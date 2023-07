Galchenyuk vstoupil po konfliktu s policií do asistenčního programu NHL

Americký hokejista s běloruskými kořeny byl vedle jiného obviněn z ničení cizího majetku, výtržnictví, neuposlechnutí, kladení odporu při zatýkání a vyhrožování nebo zastrašování. „Mé chování minulý týden bylo hluboce urážlivé, nežádoucí, trapné, neuctivé a prostě hrozné,“ napsal Galchenyuk v dopise adresovaném Coyotes, spoluhráčům a fanouškům.

„Zklamal jsem vás a je mi to opravdu líto. Ačkoliv toto chování po požití alkoholu neukazuje to, kdo skutečně jsem, musím za to převzít odpovědnost. Moje činy mě připravily o šanci dělat to, co miluji - hrát profesionální hokej. Doufám, že s přihlášením do asistenčního programu NHL/NHLPA dostanu potřebnou pomoc a zajistím, že už nikdy takovou chybu neudělám,“ uvedl Galchenyuk.

S Coyotes podepsal Galchenyuk 1. července roční smlouvu na 775.000 dolarů, přičemž barvy Arizony měl hájit během kariéry v NHL již potřetí. V minulé sezoně působil v Coloradu. V 11 duelech v dresu prvního týmu nebodoval a většinu ročníku strávil na farmě v AHL. Za Colorado Eagles nastoupil včetně play off do 49 utkání s bilancí 45 bodů (16+29).

Celkem má trojka draftu z roku 2012, kdy po Galchenyukovi sáhl Montreal, odehráno v dlouhodobé fázi NHL 654 utkání a na kontě 354 bodů (146+208). V play off nastoupil do 38 zápasů a zaznamenal pět branek a 12 nahrávek. V elitní zámořské lize působil také v Pittsburghu, Minnesotě, Ottawě a Torontu.