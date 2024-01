Útočník Raška znovu míří do NHL. Poprvé si ho povolala Minnesota

Minnesota získala Rašku 8. listopadu spolu s výběrem v pátém kole draftu v roce 2026 výměnou za kanadského obránce Callena Addisona. Na farmě v Iowě odehrál 20 zápasů v AHL, připsal si jeden bod za gól a inkasoval 61 trestných minut. Před přestupem na začátku ročníku nastoupil v sedmi duelech AHL za San Jose Barracuda a nebodoval.

San Jose draftovalo Rašku v roce 2020 v sedmém kole na 201. místě. V české extralize absolvoval účastník dvou MS dvacítek a jednoho šampionátu osmnáctek za Třinec 11 utkání a jednou skóroval. V roce 2019 odešel do Rimouski do juniorské QMJHL a do Česka se krátce vrátil na startu sezony 2020/21 při pandemii koronaviru, kdy odehrál dva duely za Třinec a 11 zápasů za prvoligový Frýdek-Místek.