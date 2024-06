Hokejisté Hershey obhájili Calder Cup a triumfovali v AHL už potřinácté

Záložní celek Seattlu podlehl Hershey ve finále stejně jak loni, tehdy 3:4. V této sezoně působil v jeho dresu brankář Aleš Stezka, který ale do play off nezasáhl a kryl na střídačce záda jedničce Chrisu Driedgerovi.

O zisku trofeje rozhodl v čase 61:06 v Giant Center svým druhým gólem v letošním play off kanadský útočník Matt Strome. Francouzský forvard Pierrick Dubé pomohl k výhře hattrickem. Jack A. Butterfield Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off převzal kanadský centr Hendrix Lapierre, který s 22 body za sedm branek a 15 asistencí z 20 utkání ovládl produktivitu play off.

Bears triumfovali loni poprvé po 13 letech. Klub získal Calder Cup také v letech 1947, 1958, 1959, 1969, 1974, 1980, 1988, 1997, 2006 a 2009. Hráči Coachella Valley došli do finále v obou svých sezonách od předloňského vstupu do AHL.