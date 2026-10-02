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Ale ne, už zase? Barkov se vztekal, Florida se strachuje. Hrozí další zranění kolene

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  13:48
Finský útočník Aleksandr Barkov v akci proti San Jose.

Finský útočník Aleksandr Barkov v akci proti San Jose. | foto: Bob Kupbens

Matthew Tkachuk a Aaron Ekblad se radují z gólu v utkání se San Jose.
Matthew Tkachuk se snaží dorazit puk v brankovišti San Jose.
Hokejový obránce Radko Gudas radující se se spoluhráči v zápase se San Jose.
Macklin Celebrini slaví v utkání proti Floridě.
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Hned věděl, že je něco v nepořádku. Využil blízkosti dvířek v mantinelu a zamířil hned do kabiny. Kamery ještě zastihly, jak cestou vztekle zahodil rukavici. Copak se lze Aleksandru Barkovovi divit? Celou minulou sezonu NHL vynechal, v té nové se finský hokejista zranil hned ve druhém utkání.

Běžela druhá třetina, letošní mistr světa hájil kotouč v rohu kluziště proti dvěma hráčům San Jose, Darnellu Nurseovi a Zacku Ostapchukovi.

Mírně ztratil rovnováhu, levou nohu nechal kousek za sebou. A když se ji pokusil přitáhnout k sobě, nepříjemně si ji zkroutil a upadl.

„Ale ne, to nevypadalo vůbec dobře,“ muselo napadnout nejen fanoušky Panthers, kteří i bez kapitána smazali třígólové manko, ale nakonec prohráli 3:4 v prodloužení.

Barkovova řeč těla hovořila jasně. Sám se zvedl z ledu, hlava sklopená, frustrace hmatatelná. Do útrob stadionu odevzdaně dokulhal v doprovodu týmových zdravotníků.

Trenér Paul Maurice si mezitím na střídačce prohlédl opakované záběry z inkriminované situace. „Další den ho čeká podrobnější vyšetření,“ řekl po zápase novinářům.

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Bližší podrobnosti o stavu klíčové postavy jednoho z hlavních aspirantů na Stanley Cup neprozradil, panují však obavy, že nepřirozený pohyb nohy odneslo levé koleno.

Jestli ale lze v nešťastné chvilce nalézt alespoň malé pozitivum, problém se netýká pravého kolene, se kterým finský centr kvůli přetrhaným vazům laboroval minulou sezonu. „S tím to nemá nic společného,“ potvrdil kouč Floridy.

Loni v září se Barkov zranil na tréninku. Přetrhal si vazy v koleni, vynechal kompletní základní část, objevil se až na květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku, kde dovedl Finsko ke zlatým medailím.

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Bez hokeje se musel obejít dlouhých 324 dní. Panthers také vinou jeho i dalších absencí překvapivě nepostoupili do play off, teď chtějí navázat na mistrovské jízdy z let 2024 a 2025.

Případná kapitánova absence by pro ně znamenala velkou ránu. Vždyť nový ročník se ještě ani pořádně nerozjel.

Jedenatřicetiletý Fin opustil led za stavu 0:2, o chvíli později zvýšil vedení domácích dvougólový Will Smith. Jen potvrdil převahu, kterou Sharks do té doby disponovali.

Macklin Celebrini slaví v utkání proti Floridě.

Matthew Tkachuk a Aaron Ekblad se radují z gólu v utkání se San Jose.

„V první třetině jsem viděl asi nejrychlejší hokej za tu dobu, co tenhle tým vedu,“ chválil kouč Ryan Warsfofsky. „Kluci se nenechali zastrašit, líbila se mi naše houževnatost.“

Když Brady Tkachuk v osmé minutě dohrál Macklina Celebriniho, Jacob Trouba se okamžitě mstil a shodil rukavice. Novou posilu Floridy vyzval k bitce, další pěstní souboj si střihli Colin Graf a Unis Janis Balinskis.

„Chtěli jsme na ně zatlačit a přitvrdit, také díky tomu se nám podařilo srovnat,“ hlásil spokojeně Eetu Luostarinen, jenž ke zvratu ve skóre přispěl dvěma přesnými zásahy.

V prodloužení měl poslední slovo Luca Cagnoni. V NHL hrál teprve desáté utkání, svižnou střelou našel škvíru mezi betony brankáře Akiry Schmida. „Nejlepší gól, co jsem v kariéře dal,“ usmíval se.

San Jose začalo sezonu vybojovaným vítězstvím, soupeř mohl být vzhledem k průběhu spokojený i s bodem. Zdravotní stav Barkova ale opět po roce dělá Floridě starosti.

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