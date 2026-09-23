Ne, chlap s úctyhodnými mírami 203 centimetrů a 107 kilo v rozhovoru pro iDNES Premium v tu chvíli nemluvil o počtu bitek. I tyto násilnické vložky patří k činnostem, jež v zaměstnání dobrovolně podstupuje. Byť ne s úplným nadšením.
„Vím, že patří k mé roli,“ řekl v Praze krátce před odletem do zámoří. „Ačkoliv v soukromí vůbec nejsem výbojný člověk. Nevyhledávám konfliktní situace.“
Zároveň si uvědomuje, že jeho profesní cena spočívá také v ochotě a schopnosti se ve správnou chvíli poprat: „Není moc podobných hráčů, jako jsem já.“
Ještě ve dvaadvaceti se otloukal na hostování v Benátkách nad Jizerou. O to víc si váží důvěry a rad, jichž se mu v Liberci dostalo od svérázných drsňáků Radka Dudy a Jana Ludviga.