ted Leonsis.
Ovečkin v hlavním americkém městě posbíral 19 individuálních ocenění, z toho hned devětkrát Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce. S klubem v roce 2018 dosáhl i na vytoužený Stanley Cup.
Na něj by jistě rád zaútočil i v další sezoně. Dál chce posouvat střelecký rekord a vylepšit si pozici bude moct v bodování, kde je aktuálně na desátém místě. Na devátého Maria Lemieuxe ztrácí 36 bodů.
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