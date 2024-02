Stíháš ještě, Alexi? Ovečkin se nadechl, jinak vadne. Gretzkého dohnat nemusí

Poslední zápas před Utkáním hvězd a další čtyři po něm vyšly Ovečkinovi parádně. Čert vem, že Washington vyhrál jen jeden z nich. Kapitán Capitals se trefil proti Dallasu, Montrealu, Floridě, Bostonu a naposledy také proti Vancouveru.

Možná i přes mizerné výsledky týmu Ovečkin na otázky novinářů ohledně jeho formy odpověděl jen frázovitě: „Snažím se plnit svou práci, hrát dobrý hokej a pomáhat týmu vyhrávat.“

Alexander Ovečkin se raduje z gólu.

A to mu zatím moc nejde. Washington tkví na jedenáctém místě Východní konference, na osmý Detroit ztrácí šest bodů. I proto Ovečkin myšlenky na individuální rekord veřejně popírá. Možná hraje roli i fakt, že na Waynea Gretzkého aktuálně ztrácí stále 59 branek.

Ovšem historický zápis zkrátka i tak v hlavě mít musí.

Před třemi lety, kdy se s organizací domluvil na pětiletém kontraktu, podotkl, že tuto délku si vybral právě proto, aby měl šanci Gretzkého překonat. A to i přesto, že ve svých třiceti letech s úsměvem odmítl, že by hrál dalších deset sezon. „Nejsem Jágr,“ pronesl.

Místo toho má končit v NHL nejdříve ve svých jedenačtyřiceti a organizace dělá všechno pro to, aby dostala svého kapitána na vrchol historické tabulky střelců.

Tým je totiž zralý na přestavbu, místo toho se ho vedení snaží držet mermomocí pospolu. Podle portálu Elite Prospects mají Capitals třetí nejstarší tým v lize a i kdyby se do play off nakonec prodrali, s největšími favority na zisk Stanley Cupu by se porovnávat nemohli.

Proč tedy nepustí starší hráče a nezkusí vybudovat nový kádr, který by se pokusil opět bojovat o přední příčky?

Odpověď je jednoduchá: Ovečkin má ve Washingtonu tak silnou pozici, že mu klub za každou cenu připraví takové podmínky, aby rekord překonal. Zdá se, že v tomto případě slavný sportovní citát „nikdo není víc než tým“ značně naráží.

„Potřebujeme mít kvalitní tým, aby Ovečkin mohl dosáhnout gólového rekordu,“ řekl při podpisu smlouvy generální manažer týmu Brian MacLellan.

„Pro hráče je to velmi motivující. Stejně tak pro organizaci, fanoušky i ligu samotnou,“ přidal majitel Caps Ted Leonsis.

Slavící útočník Alexander Ovečkin míří za spoluhráči.

Tehdy málokdo pochyboval, že by Ovečkin Gretzkého rekord 894 nasázených gólů snad nepřekonal. Stačilo mu, aby v dalších pěti letech pokaždé nastřílel 33 branek.

Následující sezonu jich nasázel rovných padesát, v té minulé 42.

Místo „plánovaných“ 99 mu jich najednou zbývalo k rekordu jen 73.

Jenže přišel zádrhel. Takový, který Ovečkin ve své kariéře ještě nezažil.

Fanoušci Capitals začali smutnit, jiní – především Evropané – zase slavit, protože po vypuknutí ruské války na Ukrajině Putinovu kamarádovi nepřejí.

I přes zlepšenou formu v posledních dnech Ovečkin zatím drží nastavené tempo na 21 gólů. Tak málo jich nevstřelil, ani když sezonu 2020/21 zkrátila covidová pandemie.

Navíc Ovečkin tráví v průměru na zápas na ledě necelých devatenáct a půl minuty – jen jednou v kariéře měl vytížení nižší. A ještě nikdy nestřílel tak málo jako v aktuální sezoně.

Alexandr Ovečkin z Washingtonu.

Jako by mladší protihráče už nestíhal. Taky proto ho trenér Spencer Carbery zřejmě nenasadil v posledním utkání ve Vancouveru ani na sekundu prodloužení. „Snažil jsem se mu najít ideální soupeře,“ odůvodnil kouč.

Následující zápasy ukáží, jestli znovuobjevený čich na góly Ovečkinovi vydrží, nebo zda se začne zase trápit.

Do konce sezony zbývá Washingtonu odehrát 31 utkání. Pak čekají ruského hokejistu do vypršení stávajícího úpisu ještě další dvě sezony.

Zatím je příliš brzo na to odhadovat, jestli Ovečkin do té doby kanadskou legendu překoná.

Jedno je však jasné. Washington udělá všechno pro to, aby svému kapitánovi pomohl i na úkor vlastní klubové budoucnosti.