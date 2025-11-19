Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

„Zlý muž“ Klapka vyvolal bitku, na jeho hit reagoval i Bedard: Tohle vidět nechcete

Autor:
  13:10
Měli výhodu přesilové hry, kterou si mohli pomoct vyrovnat nepříznivý stav. Jenže puk pod kontrolou hokejisté Calgary neměli, soupeře z Chicaga tak museli nahánět. A právě z toho vyplynul ostrý hit u mantinelu, který v NHL při úterní porážce 2:5 předvedl Adam Klapka.
Wyatt Kaiser (44) z Chicago Blackhawks u puku v zápase s Calgary Flames, dotírá...

Wyatt Kaiser (44) z Chicago Blackhawks u puku v zápase s Calgary Flames, dotírá Adam Klapka (43). | foto: Kamil KrzaczynskiAP

Adam Klapka (43) z Calgary Flames před bránou Chicago Blackhawks
Matt Grzelcyk (48) z Chicaga bojuje u mantinelu o puk s Adamem Klapkou z...
Hráči Calgary Flames se radují z gólu, jehož autorem byl Adam Klapka (43).
Adam Klapka z Calgary Flames oslavuje svou trefu.
19 fotografií

Jeho obětí se stal Connor Murphy, jenž právě vyhazoval kotouč na druhou stranu kluziště. Jenže posléze schytal tvrdý úder od českého útočníka.

„Bylo to zjevný faul, zasáhl ho přímo do hlavy. Takové věci nechcete v zápase vidět od nikoho,“ líčil hvězdný mladík Connor Bedard. „Ale je to zkrátka rychlý hokej a takové věci se někdy stanou.“

Otřesený Murphy v předklonu odjel ke střídačce, do Klapky se okamžitě pustil chicagský Ilja Michejev, jenž vytáhlého forvarda dostal na kolena.

Podívejte se na hit Adama Klapky:

Verdikt rozhodčích? Trest na dvě minuty pro oba aktéry potyčky.

Za arbitry poté ještě zajel zmíněný Bedard, který poprvé zastával roli asistenta kapitána, a pokusil se je o trestu pro Klapku přesvědčit.

Neúspěšně, on ani domácí příznivci se přesilovky nedočkali. Což ovšem Chicago mrzet nemuselo. Za dalších dvě a čtvrt minuty totiž Blackhawks zvýšili na 4:2, gólem do prázdné brány pak triumf pečetil Bedard.

Rittich slavil výhru na ledě Dallasu, Hertl s Klapkou v NHL asistovali

Dvacetiletý hokejista tím zkompletoval hattrick, v posledních 11 zápasech nasbíral úctyhodných 22 bodů (11+11). Díky skvělé formě se drží na čtvrtém místě produktivity.

„Jsme ještě stále na začátku sezony, máme za sebou teprve 19 utkání, ale je to super, jak jsme odhodlaní jít na led a vyhrát. I tentokrát, ačkoliv jsme dovolili soupeři vrátit se do zápasu. Inkasovaný gól na začátku třetí třetiny může tým srazit. My ale hrajeme dál, jeden za druhého a to ukazuje naši sílu,“ pochvaloval si Bedard.

Že by ale i přes tříbrankový náskok zažil se spoluhráči klidný závěr duelu? To se říct rozhodně nedá. Jen pár vteřin před závěrečnou sirénou totiž vypukla hromadná bitka. Schválně, tipnete si, kdo ji odstartoval?

Mladí baví NHL. Uhranou i na olympiádě? Ze zázračné trojky má klid jen jediný

Pokud vám na mysli vytanulo Klapkovo jméno, tušíte správně.

Na červené čáře doslova zahodil Sama Rinzela. Ten si to líbit nenechal, do odplaty se celkem zapojilo po pěti hráčích na obou stranách, všichni také obdrželi desetiminutové tresty.

Klapka se díky tomu dostal na číslo 14, čímž byl nejtrestanějším hráčem utkání. Suverénně pak kraloval v hitech, kterých nastřádal 11.

