Podle odborníků si jej některý z klubů za tři týdny v Buffalu vybere okolo patnáctého místa. Žádný z krajanů není na žebříčcích pro letošní draft tak vysoko.
Novotný má za sebou po odchodu z Hradce Králové, kde nedostával potřebný prostor, povedenou sezonu v týmu Peterborough Petes v juniorské Ontario Hockey League. V 58 utkáních základní části posbíral 65 bodů (34+31), v šesti partiích play off se příliš neprosadil (0+1), což ho trápilo a štvalo.
Reprezentační dvacítce na přelomu prosince a ledna pomohl k zisku stříbrných medailí z mistrovství světa.
Pakliže všechno poběží podle jeho představ, mohl by se stát křídlem, jakých český hokej nemá nazbyt. Dravým, odolným a střelecky zdatným. Jeho kondiční trenér Miloš Peca přirovnává Novotného stavbu těla i schopnosti v zakončení k Pavlu Zachovi, jemuž kdysi rovněž pomohl do NHL.
Na kombinované testy, jež se v tomto týdnu konají v Buffalu, odletěl Novotný v předstihu s jasným plánem, který vylíčil v rozhovoru pro iDNES Premium: „Ještě víc se zviditelnit. Ukázat, jak jsem fyzicky připravený. A předvést, jaký jsem jako člověk, aby mě kluby ještě víc poznaly.“
Napadne vás: „Tam jsem přece měl být já!“ Takovou chvíli musíte zvládnout v hlavě. Zůstat v klidu, ještě víc dřít a na ledě ukázat, že si tu šanci zasloužíte vy.