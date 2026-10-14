Klapka se porval s bratrem zápasníka UFC. Fanoušci na něj ukazovali prostředníčky

Cítil i úlevu. Vždyť Flames, už dle předsezonních predikcí jeden z nejslabších celků napříč zámořskou soutěží, se prvního úspěchu i bodů do tabulky dočkali až na šestý pokus.
„Ani předchozí utkání jsme nesehráli špatně, pokaždé jsme si ale zavařili zbytečnými chybami,“ popisoval před novináři Klapka. „Tentokrát jsme celých šedesát minut dodržovali, co máme.“
|
Všechny týmy NHL v akci. Nečas vystřílel výhru, poprvé slavil Adam Jiříček
Na ledě není od toho, aby rozhodoval a táhl produktivitu.
Jako stálý člen čtvrté formace má vyčnívat zarputilostí, pracovitostí, snahou soupeře co nejvíce otrávit a rozhodit. A čas od času přispět i nějakým tím bodem. Tak jako proti Ducks.
Postaral se o vedoucí trefu. V deváté minutě si našel kotouč kousek za hranicí kruhů a lehce tečovanou ranou překvapil krajana Lukáše Dostála.
„Jsem za gól rád,“ usmíval se a ocenil i výraznou pomoc beka Jacoba Middletona. „Zatlačil na ně v rohu, donutil je k chybě, pak okamžitě vyrazil před branku a ukázkově clonil. Skvělá práce.“
Odehrál jen osm a půl minuty, prosadil se podruhé v sezoně. Navázal na necelý týden starý zásah proti Coloradu, kterým alespoň lehce mírnil vysoký debakl 3:7.
A v prostředním dějství v Anaheimu ukázal, co dalšího Calgary přináší.
Na pěstní souboj si nevybral snadného protivníka. Jeffa Malotta, jenž do NHL naplno prorazil až v předchozím ročníku, krátce před třicátými narozeninami, a takřka okamžitě si vysloužil pověst rváče.
Podívejte se na Klapkovu bitku:
Adam Klapka and Jeff Malott square off 🥊 Jeff's brother, Mike, is headlining UFC Edmonton this weekend 👊 https://t.co/nLgUYLk717— Sportsnet (@Sportsnet) October 14, 2026
Že vám jeho jméno zní povědomě? Klidně může, pokud jste fanoušky bojových sportů.
Až UFC o víkendu zamíří do Edmontonu, hlavní duel na kartě obstará jeho starší bratr Mike, jedenáctka žebříčku velterové váhy, která se pyšní bilancí 14-1-2 a hned devíti ukončeními v prvním kole.
Více než dvoumetrový český čahoun měl jako obvykle výškovou převahu. Zasadil první ránu, celkem jich také rozdal víc, ale pokus povalit Kanaďana na led u mantinelu, zpoza nějž na něj domácí fanoušci ukazovali prostředníčky, mu nevyšel.
Poseděl si pět minut na trestné lavici, pak se znovu zapojil do hry. Už se mohlo zdát, že utkání za stavu 2:2 pomalu směřuje do prodloužení, ale v šestapadesáté minutě zaplněná aréna Honda Center utichla.
|
Český titán v bídném týmu NHL: V kabině schováváme Jágrovu posvátnou láhev
Rozdílový gól obstaral slovenský útočník Martin Pospíšil, pojistku do prázdné branky přidal o tři minuty později Jegor Šarangovič.
„Konečně se nám to povedlo! Všichni vám řeknou, že vyhrávání je zábava. Ale musíme na to navázat, pokračovat ve stejném duchu a zůstat nohama na zemi,“ hlásil Klapka.
„Víc věcí nám zaklaplo dohromady, z výkonu si odnášíme spoustu pozitiv,“ pochvaloval si kouč Ryan Huska. „Nenacházíme se v jednoduché pozici, už jsme potřebovali uspět.“
Psychice výsledek pomůže, ale start základní části napovídá, že Calgary nemá před sebou snadné měsíce. Nepřekvapí, pokud porážky budou přibývat rychleji než vítězství a ztráta na ostatní poroste.
O sedmičce od MacKinnona, Makara, Nečase a spol. už byla řeč, kanadský celek také stihl schytat i dva nepříjemné příděly 1:6 od Seattlu.
V šesti startech inkasoval devětadvacetkrát, horší obranu mají pouze Philadelphia (31) a Vancouver (38), ani ofenziva nešlape ideálně (průměr dva góly na zápas).
Kádr patří k nejslabším, oporám se nedaří, což je patrné i z pohledu do statistik. Takřka všichni v mínusu, dvakrát se trefili jen Frost, ruský mladík Sunjev a právě Klapka.
Z minima se snaží vytěžit co nejvíc. A i když okolnosti nejsou zrovna příznivé, pro Flames dál zůstává prospěšný.