Málek v AHL podruhé v řadě udržel čisté konto, soupeře vynuloval také Postava

Třiadvacetiletý Málek navázal na výkon z 9. ledna, kdy si připsal první čisté konto v AHL při vítězství nad týmem Syracuse Crunch 3:0. Bývalý gólman prvoligového Vsetína podepsal předloni v květnu dvouletou nováčkovskou smlouvu s New Jersey na 1,74 milionu dolarů, ale v minulé sezoně ještě hostoval v Ilvesu Tampere, kde strávil celkem tři roky.
Devils si Málka vybrali v roce 2021 ve 4. kole draftu na 100. pozici. V AHL chytá první sezonu a ve 12 duelech si drží průměr 2,75 gólu na utkání a úspěšnost zákroků 89,4 procenta. Ve dvou zápasech se představil i v ECHL v dresu Adirondacku.
Jak já jsem šťastný! Postava debutoval v Detroitu s nulou, trenéra oslnil mrštností
Stejně starý Postava, který v minulé sezoně při své premiéře v extralize vychytal titul Kometě Brno, uzavřel loni v červnu jako nedraftovaný volný hráč dvouletý nováčkovský kontrakt s Detroitem celkem na 1,95 milionu dolarů. Na farmě v Grand Rapids v tomto ročníku i vinou zranění odchytal jen osm utkání s průměrem 1,68 branky na zápas a úspěšností zákroků 93,9 procenta.