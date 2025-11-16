Hattrick plus asistence. Frk zazářil v AHL a pokořil hranici 200 branek

Frk už po 18 sekundách otevřel skóre, potom se 15. minutě v přesilové hře podílel na gólu Justina Kirklanda v přesilové hře, díky kterému Wranglers získali náskok 2:1. V čase 30:22 otočil stav na 4:3 a radoval se z jubilejní 200. trefy v soutěži. Tuto hranici pokořil jako 114. hráč v historii. Hattrick dovršil 27 sekund před koncem při power play do prázdné branky a zpečetil výhru.
Frk má v základní části AHL ze 485 zápasů za Grand Rapids, Ontario, Springfield a Wranglers na kontě 390 bodů za 201 branek a 189 asistencí. Je suverénně nejlepším Čechem v historii soutěže. V počtu branek je druhý se 122 góly současný trenér reprezentační dvacítky Patrik Augusta a v produktivitě s 293 body Ladislav Kohn.
V play off AHL má Frk na kontě z 39 utkání 32 bodů za deset tref a 22 přihrávek. V NHL dostal v barvách Caroliny, Detroitu a Los Angeles příležitost ve 124 duelech a nasbíral 41 bodů za 20 branek a 21 asistencí. V současné době má smlouvu jen pro AHL.