„Zlý muž“ Klapka vyvolal bitku, na jeho hit reagoval i Bedard: Tohle vidět nechcete

Jeho obětí se stal Connor Murphy, jenž právě vyhazoval kotouč na druhou stranu kluziště. Jenže posléze schytal tvrdý úder od českého útočníka.
„Bylo to zjevný faul, zasáhl ho přímo do hlavy. Takové věci nechcete v zápase vidět od nikoho,“ líčil hvězdný mladík Connor Bedard. „Ale je to zkrátka rychlý hokej a takové věci se někdy stanou.“
Otřesený Murphy v předklonu odjel ke střídačce, do Klapky se okamžitě pustil chicagský Ilja Michejev, jenž vytáhlého forvarda dostal na kolena.
Podívejte se na hit Adama Klapky:
Ilya Mikheyev jumps right into defend Connor Murphy after he takes an ugly hit from Adam Klapka pic.twitter.com/L6f0dSVDMU— BHF (@BlackhawksFocus) November 19, 2025
Verdikt rozhodčích? Trest na dvě minuty pro oba aktéry potyčky.
Za arbitry poté ještě zajel zmíněný Bedard, který poprvé zastával roli asistenta kapitána, a pokusil se je o trestu pro Klapku přesvědčit.
Neúspěšně, on ani domácí příznivci se přesilovky nedočkali. Což ovšem Chicago mrzet nemuselo. Za dalších dvě a čtvrt minuty totiž Blackhawks zvýšili na 4:2, gólem do prázdné brány pak triumf pečetil Bedard.
Dvacetiletý hokejista tím zkompletoval hattrick, v posledních 11 zápasech nasbíral úctyhodných 22 bodů (11+11). Díky skvělé formě se drží na čtvrtém místě produktivity.
„Jsme ještě stále na začátku sezony, máme za sebou teprve 19 utkání, ale je to super, jak jsme odhodlaní jít na led a vyhrát. I tentokrát, ačkoliv jsme dovolili soupeři vrátit se do zápasu. Inkasovaný gól na začátku třetí třetiny může tým srazit. My ale hrajeme dál, jeden za druhého a to ukazuje naši sílu,“ pochvaloval si Bedard.
Že by ale i přes tříbrankový náskok zažil se spoluhráči klidný závěr duelu? To se říct rozhodně nedá. Jen pár vteřin před závěrečnou sirénou totiž vypukla hromadná bitka. Schválně, tipnete si, kdo ji odstartoval?
Pokud vám na mysli vytanulo Klapkovo jméno, tušíte správně.
Na červené čáře doslova zahodil Sama Rinzela. Ten si to líbit nenechal, do odplaty se celkem zapojilo po pěti hráčích na obou stranách, všichni také obdrželi desetiminutové tresty.
Klapka se díky tomu dostal na číslo 14, čímž byl nejtrestanějším hráčem utkání. Suverénně pak kraloval v hitech, kterých nastřádal 11.
Rezonoval především ten na Murphyho z poloviny třetí třetiny, odchovanec Slavie se ale už předtím stihl zapsat do statistik i jinak, když asistoval u gólu na 2:2.
Ukončil tak pětizápasový půst bez bodu, více už ale jeho tým nedokázal. A trápení Calgary se tak prodloužilo, padlo popáté z posledních šesti případů.
