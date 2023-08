Za výhružky smrtí měsíc ve vězení. A co dál? Galchenyuk má zájemce v Rusku

S informacemi ohledně výsledku soudního líčení ve Scottsdale přišli novináři z webu The Athletic, kteří dostali možnost nahlédnout do příslušných dokumentů.

Galchenyuk čelil obviněním z ničení cizího majetku, výtržnictví, kladení odporu při zatčení a vyhrožování policistům. Nakonec byl shledán vinným pouze z jednoho z šesti přestupků.

V polovině července najel v bílém BMW opilý na obrubník a srazil dopravní značku. Po příjezdu policie působil zmateně, postupně se navíc začal chovat agresivně.

„Všechny vás rozsekám na kousky. Už nikdy neuvidíte své rodiny. Jeden telefonát a všichni jste mrtví. Celá vaše rodina, celá vaše pokrevní linie je mrtvá,“ křičel.

Odvolával se na kontakty v Rusku. Jednoho z důstojníků rasisticky urážel. Když mu Arizona o pár dní později ukončila platný kontrakt po pouhých dvanácti dnech, nemohl se divit.

„Zklamal jsem vás a je mi to opravdu líto. Ačkoliv toto chování po požití alkoholu neukazuje to, kdo skutečně jsem, musím za to převzít odpovědnost,“ napsal devětadvacetiletý útočník v prohlášení na sociálních sítích.

Alex Galchenyuk z Montrealu skóruje do prázdné branky.

Zavázal se k dvanácti měsícům bez alkoholu, soud ve Scottsdale jej nakonec odsoudil k třiceti dnům vězení.

„Jeden už si odseděl bezprostředně po zadržení. Teď stráví za mřížemi dva dny, dalších sedmadvacet až poté, co úspěšně dokončí protialkoholní léčbu,“ napsala Katie Strangová pro The Athletic.

Galcheynuk měl být velkým talentem amerického hokeje, v roce 2012 se stal trojkou draftu. Měl být jedním z hlavních tahounů mužstva směrem do budoucnosti.

Výrazný potenciál nikdy naplno neukázal. U Canadiens strávil šest let, po odchodu vystřídal během pěti sezon hned šest mužstev (Arizona, Pittsburgh, Minnesota, Ottawa, Toronto, Colorado).

V NHL se stal přebytečným. A dá se předpokládat, že vzhledem k bídným výkonům a problémům mimo led už další zápasy mezi zámořskou elitou nepřidá.

V kariéře chce nicméně pokračovat. Velmi hlasitě se spekuluje o jeho přesunu do Ruska, kde strávil podstatnou část dětství. Tento krok údajně podporuje i Galchenyukův otec Alexandr, bývalý běloruský hokejista.

Podle ruských médií má o jeho syna zájem několik týmů z KHL včetně Ufy, Petrohradu či Spartaku Moskva.

Kam nakonec známý potížista zamíří?