Adam Klapka (43) z Calgary Flames před bránou Chicago Blackhawks

Rezonoval především ten na Murphyho z poloviny třetí třetiny, odchovanec Slavie se ale už předtím stihl zapsat do statistik i jinak, když asistoval u gólu na 2:2.

Ukončil tak pětizápasový půst bez bodu, více už ale jeho tým nedokázal. A trápení Calgary se tak prodloužilo, padlo popáté z posledních šesti případů.

Nakopnou se Flames díky Klapkově důrazu?

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Ilves vs. BremerhavenHokej - Osmifinále - 19. 11. 2025:Ilves vs. Bremerhaven //www.idnes.cz/sport
19. 11. 16:30
  • 1.44
  • 6.72
  • 4.31
Frýdek-M. vs. ZlínHokej - 24. kolo - 19. 11. 2025:Frýdek-M. vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
19. 11. 17:00
  • 2.35
  • 4.10
  • 2.45
Vsetín vs. SokolovHokej - 24. kolo - 19. 11. 2025:Vsetín vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
19. 11. 17:30
  • 1.47
  • 4.81
  • 5.27
Přerov vs. SlaviaHokej - 24. kolo - 19. 11. 2025:Přerov vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
19. 11. 17:30
  • 2.57
  • 4.10
  • 2.25
Chomutov vs. LitoměřiceHokej - 24. kolo - 19. 11. 2025:Chomutov vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
19. 11. 17:30
  • 2.51
  • 4.11
  • 2.30
Kuopio vs. CurychHokej - Osmifinále - 19. 11. 2025:Kuopio vs. Curych //www.idnes.cz/sport
19. 11. 17:30
  • 2.46
  • 4.17
  • 2.32
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Třinecký Daňo si posvítil na Andreje Kollára z Brna..

V hokejové extralize se v neděli odpoledne odehrálo pět zápasů 23. kola. Pardubice až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 4:1. Kladno triumfovalo v Karlových...

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

Hronka vyřadila ruská zákeřnost. Agent soptil a obul se do NHL: Liga otřesů mozku

Filip Hronek v akci proti Carolině, stíhá ho Jordan Martinook.

Třetí dějství se blížilo ke konci. Zápas za vyrovnaného stavu 3:3 směřoval do prodloužení. A pak to přišlo. Vystrčený loket, úder do hlavy. Filip Hronek se u mantinelu skácel, po střetu s Andrejem...

„Zlý muž“ Klapka vyvolal bitku, na jeho hit reagoval i Bedard: Tohle vidět nechcete

Wyatt Kaiser (44) z Chicago Blackhawks u puku v zápase s Calgary Flames, dotírá...

Měli výhodu přesilové hry, kterou si mohli pomoct vyrovnat nepříznivý stav. Jenže puk pod kontrolou hokejisté Calgary neměli, soupeře z Chicaga tak museli nahánět. A právě z toho vyplynul ostrý hit u...

19. listopadu 2025  13:10

Nemůžeme létat v oblacích. Hradecký vzlet stále trvá, ale co ukáže Sparta?

Litvínov, 2. 11. 2025. Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, hokejová...

Téměř to vypadá, že v současné formě jsou k nezastaven. Hokejisty hradeckého Mountfieldu v jejich rozletu nezabrzdila ani první reprezentační pauza, před kterou se zařadili mezi týmy s nejlepší...

19. listopadu 2025  11:20

Kovář: Nerýpejte do vedení, řešte výkon Sparty na ledě. Pak vtipkoval o bráchovi

Hráči Sparty se radují z gólu na 3:1, který vstřelil Mark Pysyk.

Nebyl v brance a nebyl ani na střídačce, když minulý týden jeho tým schytal ve Švýcarsku debakl 0:6. V odvetě osmifinálového zápasu proti Zugu už však Jakub Kovář přispěl svými zákroky k domácí výhře...

19. listopadu 2025  9:07

Rittich slavil výhru na ledě Dallasu, Hertl s Klapkou v NHL asistovali

David Rittich v bráně New York Islanders oslavuje,

Hokejový brankář David Rittich byl jmenován třetí hvězdou u cenné výhry NY Islanders 3:2 na ledě Dallasu. Do akce se v úterý dostal i Vítek Vaněček, jenž pomohl Utahu k zisku bodu proti San Jose....

