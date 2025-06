Čtyřiadvacetiletý pražský rodák Klapka má za sebou povedenou sezonu, v níž se dokázal poprvé výrazněji prosadit do prvního týmu Flames. Zatímco v minulém ročníku, během něhož v elitní soutěži debutoval, stihl jen šest startů a jeden gól, v této sezoně přidal 31 odehraných utkání a 10 bodů za šest branek a čtyři asistence.

Velkou roli hrál především během posledního měsíce základní části, kdy se Calgary snažilo prodrat v Západní konferenci do play off, což se mu nakonec jen těsně nepodařilo. Během dubna hrál více než dvoumetrový Klapka v průměru takřka 13 minut za zápas a rozdal 32 hitů, nejvíce z celého mužstva. Výborně si vedl i v nižší AHL, kde za Calgary Wranglers odehrál včetně play off 34 utkání a zaznamenal 26 bodů (14+12).

„V září jsem jel do kempu s tím, že udělám tým a to se mi povedlo. Poté tam byly nějaké výkyvy, posílali mě nahoru dolů, což k tomu patří. Na konci sezony jsem dostal šanci a odehrál asi posledních dvacet zápasů v kuse, za což jsem rád. Sedlo mi to a hrál jsem skoro 20 minut za zápas,“ uvedl po sezoně za mořem Klapka.

Vybojoval si nakonec i místo v nominaci národního týmu na mistrovství světa v Herningu a Stockholmu. Na svém první velké akci na mezinárodní scéně nastoupil do pěti utkání, dvakrát skóroval a připsal si navrch i jednu nahrávku.

Odchovanec pražské Slavie se dohodl s Flames v květnu 2022 jakožto volný hráč. Do zámoří odešel po jediné extraligové sezony v Liberci. S novým kontraktem na jeden a čtvrt milionu dolarů ročně si finančně polepší. Loni v srpnu podepsal roční dvoucestnou smlouvu, při působení v prvním týmu si mohl vydělat maximálně 775 000 dolarů.