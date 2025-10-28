Premium

Terapie psychedeliky změnila Hemskému život: Restart mozku, cítím se na osmnáct

  15:01
Vyhrál mistrovství světa i extraligový titul s klubem, kde vyrostl. Z olympiády má bronz, v NHL odehrál i s play off 888 zápasů a získal 593 bodů. Jenže závěr kariéry přinášel hokejistovi Aleši Hemskému i kvůli opakovaným zdravotním trablům spíše útrapy, které po odchodu do sportovního důchodu přerostly až v problémy s alkoholem. Nejen ty bývalý útočník vyřešil terapií psychedeliky v Mexiku.
„Byl jsem na ní před šesti měsíci, řekl mi o tom jeden hráč amerického fotbalu, jenž měl taky strašné komplikace. Absolvoval jsem takzvanou ibogainovou terapii, která je jednou z nejsilnějších v oblasti psychedelických látek,“ přiznal nyní otevřeně Hemský v pořadu MVP Talkshow.

Zmíněný ibogain je látka spojována s léčbou závislostí. A jak pardubický rodák uvedl, terapii prožil v obklopení vojáků ze speciálních jednotek, se kterými je i nadále v kontaktu.

„Bylo tam se mnou pět lidí z Navy SEALs. Dokonce chlap, který zabil Usámu bin Ládina. Zkrátka ti, co dělají černou práci,“ vysvětloval Hemský, podle kterého řešili ostatní podobné problémy jako bývalý hráč Edmontonu, Ottawy, Dallasu a Montrealu.

Nezdráhal se jít ani do větších detailů, jak očistný proces fungoval a působil na tělo.

„Při podání ibogainu se podíváte sami sobě do zrcadla těžkým způsobem. Poté jsme ještě měli látku 5-MeO-DMT, jed z žáby, to navozuje spíše strach. Když to nadechnete a vydechnete, má to být takový váš poslední výdech, poté jdete ,na druhou stranu’. Někdo tomu věří, někdo ne.“

Mimochodem, terapii psychedeliky absolvoval například také Ondřej Vaněk, bývalý fotbalista Jablonce či Plzně. Jak dokonce poodhalil v rámci projektu Bez frází, zakládá nadaci na výzkum účinků těchto látek.

Smrtící žabí jed. Silné psychedelikum ve světě zabíjí, v Česku je volně prodejné

Jejich pozitivní vliv si pochvaloval také Hemský, jenž nevylučuje ani možnost další návštěvy v Mexiku, během které by se chtěl v hlavě dostat ještě dál.

„Od doby, co jsem odtamtud přijel, tak nepiju, nemám strach z létání, cítím se zase na osmnáct. Restartuje to mozek, změnilo mi to celý život. Jako kdybych přeskočil dvacet let terapie a deset let nechlastání,“ líčil.

Nejnáročnější pro něj byly okamžiky krátce po kariéře, opakovaně například přiznával myšlenky na sebevraždu.

Myšlenky na sebevraždu i problémy s hlavou. Hemský odhalil, jak končil kariéru

„První dva tři roky, co jsem skončil, jsem byl hodně špatný. Měl jsem i chvíle, kdy bych to ukončil. Bylo to těžké, ale pomohla manželka, která zavolala na hráčskou asociaci. Pak jsem docházel k terapeutce,“ popisoval rodák z Pardubic.

Takové chvíle pro něj byly vyústěním zdravotních komplikací, se kterými se musel potýkat hned několikrát. Problémy měl s kyčlí, trápily ho ale především otřesy mozku.

„Měl jsem jich hodně, ani nedokážu říct kolik. Radši bych měl zlomenou ruku, kde člověk aspoň ví, na jak dlouho bude mimo. Ale u otřesu nevíte, co se stane, jste bezradní. Je to mozek, nikdo do něj nevidí. Myslím, že si pak musíte alespoň tak čtrnáct dní dát pauzu.“

Jenže Hemský měl v té době odlišný přístup, ačkoliv ho po střetech hlava bolela, v zápasech chtěl pokračovat.

„A to není dobrý, pomalu vás to dožene. Ze začátku to nevidíte, ale začnete pít a dělat další věci, protože v normálním životě nefungujete. Jenom takto se budete cítit dobře, utlumí to tu bolest. Ale začnete se v tom motat.“

Tak jako kdysi on.

Hráč, kterého kanadská televizní stanice TSN zařadila do třetí formace historického týmu Edmontonu po bok současných megahvězd Connora McDavida a Leona Draisaitla. Tak výraznou stopu Hemský v tradičním kanadském klubu zanechal.

Kariéru ukončil v roce 2020 v 36 letech. Poslední utkání za Montreal ovšem absolvoval už v říjnu 2017.

V mezidobí se ještě zkoušel vrátit, ale zdraví mu to nedovolilo. S odstupem by se po otřesech zachoval jinak, nyní se tak alespoň snaží na problematiku upozornit.

K hokeji se už nevrátím, oznámil Hemský. Sužovalo ho křehké zdraví

„Musí se o tom mluvit, aby děti a rodiče věděli, že to není sranda. Chtěl bych hráčům vzkázat, aby se nenechali do ničeho nutit, zdraví je jenom jedno. Jak tomu otřesu nedáte čas, dožene vás to. Budete se tím trápit, ovlivní to váš život a vaši rodinu.“

Hemský žije ve Spojených státech, chodí na golf a občas si i zahraje hokej za veterány Dallasu. Po terapii si život více užívá, vnímá pozitivní reakce okolí i vliv na vztahy v rodině, ve které s brazilskou manželkou vychovává dva syny.

„Když se člověk nepostará sám o sebe, nemůže pomoct ostatním. Sám sebe musí mít na první místě, soustředím se, abych byl šťastný. Pak můžou být šťastni i lidé kolem mě a můžu jim dát všechno. Předtím jsem byl takový robot.“

Zničehonic jsem se rozbrečel a sesypal, popisuje Hemský kruté stavy

Takto otevřeně se tak snaží podpořit i další, kteří musejí řešit podobné strasti.

„Je jedno, jestli jste gambler, alkoholik, na drogách nebo máte trauma z dětství. Je to všechno stejný, nejste to vy. Není to vaše chyba, odněkud to plyne. Ale dá se to spravit, člověk se nesmí zavřít sám do sebe.“

Stejně jako se nezavřel on.

