Boj s nervozitou, pak solidní debut v NHL. Sýkora vsadil na rituál s českým parťákem

Sýkoru postavil do druhého útoku s Vincentem Trocheckem a Willem Cuyllem. Slovenský forvard tak hned při premiéře dostal významnější prostor, odehrál lehce přes třináct a půl minuty.
Při pobytu na ledě formace s ním soupeře přehrávala, v ofenzivě se dostávala do šancí. Sýkora během toho vyslal tři střely na branku, duel však přesto zakončil s bilancí dvou záporných bodů.
A i když porážce nezabránil, slyšel chválu. „Byl skvělý, jeho rychlost byla zřejmá. Předvedl pár pěkných akcí u mantinelu, nepanikařil s pukem. Dělal dobrá rozhodnutí,“ líčil kouč Sullivan.
Sýkoru se rozhodl povolat z farmářského Hartfordu z AHL, kde jedenadvacetiletý útočník hraje kompletní třetí sezonu. V té aktuální nastřádal 29 bodů (12+17) v 62 zápasech.
Na soupeře platí jeho fyzický styl hry, díky bruslařským schopnostem je silný v napadání i návratech do obrany. Nebojí se ani přitvrdit, právě na farmě často bojuje před brankou.
Přesně tak se chtěl prezentovat i v NHL, kde ještě před rozbruslením absolvoval tradiční nováčkovské kolečko.
„Bylo to super. Jakmile jsem vyjel na led, začal jsem být jemně nervózní, ale snažil jsem se užít si to. Přece jen – poprvé už vícekrát hrát nebudu. Byl to úžasný pocit a jsem nesmírně vděčný za příležitost,“ zářil Sýkora.
S drobnou nervozitou mu pomohl i český parťák Jaroslav Chmelař. Právě k němu se Sýkora při rozbruslení rozjel s rozpaženýma rukama, narazili do sebe hrudí, Chmelař se pak do debutanta ještě opřel ramenem.
„Pomáháme si navzájem. Byl to pro nás velmi dobrý moment, trochu mě to uklidnilo a připravilo na zápas,“ pochvaloval si slovenský útočník.
Podívejte se na rituál Adama Sýkory s Jaroslavem Chmelařem:
Something tells me this is quite normal behavior for #NYR Adam Sýkora and Jaroslav Chmelař…🤣 pic.twitter.com/cKdhjrpFgx— Mollie Walker (@MollieeWalkerr) March 25, 2026
S Chmelařem tvoří téměř nerozlučnou dvojici, bydlí spolu v Hartfordu i na venkovních utkáních. A nyní se společně potkali v nejlepší hokejové lize světa.
„Mám z Adama nesmírnou radost. Je to ten nejlepší člověk, jakého jsem potkal, skvělý kluk. Od začátku sezony jsme snili o momentu, že si jednou společně zahrajeme v NHL,“ těšilo Chmelaře.
Také on zažíval v probíhajícím ročníku stejné pocity, mezi zámořskou elitou se objevil poprvé na začátku listopadu. Znovu povolán byl na začátku března, na kontě má nyní za Rangers 18 zápasů a dva góly.
Větší prostor by teď mohl dostat i o rok mladší slovenský spoluhráč. Newyorský celek se totiž krčí na poslední příčce Východní konference, deset kol před koncem ztrácí v Metropolitní divizi na postup do play of 21 bodů.
Už nyní je tak jasné, že vyřazovací boje se tradičního klubu opět po roce týkat nebudou. Ve zbylých deseti duelech tak alespoň může dávat prostor novým tvářím, kterou je i Sýkora.
Rangers ho draftovali v roce 2022 ve druhém kole na celkovém 63. místě, ve stejném roce už dostal šanci také na seniorském mistrovství světa. Tehdy v pouhých 17 letech.
Na světovém šampionátu se představil rovněž v loňském roce, Slovensku pomohl i v olympijské kvalifikaci. Do finálního výběru pro turnaj pod pěti kruhy se však nakonec nevešel.
„Zvládl jsem to ale docela dobře, klukům jsem hodně fandil. Odehráli docela dobrý turnaj, dostali se do nejlepší čtyřky. Pro naši zemi to bylo vzrušující,“ vrátil se Sýkora k olympijským hrám.
„Používám to jako motivaci, abych ukázal, že můžu být lepší. Je to pro mě každodenní podnět, abych pracoval tvrději a ze všech sil, abych se tam dostal třeba za čtyři roky,“ nezoufal rodák z Piešťan.
Času na další vrcholnou akci má dostatek, do té doby se může etablovat v NHL.
Našlápnuto má solidně.