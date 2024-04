První gól v NHL a bitka. Klapka slyšel chválu, radostí poprskal spoluhráče

Skóroval při šestém startu v dresu Flames. Přesným zásahem otevřel skóre utkání proti Sharks, v nejlepší hokejové soutěži světa se prosadil jako 199. český hráč.

Urostlý útočník (203 centimetrů) vybojoval puk jednou rukou, ocitl se ve volném prostoru mezi kruhy a zkusil vystřelit.

„Nejprve to nevyšlo, tak jsem to zkusil podruhé. Byl to takový instinkt, zkrátka dostat puk do brány a je jedno jak,“ popsal gólovou situaci Klapka.

Branku nadšeně slavil s MacKenziem Weegarem, který se stal prvním obráncem v historii zámořské soutěže s dvaceti góly a více než 200 bloky v jedné sezoně.

„Nejúžasnějším momentem byl gól ‚mutanta‘ Klapky. Poté jsme se objali, koukal na mě a poplival mě, když křičel. Tyhle věci jsou speciální a nezapomenete na ně,“ řekl pobaveně třicetiletý Kanaďan.

Jeho český spoluhráč se v utkání zapsal kromě gólu také bitkou, po které obdržel pětiminutový trest. Na začátku druhé třetiny vyzval na pěstní souboj Givaniho Smithe.

„Zeptal jsem se ho při rozbruslení, protože vím, že se rád pere. A on nebyl proti,“ pousmál se odchovanec pražské Slavie.

Po chvíli vyčkávání si vyměnili několik úderů, po Klapkově ztrátě rovnováhy nakonec oba spadli na led a rvačka skončila.

Pokud by český mladík ke gólu a bitce přidal také asistenci, dosáhl by na hattrick Gordieho Howea, což mu připomínali i spoluhráči. „Ale na to jsem se příliš nesoustředil. Chtěl jsem hlavně pomoct týmu,“ přiznal Klapka.

Pozvánku do prvního týmu si vysloužil díky výkonům v AHL, kde v dresu Calgary Wranglers vede týmovou produktivitu (21+24). Debut v NHL si připsal v lednu, během kterého nastoupil celkem čtyřikrát.

„Jsem šťastný, že jsem ukázal, že můžu hrát tyhle těžké zápasy. Moc to pro mě znamená. Cítím se, že jsem schopný tady hrát, ale stále jsem teprve na začátku,“ prohlásil.

„Výkonnost musíte dokazovat opakovaně. Zápasy mi ukázaly věci, na kterých bych měl pracovat. Například o bruslení jsem si myslel, že je dobré, ale zjistil jsem, že můžu bruslit lépe, abych vytvářel šance pro tým i pro sebe. Všechny věci musíme dělat trochu rychleji,“ doplnil.

Calgary si play off NHL nezahraje, Klapkovi po této sezoně končí smlouva. Vzhledem k tomu, jak se v uplynulých dvou letech v zámoří uvedl, se ale dá očekávat, že se s vedením Flames domluví na prodloužení spolupráce.