19. listopadu 2025  7:11,  aktualizováno  8:19

Hledat se bude do února. Pokud Zubři sponzora neseženou, asi skončí. Pomůže i Kundrátek

Momentka ze zápasu Zlín - Přerov

Hledání nového partnera je stále v nedohlednu. Zajištěný rozpočet už má hokejový Přerov přitom jenom do konce aktuální sezony. Od letošní sezony Zubři poprvé po 18 letech nastupují bez generálního...

19. listopadu 2025

Částečná náprava. Sparta i Kometa v Lize mistrů odvety vyhrály, oba týmy ale končí

Sparťan Dzierkals ze Sparty zakončuje proti brankáři Zugu Genonimu.

Po ostudě z minulého týdne si u svých fanoušků alespoň částečně vylepšili renomé, ale pachuť s přístupu k Lize mistrů zůstává. Hokejisté Sparty i Komety Brno své úterní odvetné zápasy osmifinále...

18. listopadu 2025  17:40,  aktualizováno  20:50

Dobrá příprava, zlý doplněk ligy. Pokorný souhlasí s majitelem, Ligu mistrů nechce

Hokejisté Brna se radují z gólu v play off Ligy mistrů.

Reparát složili, další ročník by už ale absolvovat nechtěli. Hokejisté brněnské Komety zdolali v odvětě osmifinále Ligy mistrů úřadujícího švédského mistra z Lulea po ostudné prohře 1:6 venku na...

18. listopadu 2025  20:37

V zámoří zírají: čtyři čeští gólmani na jedno utkání NHL! Po zranění je zpět i bek Gudas

Český brankář Lukáš Dostál z Anaheimu slaví vítězství s obráncem Radkem Gudasem.

Čeští hokejoví fanoušci dobře tušili, že tento okamžik v sezoně přijde. Tuzemská brankářská škola má v NHL početné zastoupení, v Anaheimu a Utahu dokonce v tandemech. Když na sebe tak v pondělí večer...

18. listopadu 2025  17:30

Úžasný zákrok... a sedm gólů. Patera zažil hrůzu. Ani jsme mu nepomohli, litoval kouč

Českému brankáři Jiřímu Paterovi (Vancouver) zápas proti Floridě nevyšel.

Kvůli zranění Jiří Patera přišel o takřka celou uplynulou sezonu, poslední dva týdny také neodchytal ani zápas. Načež se v pondělí večer vrhl do akce v NHL. Poprvé od března 2024, kdy ještě působil...

18. listopadu 2025  13:09

Disciplína v ohrožení. Víte, kde se vzaly nájezdy? Jejich předek vypadal úplně jinak

Premium
O rok dřív Roach nájezd proměnil, tentokrát už ne. Skvělý Vokoun, šikovný...

Žádné kličkování, jen rozjezd a nekompromisní rána příklepem. Dnes se už vzácnému způsobu zakončení při trestném střílení říká ruský blafák. Před sto lety ale šlo o jednu z mála variant, kterou se...

18. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Němeček vyfasoval za faul nejvyšší trest v dosavadním průběhu extraligy

David Němeček ze Sparty tvrdě dohrává vítkovického Patrika Brůnu.

Sparťanský obránce David Němeček dostal třízápasový trest a pokutu ve výši 10 procent měsíčního platu za faul na plzeňského beka Daniela Maláka v nedělním utkání 23. kola hokejové extraligy. Jedná se...

18. listopadu 2025  10:27

Zvěřinu platíš ty, táto! Z Laukových jsou soupeři, vysněný scénář zatím nevyšel

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

Ideální scénář Romana Lauka, že Litvínov vyhraje 6:4 a jeho potomek dá čtyři góly za Pardubice, se zatím nevyplnil. Táta a syn, kustod a útočník, jsou letos v extralize poprvé soupeři a navrch má...

18. listopadu 2025  9:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.