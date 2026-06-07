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Česká jednička pro draft. Statný střelec má kanadskou přítelkyni a miluje šipky

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Adam Novotný kontroluje puk ve finále MS juniorů proti Švédsku. | foto: AP

Karel Knap
  12:00
Na první pohled nevypadá jako jeden z dospívajících výrostků mířících na draft do NHL, kteří ještě potřebují notně zesílit. Hokejový útočník Adam Novotný je pořízek, o něhož se mezi mantinely nebojíte. Díky síle, šikovnosti a slušné rychlosti umí udržet puk a následně ho dokáže pohotově, prudce a přesně vypálit.

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Podle odborníků si jej některý z klubů za tři týdny v Buffalu vybere okolo patnáctého místa. Žádný z krajanů není na žebříčcích pro letošní draft tak vysoko.

Novotný má za sebou po odchodu z Hradce Králové, kde nedostával potřebný prostor, povedenou sezonu v týmu Peterborough Petes v juniorské Ontario Hockey League. V 58 utkáních základní části posbíral 65 bodů (34+31), v šesti partiích play off se příliš neprosadil (0+1), což ho trápilo a štvalo.

Reprezentační dvacítce na přelomu prosince a ledna pomohl k zisku stříbrných medailí z mistrovství světa.

Pakliže všechno poběží podle jeho představ, mohl by se stát křídlem, jakých český hokej nemá nazbyt. Dravým, odolným a střelecky zdatným. Jeho kondiční trenér Miloš Peca přirovnává Novotného stavbu těla i schopnosti v zakončení k Pavlu Zachovi, jemuž kdysi rovněž pomohl do NHL.

Na kombinované testy, jež se v tomto týdnu konají v Buffalu, odletěl Novotný v předstihu s jasným plánem, který vylíčil v rozhovoru pro iDNES Premium: „Ještě víc se zviditelnit. Ukázat, jak jsem fyzicky připravený. A předvést, jaký jsem jako člověk, aby mě kluby ještě víc poznaly.“

Napadne vás: „Tam jsem přece měl být já!“ Takovou chvíli musíte zvládnout v hlavě. Zůstat v klidu, ještě víc dřít a na ledě ukázat, že si tu šanci zasloužíte vy.

Adam Novotný

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