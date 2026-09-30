Jako Makar či Hughes. Jiříček dostane šanci v NHL, kouče uhranul: V útoku je výjimečný

„Nastoupí v přesilovkách. V útoku je výjimečný a my mu budeme vytvářet příležitosti, aby uspěl. Je jen na něm, aby se jich chopil a využil je,“ odtajnil plány s Jiříčkem trenér Jim Montgomery.
Společně s vedením musel jen krátce před startem sezony, kterou Blues zahájí v noci na sobotu duelem proti Dallasu, reagovat na komplikace v obraně.
V přípravném utkání se totiž zranil Logan Mailloux, jenž má chybět osm týdnů. Ještě před ním navíc vypadl další stálý zadák Tyler Tucker. V defenzivě tak rázem chyběly dvě tváře a vedení muselo hledat cesty, jak situaci vyřešit.
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Smršť událostí nakonec vyústila ve dva kroky. Z waiveru, listiny nechráněných hráčů, si celek z Missouri vzal Justina Barrona z Nashvillu.
A z farmy povolal právě Jiříčka.
Ten už se přesunul do Springfieldu a počítal se sezonou v nižší AHL, do níž na konci předchozího ročníku nakoukl v play off, a ve které měl nyní dostávat významné vytížení.
Proto se s Jakubem Štanclem a slovenským parťákem Jurajem Pekarčíkem domluvil na společném bydlení. V neděli Jiříček pomáhal se stěhováním nábytku do jejich bytu a vybíral, jaké další vybavení si pořídí.
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„Dostal jsem zprávu, že jdu do prvního týmu, takže jsem si nic nekoupil. Kdyby mi zavolali o hodinu později, už bych si do té doby obstaral postel a všechno nastěhoval. Měl jsem štěstí,“ hodnotil hektické chvíle dvacetiletý bek.
S nadšením, že dostává obrovskou příležitost.
A s pocitem, že startem v NHL může navázat na o tři roky staršího bratra Davida. Ten se sice nedokázal naplno prosadit v Minnesotě, ale nyní vyhlíží větší šanci ve Philadelphii.
Na porovnávání se starším sourozencem je Adam zvyklý, tentokrát se mu může minimálně na začátku sezony přiblížit. A postupně se klidně stát ještě stabilnější součástí nejlepší hokejové ligy světa.
Ani nyní však Jiříček nemá pouze zaplnit uvolněné místo v sestavě. V St. Louis, jež si ho vybralo v roce 2024 v prvním kole draftu na 16. pozici, si od něj hodně slibují, postupně by měl růst v oporu zadních řad.
Trenér Montgomery ho dokonce ve schopnosti vytvořit prostor a zapojit se do akcí přirovnal k dost možná dvěma nejlepším obráncům světa – Caleu Makarovi a Quinnu Hughesovi.
„Je hezké říct, že na ledě vypadá podobně jako oni. Působí jako malíř, pro kterého je led jeho plátnem,“ vysekl mu poklonu kouč.
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„Moc se mi líbí, že stejné nadšení vkládá do útočné hry i do hry bez puku. Navíc se zdá, že se věci učí rychle. Od začátku přípravy pro nováčky jsme měli každý den pocit, že se zlepšuje. Cítil se čím dál jistěji, dokázal uplatňovat své silné stránky. Prožil úžasný kemp, takže se těšíme, co všechno dokáže,“ pronesl zase generální manažer Alexander Steen.
I proto je plzeňský rodák v organizaci nadmíru spokojený. Už dříve si pochvaloval, že cítí velkou důvěru. A také vidinu brzké šance na NHL.
S tímto odhodláním rovněž šel do předsezonního kempu – přesvědčit trenérský štáb, že na nejvyšší úroveň má.
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V přípravných zápasech proti Dallasu a Chicagu skončil v obou případech s kladnou hodnotou ve statistice +/-, na ledě strávil 21 a 17 minut. Ukázal, že rád podporuje i útok, dohromady šestkrát vypálil na bránu.
Také díky ofenzivním choutkám si vydobyl důvěru realizačního týmu, jenž chce jeho silných stránek co nejlépe využít. I proto by měl ve druhé přesilovce diktovat tempo, řídit hru a precizními nahrávkami vytvářet šance pro spoluhráče.
Pro Jiříčka skvělá zpráva, která mu zajišťuje významnější prostor. A zároveň ukázka toho, že Blues na momentálně nejmladšího hráče na soupisce skutečně spoléhají.
Trojnásobný medailista z juniorského mistrovství světa a nejlepší obránce posledního šampionátu dvacítek by si na elitní zámořskou soutěž měl podle trenéra zvykat po boku zkušených. Nabízí se například spojení s o 15 let starším Camem Fowlerem.
Pokud spolupráce zafunguje, Jiříček může dál růst. A třeba i v NHL rovnou setrvat delší dobu.