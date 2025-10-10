Premium

Brankářův zápas hrůzy. San Jose pohřbil děsivými chybami, litovali ho i soupeři

Autor:
  14:31
Noční můra. Zápas blbec. Říkejte tomu, jak chcete. Gólman Alex Nedeljkovic prožil v NHL chvilky, na které by nejraději zapomněl. „Nezvládl jsem to,“ kroutil jen nevěřícně hlavou. Dvěma obrovskými hrubkami v závěru pokazil hokejistům San Jose nadějně rozjetý souboj proti Vegas.

Ať dostal po vítězství 4:3 v prodloužení z tábora Golden Knights otázku na průběh utkání kdokoliv z hráčů či trenér Bruce Cassidy, volili stejnou odpověď: „Měli jsme ohromnou kliku.“

Štěstí tentokrát ani nemuseli jít tolik naproti, devětadvacetiletý Američan v brance domácího výběru špatnými rozhodnutími nasměroval osud zápasu na jejich stranu sám.

Chytil slavil dva góly, Dobeš zářil v bráně. Další Češi v NHL asistovali

„Tohle se prostě občas stane, až je mi ho líto... Víte, v přípravě proti nám chytal dvakrát. A v obou případech si vedl skvěle,“ snažil se nešťastníka na dálku alespoň částečně povzbudit kouč soupeře.

Zdůraznil, že až do konce třetího dějství si Nedeljkovic počínal solidně. Měl pravdu, protože až na trefy Howdena a Dorofejeva držel živější a střelecky aktivnější Vegas na uzdě.

Jenže pak to přišlo.

Čas 58:26, hosté srovnávají na 3:3. Zničehonic, po obyčejném Eichelově nahození ze středního pásma. Letící puk dopadl kousek vedle Nedeljkovice, odrazem ho dokonale zaskočil a skončil v síti.

Jen pro doplnění: v tu chvíli hráli hosté v šesti, o pár vteřin dříve mohl rozhodnout Eklund, jenž před prázdnou brankou nejprve nezkrotil neposedný kotouč a posléze ho nezasunul za tyčku kvůli včasnému zásahu vracejícího se beka Theodorea.

Skleslý Alex Nedeljkovic se zvedá z ledu po hrubé chybě proti Vegas.
Brett Howden si hledá prostor před brankou Alexe Nedeljkovice.
Reilly Smith trefou do odkryté branky rozhoduje utkání proti San Jose.
Alex Nedeljkovic se marně natahuje po střele Pavla Dorofejeva.
Brett Howden najíždí do brankáře Alexe Nedeljkovice.
27 fotografií

I za to Sharks později zaplatili.

Čas 61:24, Golden Knights dokonávají obrat. Po dalším Nedeljkovicově zkratu. Pro puk vyjel až na modrou čáru, kde zazmatkoval a ukázkovým námazem nabídl rozhodnutí dotírajícímu Smithovi.

„Raději bych dával úplně jiné góly, ale na začátku sezony beru cokoliv,“ usmíval se autor vítězné trefy. Naopak smolař večera po zápase mezi novináři vzal prohru na sebe.

„U třetího gólu se mi střetly myšlenky. Váhal jsem, jestli kotouč chytit ze vzduchu, nebo ho nechat spadnout. V prodloužení jsem chtěl rozehrát, než abych riskoval přečíslení. Nepovedlo se, pokazil jsem to.“

Do San Jose zamířil v červenci výměnou za volbu ve třetím kole draftu 2028 z Pittsburghu, kde v lednu zaujal gólem přes celé kluziště. Proti Buffalu tehdy zapsal i asistenci a čtyřicet zákroků.

Hertl otevíral skóre proti Nečasovi. Za Pittsburgh se trefil gólman

Soutěžní debut v novém působišti, kde tvoří tandem s ruským mladíkem Askarovem, si představoval jinak. „Asi budu muset zabrat v tréninku,“ líčil už s lehkou nadsázkou.

V kabině se dočkal podpory, naopak na sociálních sítích i posměchu. „Někdo ho za mě obejměte, prosím,“ napsal na X analytik televizní stanice TNT a bývalý útočník Paul Bissonnette.

„Náš výkon se mi líbil. Dobře jsme bruslili, až na pár výjimek dodržovali systém. Jedeme dál, nic se neděje,“ zachovával si optimismus kouč Ryan Warsofsky.

To samé musí udělat i Nedeljkovic. Hrozivé minely potřebuje co nejrychleji hodit za hlavu.

Doma bída, co postup v Lize mistrů? Stále o něj hrajeme, zní z Hradce

Už je to jisté! Pokud se hokejistům hradeckého Mountfieldu podaří v letošním ročníku Ligy mistrů postoupit do vyřazovací části, zápasy na domácím ledě si k tomu moc nepomohli. Před posledním kolem...

9. října 2025  10:02

V NHL se i nadále rozdávají miliardy. Slaví také Hertlův spoluhráč, hned se odvděčil

Týmy v NHL na startu sezony využívají zvedajícího se platového stropu a podepisují své největší hvězdy. Další štědrý kontrakt se ve středu zrodil ve Vegas, hvězdný útočník Jack Eichel se domluvil na...

9. října 2025  9:03

