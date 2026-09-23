Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Český titán v bídném týmu NHL: V kabině schováváme Jágrovu posvátnou láhev

Karel Knap

Fotogalerie61 Premium

Adam Klapka (43) z Calgary Flames se rve s Marcusem Folignem z Minnesota Wild. | foto: Nick WosikaReuters

Na první pohled byste to do něj nejspíš neřekli. Výrazem tváře, pohyby i při vyprávění působí hokejista Adam Klapka klidně, až rozvláčně. Na ledě ovšem někdy řádí jako kulový blesk. A v nové sezoně NHL by v uniformě Calgary Flames rád dosáhl na pár osobních cílů: „Nechci je zveřejňovat, ale mám nějaké v hlavě.“

Ne, chlap s úctyhodnými mírami 203 centimetrů a 107 kilo v rozhovoru pro iDNES Premium v tu chvíli nemluvil o počtu bitek. I tyto násilnické vložky patří k činnostem, jež v zaměstnání dobrovolně podstupuje. Byť ne s úplným nadšením.

„Vím, že patří k mé roli,“ řekl v Praze krátce před odletem do zámoří. „Ačkoliv v soukromí vůbec nejsem výbojný člověk. Nevyhledávám konfliktní situace.“

Zároveň si uvědomuje, že jeho profesní cena spočívá také v ochotě a schopnosti se ve správnou chvíli poprat: „Není moc podobných hráčů, jako jsem já.“

Ještě ve dvaadvaceti se otloukal na hostování v Benátkách nad Jizerou. O to víc si váží důvěry a rad, jichž se mu v Liberci dostalo od svérázných drsňáků Radka Dudy a Jana Ludviga.

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Pittsburgh vs. DetroitHokej - - 23. 9. 2026:Pittsburgh vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
23. 9. 01:00
  • 1.78
  • 4.49
  • 3.41
NY Rangers vs. NY IslandersHokej - - 23. 9. 2026:NY Rangers vs. NY Islanders //www.idnes.cz/sport
23. 9. 01:00
  • 2.16
  • 4.22
  • 2.65
Carolina vs. FloridaHokej - - 23. 9. 2026:Carolina vs. Florida //www.idnes.cz/sport
23. 9. 01:00
  • 5.33
  • 4.63
  • 1.48
Buffalo vs. ColumbusHokej - - 23. 9. 2026:Buffalo vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
23. 9. 01:00
  • 1.55
  • 4.70
  • 4.57
Boston vs. PhiladelphiaHokej - - 23. 9. 2026:Boston vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
23. 9. 01:00
  • 1.62
  • 4.62
  • 4.12
Winnipeg vs. EdmontonHokej - - 23. 9. 2026:Winnipeg vs. Edmonton //www.idnes.cz/sport
23. 9. 02:00
  • 2.35
  • 4.20
  • 2.42
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Méně křiklavé Pardubice, svítící Vary. Podívejte se na extraligové dresy

Dresy karlovarských hokejistů pro nadcházející sezonu.

Dresy Karlových Varů a Třince už jste na ledě viděli, dalších dvanáct mužstev bude ve středečním programu prvního kola nové extraligové sezony následovat. Některá vsadila na klasiku, na jiných...

Tak se ukaž, extraligo! Nová sezona, spousta otázek. Co všechno se bude řešit?

Pardubické mistrovské oslavy

Léto končí, začíná podzim. A s ním se vrací i extraliga. Po dlouhé přípravě, kterou chtějí mít hráči co nejrychleji za sebou. 140 dní poté, co Roman Červenka gólem v prodloužení šestého finále v...

Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov

Hradečtí hráči slaví gól v derby s Pardubicemi.

Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...

Sparta padla v Kladně, Třinec zvládl velkou přestřelku s Brnem. Poprvé slaví i Dynamo

Kladno, 18. 9. 2026. Rytíři Kladno - Sparta Praha, 2. kolo hokejové extraligy....

Pátek přinesl druhé kolo hokejové extraligy. První zápas obstarali hráči Třince a Komety. Jedenáctigólovou přestřelku zvládli lépe Oceláři, Brno tak dál čeká na první výhru v nové sezoně. Sparta...

Slovan Bratislava jedná o účasti v české extralize. Ta si vyslechne jeho vizi

Premium
Ryan Dmowski ze Slovanu Bratislava se rozcvičuje před sedmým finále.

Slováci oživují dávnou myšlenku přidružit se k Čechům. Alespoň v hokeji. Podle informací iDNES Premium chce Slovan Bratislava vstoupit do české extraligy, přičemž dvoření je velmi aktuální a jednání...

Český titán v bídném týmu NHL: V kabině schováváme Jágrovu posvátnou láhev

Premium
Adam Klapka (43) z Calgary Flames se rve s Marcusem Folignem z Minnesota Wild.

Na první pohled byste to do něj nejspíš neřekli. Výrazem tváře, pohyby i při vyprávění působí hokejista Adam Klapka klidně, až rozvláčně. Na ledě ovšem někdy řádí jako kulový blesk. A v nové sezoně...

23. září 2026

Mrzutý den favoritů. Sparta i Pardubice doma prohrály, slaví Boleslav a Bílí Tygři

Radost mladoboleslavského útočníka Lichtaga poté, co jeho spoluhráč Gardoň...

Úterní hokejový program přinesl dva zápasy české extraligy. A nakonec skončil smutkem favorizovaných celků. Nejprve v předehrávce 11. kola uspěl Liberec na půdě Pardubic 5:4, pak Sparta doma prohrála...

22. září 2026  17:45,  aktualizováno  21:31

Fanoušci mohli být na infarkt. Ale zvládli jsme to, ulevil si Pytlík po skalpu Dynama

Jaromír Pytlík z Liberce (uprostřed) slaví se spoluhráči gól do sítě Pardubic.

V předehrávce 11. kola hokejové extraligy na ledě mistrovských Pardubic zaznamenal svoje první letošní body. A taky góly. Křídelník Liberce Jaromír Pytlík se prosadil hned dvakrát, čímž v úterý...

22. září 2026  20:46

Plán, jak vydělat a zkvalitnit. Univerzitní hokej mají doplnit Američané a Kanaďané

Univerzitní liga vstupuje do osmé sezony. Poprvé ji bude vysílat televizní...

Česká univerzitní liga vstupuje do nového období. Rozšiřuje se o další čtyři týmy a přesouvá se z České televize na stanici Oneplay Sport. Navíc spouští projekt, kterým bude lákat Američany a...

22. září 2026  16:36

Jako Hašek! Postava ho v NHL připomněl ostrým hitem, soupeři skočil pod nohy

Michal Postava si odbyl premiéru v brance Detroitu.

Jako bychom tento zákrok už někde viděli. Český gólman Michal Postava v přípravném utkání NHL mezi Detroitem a Columbusem (0:1N) napodobil tygří skok legendárního hokejisty Dominika Haška, v dobrém...

22. září 2026  15:55

Zapojily se hokejové Pardubice do politiky? Klubu hrozí ztráta dotací

Na náměstí v Pardubicích se objevili na předvolební akci nového hnutí Srdce pro Pardubice vedle kandidátů i hokejisté a většinový majitel a sponzor strany miliardář Petr Dědek (na snímku uprostřed v bílé košili).

Pardubický hokejový klub HC Dynamo Pardubice by mohl přijít o část dotací na mládež. Jeho hokejisté, manažeři a zástupci se totiž objevili na předvolební akci nového politického hnutí Srdcem pro...

22. září 2026  15:38

Smlouva? Nevím, jak na tom jsem, přiznal Zacha. Boston zatím hledá vhodné řešení

Pavel Zacha (18) z Boston Bruins v zápase s Buffalo Sabres

Nachází se rok před koncem smlouvy. Po nejvydařenější sezoně v NHL v dosavadní kariéře. S tradičním předstihem už se začíná řešit i jeho budoucnost, nový kontrakt však hokejista Pavel Zacha zatím...

22. září 2026  14:36

Po zástavě nevěřili, že přežije. Sedláček se ale nevzdal a byl hvězdou paralympiády

Brankář českých parahokejistů Patrik Sedláček.

Přišel o nohu, prodělal embolii a lékaři mu dávali jedno procento s tím, že pokud to přežije, navždy bude upoutaný na lůžko. On se však vrátil ke sportu a letos Patrika Sedláčka v Miláně zvolili...

22. září 2026  14:01

Kdo se zúčastní Světového poháru? Kvůli problémům s Ruskem nevíme, zní z NHL

Zprava Nikita Kučerov a Alexander Ovečkin vyčkávají u střídačky během...

Nejistota trvá dále. Jak bude Světový pohár v hokeji v roce 2028 přesně vypadat, se zatím neví. A leckoho možná nepřekvapí, proč složení týmů nezná finální podobu. „Doposud jsme neučinili žádné...

22. září 2026  13:16

Můžeš se o mě opřít. Alscher nadchl Gudase i v kuchyni, co je čeká na Floridě?

Radko Gudas v akci v přípravném duelu s Carolinou.

Až se mohlo zdát, že ke svým čtyřem dětem přibral páté. „Zamiloval si je a ony jeho,“ potěšilo Radka Gudase. Před startem nové sezony NHL u sebe na dva týdny ubytoval Marka Alschera. Mladšího...

22. září 2026  10:07

Brankář Postava inkasoval až v nájezdech, Dobeš se radoval z výhry

Jakub Dobeš (vpravo) vychytal výhru Montreal Canadiens, gratuluje mu parťák...

Třetí hrací den přípravy na NHL z Čechů bodoval díky asistenci obránce David Špaček z Minnesoty. Do akce se dostali gólmani Michal Postava a Jakub Dobeš. Prvně jmenovaný brankář Detroitu neinkasoval...

22. září 2026  7:08,  aktualizováno  8:01

Je ještě vyšší než Chára, už se stihl poprat. Má moldavský obr šanci se prosadit v NHL?

Alexander Karmanov (84) se spoluhráči při tréninku talentů San Jose.

V hokejovém zákulisí se o něm mluvilo častěji než o daleko výše postavených hráčích na draftu. Jména hráčů, které si kluby NHL zvolí na samém konci, většinou nikdo nezná. Existují ale výjimky....

21. září 2026  15:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×